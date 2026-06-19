Nawrocki zdecydował ws. Zełenskiego. Pudzianowski aż nie mógł się powstrzymać
W piątkowy wieczór Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia - Orderu Orła Białego. Wszystko przez nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem "bohaterów UPA". Na taki ruch głowy państwa jednoznacznie zareagował Mariusz Pudzianowski.
W specjalnym nagraniu Karol Nawrocki powiedział: - Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA po konsultacji z Kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
- To rany historii, które wymagają prawdy, pamięci i szacunku. My, Polacy, pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy - dodawał.
Tak Pudzianowski zareagował na decyzję Nawrockiego
Wieści te dotarły m.in. do Mariusza Pudzianowskiego. Legendarny strongman i zawodnik MMA zacytował w mediach społecznościowych: "Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To pokłosie decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA", dodając mnóstwo emotiników klaszczących rąk oraz Hymn Polski jako oprawę muzyczną.
W ten sposób popularny "Pudzian" pochwalił decyzję głowy państwa. W dalszej części wpisu przytoczył słowa Nawrockiego ze wspomnianego nagrania.
Oprócz tego 49-latek udostępnił na swoim profilu pełny film z wystąpieniem polskiego prezydenta, który przez kilkanaście minut tłumaczył powody odebrania Zełenskiemu szczytnego odznaczenia.