Nawrocki odebrał order Zełenskiemu. "Juras" zareagował. W tle Piłsudski

W piątek Karol Nawrocki ogłosił decyzję, na którą od wielu dni czekali Polacy. Prezydent zadecydował, że odbierze Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego.

- Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA po konsultacji z Kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - mówił w specjalnym nagraniu udostępnionym w mediach.

Tak "Juras" skomentował decyzję Karola Nawrockiego

Na ruch głowy naszego państwa reagowali wszyscy - od polityków, przez ineternautów, aż po osoby ze środowiska sportowego. Swoje zdanie podkreślił m.in. Mariusz Pudzianowski, który nie ukrywa, że jest zwolennikiem Nawrockiego. Obaj panowie mieli nawet okazję odbyć kiedyś wspólny trening siłowy.

W sobotni poranek swoimi przemyśleniami podzielił się natomiast Łukasz Jurkowski. Popularny komentator, dziennikarz sportowy, a także zawodnik taekwondo oraz MMA pozytywnie ocenił decyzję Karola Nawrockiego.

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"A mógł nazwać sobie tę jednostkę na milion innych sposobów. Dobrze. Niech się niesie teraz po świecie historia" - rozpoczął.

Następnie "Juras" zacytował słowa wypowiedziane niegdyś przez Józefa Piłsudskiego. "Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".

Sam prezydent w swoim nagraniu również podkreślał wagę pamięci historycznej. - To rany historii, które wymagają prawdy, pamięci i szacunku. My, Polacy, pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy - tłumaczył.

Łukasz "Juras" Jurkowski AKPA AKPA

Łukasz "Juras" Jurkowski VIPHOTO/East News East News

Łukasz "Juras" Jurkowski po raz ostatni w KSW walczył w 2021 roku WOJCIECH STROZYK East News





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