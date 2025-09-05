Nie żyje Alexander Lewandowski. Triathlonista miał 19 lat

W czwartkowe popołudnie polską scenę triathlonu obiegła tragiczna informacja. Zmarł Alexander Lewandowski, zawodnik klubu KU AZS UAM Triathlon Poznań. Przykre wieści przekazała organizacja, którą przez ostatnie lata Lewandowski reprezentował.

- Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego zawodnika, przyjaciela, kolegi...Alexandra Lewandowskiego. W tych trudnych chwilach jesteśmy w myślach z rodzicami, najbliższą rodzina, przyjaciółmi. "Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych'' - taki komunikat pojawił się na profilu na Facebooku klubu KU AZS UAM Triathlon Poznań.

Informację potwierdził profil na Facebooku "Polski Triathlon", na łamach którego pożegnano młodego zawodnika. - Z głębokim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Alexandra Lewandowskiego, zawodnika KU AZS UAM Triathlon Poznań. Jego pasja, zaangażowanie oraz radość z uprawiania triathlonu inspirowały i łączyły wielu z nas. Składamy szczere kondolencje rodzinie, bliskim oraz wszystkim, którzy Go znali - przekazano w krótkim wpisie.

Według informacji podanych przez portal "sp360.pl" Lewandowski zginął w wypadku drogowym w wyniku zderzenia z tirem. Cała sytuacja miała miejsce podczas treningu kolarskiego.

Alexander Lewandowski był aktywnym zawodnikiem, który chętnie dzielił się informacjami o swoich startach za pośrednictwem Instagrama. Jego ostatni wpis opublikowany 3 września podsumowywał start na Garmin Triathlon Tour Płock, który zakończył na drugim miejscu, startując na dystansie 1/8. Lewandowski w tym roku wystartował także m.in. na organizowanych w Białymstoku mistrzostwach Polski w triathlonie oraz na mistrzostwach Europy juniorów w duathlonie.

Nie są to pierwsze tragiczne wieści ze świata triathlonu w tym roku. 5 czerwca pojawiła się przykra informacja o śmierci Mai Dębskiej, zawodniczki mającej za sobą m.in. występy na na dystansie olimpijskim podczas mistrzostw świata w hiszpańskim Torremolinos. Triathlonistka zginęła na skutek wypadku podczas jednego z treningów w podkrakowskiej miejscowości.

