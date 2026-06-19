Nawrocki zdecydował ws. Zełenskiego. Pudzianowski aż nie mógł się powstrzymać

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W piątkowy wieczór Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia - Orderu Orła Białego. Wszystko przez nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem "bohaterów UPA". Na taki ruch głowy państwa jednoznacznie zareagował Mariusz Pudzianowski.

Mariusz Pudzianowski w czarnej koszulce, w prawym górnym rogu zdjęcie Karola Nawrockiego w garniturze i krawacie.
Mariusz Pudzianowski, Karol NawrockiKarol Makurat/REPORTER / zrzut ekranu XEast News

W specjalnym nagraniu Karol Nawrocki powiedział: - Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA po konsultacji z Kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.

- To rany historii, które wymagają prawdy, pamięci i szacunku. My, Polacy, pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy - dodawał.

Tak Pudzianowski zareagował na decyzję Nawrockiego

Wieści te dotarły m.in. do Mariusza Pudzianowskiego. Legendarny strongman i zawodnik MMA zacytował w mediach społecznościowych: "Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To pokłosie decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA", dodając mnóstwo emotiników klaszczących rąk oraz Hymn Polski jako oprawę muzyczną.

W ten sposób popularny "Pudzian" pochwalił decyzję głowy państwa. W dalszej części wpisu przytoczył słowa Nawrockiego ze wspomnianego nagrania.

Oprócz tego 49-latek udostępnił na swoim profilu pełny film z wystąpieniem polskiego prezydenta, który przez kilkanaście minut tłumaczył powody odebrania Zełenskiemu szczytnego odznaczenia.

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Mariusz Pudzianowski ADAM JANKOWSKI/REPORTER, East News
mężczyzna o muskularnej sylwetce w czarnej koszulce z nadrukiem postaci w pozie bokserskiej wykonuje gest rękami, w tle rozmyte drzewa
Mariusz PudzianowskiKarol MakuratEast News
mężczyzna w garniturze uśmiecha się i pokazuje uniesiony kciuk w geście aprobaty, w tle rozmyte sylwetki innych osób
Karol NawrockiDamian Bachniak/East NewsEast News


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