Nawoływany do dymisji Piesiewicz zdecydował. Ogłasza decyzję na nagraniu

Radosław Piesiewicz od wielu miesięcy nie ma dobrej prasy, ale bycie sternikiem PKOl to nie tylko wypinanie piersi w sytuacjach przyjemnych, ale także stawianie czoła wydarzeniom, gdy buchają kolejne pożary. A gdy już cierpliwość tracą sportowcy i ich bliscy, przez niemożność zrealizowania nagród od sponsora generalnego komitetu - firmy zondacrypto, sprawa robi się bardzo poważna.

Piesiewicz odpowiada Królewskiemu. Oto co z dymisją prezesa PKOl

Przesilenie nastąpiło także w najwyższych władzach PKOl, czego wyraz w rozmowie z Interią dał m.in. Adam Konopka, wiceprezes komitetu, a jednocześnie wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego. Kiedyś stronnik Radosława Piesiewicza, dziś sugerujący mu jego zdaniem jedyną, słuszną decyzję. Jaką? Ustąpienie ze stanowiska.

- Wiem, co ja zrobiłbym na jego miejscu. Jeżeli popełniłbym tak kardynalne błędy biznesowe, bo przy dużym wysiłku jednak zakładam dobrą wolę prezesa, powiedziałbym: "Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Pomyliłem się, więc ponoszę konsekwencje i wycofuję się ze stołka prezesa". Według mnie w zaistniałej sytuacji jest to jedyny logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Bo proszę mi wyjaśnić, dlaczego miałby się teraz trzymać tak oburącz i nie powiedzieć "do widzenia"? - perorował wysoko postawiony działacz.

27 kwietnia na platformie X prezes Piesiewicz napisał, że "w przestrzeni medialnej pojawia się w ostatnim czasie wiele niedopowiedzeń i kwestii mijających się z prawdą, chciałbym poinformować, że będę odpowiadał na Państwa pytania do mnie - osobiście". A odpowiedź zapowiedział po weekendzie majowym.

Niektórzy już zaczynali żartować, że skoro prezes nie sprecyzował w którym roku, to być może znacznie dłużej trzeba będzie czekać, lecz obietnica w końcu została zrealizowana. Polski Komitet Olimpijski opublikował dedykowane nagranie, w którym Piesiewicz odniósł się do kilku wyselekcjonowanych pytań.

To, co najważniejsze, odpowiedział szefowi Wisły Kraków Jarosławowi Królewskiemu, czy poda się do dymisji.

- Na początku z uśmiechem, wtedy kiedy Wisła Kraków zdobędzie mistrzostwo Polski, to się nad tym zastanowię - odparł Piesiewicz. A następie kontynuował: - Tak zupełnie serio mówiąc, to uważam, że prezesa PKOl powinno się rozliczać za wykonane zadania. Zawsze historia i czas jest najlepszym momentem, by ta ocena padła, jakim byłem i jestem prezesem. Dla mnie najważniejsi są sportowcy i związki sportowe, z takim programem wygrałem demokratyczne wybory. Żadna nagonka nie zmusi mnie do tego, żebym podał się do dymisji - odparł.

To jednak nie wszystko. Nie ma już żadnych wątpliwości, że Piesiewicz nie ma zamiaru pożegnać się ze swoim stołkiem z końcem kadencji, czyli w kwietniu 2027 roku. Zapowiedź jest jednoznaczna i bezwarunkowa.

- Jeszcze raz powtórzę: tak, będę ubiegał się o kolejną kadencję prezesa PKOl. A program proszę mi pozwolić przedstawić delegatom, bo to oni będą wybierali i decydowali. To delegaci muszą dowiedzieć się pierwsi, jaki jest pomysł na kolejną kadencję - sprecyzował.

Radosław Piesiewicz podczas briefingu nt. sponsora generalnego PKOl, Zondacrypto

Radosław Piesiewicz znalazł się w centrum burzy medialnej

