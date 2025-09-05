Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie żyje Alexander Lewandowski. Triathlonista miał 19 lat

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Tragiczne wieści w czwartkowe popołudnie napłynęły ze sceny polskiego triathlonu. W młodym wieku zmarł obiecujący zawodnik Alexander Lewandowski. Informację podał klub Lewandowskiego KU AZS UAM Triathlon Poznań. Jest to kolejna nagła śmierć polskiego triathlonisty. W czerwcu w wypadku zginęła Maja Dębska, reprezentantka Polski na mistrzostwach świata.

Znicz
Znicz123rf123RF/PICSEL

W czwartkowe popołudnie polską scenę triathlonu obiegła tragiczna informacja. Zmarł Alexander Lewandowski, zawodnik klubu KU AZS UAM Triathlon Poznań. Przykre wieści przekazała organizacja, którą przez ostatnie lata Lewandowski reprezentował.

- Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego zawodnika, przyjaciela, kolegi...Alexandra Lewandowskiego. W tych trudnych chwilach jesteśmy w myślach z rodzicami, najbliższą rodzina, przyjaciółmi. "Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych'' - taki komunikat pojawił się na profilu na Facebooku klubu KU AZS UAM Triathlon Poznań.

Informację potwierdził profil na Facebooku "Polski Triathlon", na łamach którego pożegnano młodego zawodnika. - Z głębokim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Alexandra Lewandowskiego, zawodnika KU AZS UAM Triathlon Poznań. Jego pasja, zaangażowanie oraz radość z uprawiania triathlonu inspirowały i łączyły wielu z nas. Składamy szczere kondolencje rodzinie, bliskim oraz wszystkim, którzy Go znali - przekazano w krótkim wpisie.

Według informacji podanych przez portal "sp360.pl" Lewandowski zginął w wypadku drogowym w wyniku zderzenia z tirem. Cała sytuacja miała miejsce podczas treningu kolarskiego.

Alexander Lewandowski był aktywnym zawodnikiem, który chętnie dzielił się informacjami o swoich startach za pośrednictwem Instagrama. Jego ostatni wpis opublikowany 3 września podsumowywał start na Garmin Triathlon Tour Płock, który zakończył na drugim miejscu, startując na dystansie 1/8. Lewandowski w tym roku wystartował także m.in. na organizowanych w Białymstoku mistrzostwach Polski w triathlonie oraz na mistrzostwach Europy juniorów w duathlonie.

Nie są to pierwsze tragiczne wieści ze świata triathlonu w tym roku. 5 czerwca pojawiła się przykra informacja o śmierci Mai Dębskiej, zawodniczki mającej za sobą m.in. występy na na dystansie olimpijskim podczas mistrzostw świata w hiszpańskim Torremolinos. Triathlonistka zginęła na skutek wypadku podczas jednego z treningów w podkrakowskiej miejscowości.

Polska - Brazylia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zobacz również:

Maja Dębska nie żyje
Inne sporty

Zamęt po nagłej śmierci Mai Dębskiej, narzeczony zabrał głos. "Maja została zabita podczas treningu"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja