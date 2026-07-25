Klaudia Zwolińska przed rokiem w australijskim Penrith zdobyła trzy medale, dwa złote w slalomach: C1 i K-1 oraz brązowy w konkurencji cross.

Od kilku dni nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża rywalizuje w Oklahomie i już wiadomo, że nie wróci z niej z trzema medalami. W czwartek nie udało się wywalczyć medalu w swojej koronnej konkurencji, czyli K1, gdzie zajęła dopiero 10. miejsce. - To mistrzostwo świata mi uciekło i było mi naprawdę przykro - mówiła, ale jednocześnie zapowiadała walkę o pozostałych konkurencjach.

Klaudia Zwolińska z brązowym medalem MŚ

W piątek Zwolińska stanęła na starcie konkurencji C1 i spisała się bardzo dobrze. Z czasem 103.21 zajęła trzecie miejsce. Najlepsza okazała się Czeszka Tereza Kneblova (103.04), a srebrny medal przypadł Monice Dorii z Andory (103.04).

Polka w kanadyjce, która nie jest jej koronną konkurencją, poprawiała się z każdym przejazdem. W eliminacjach zajęła dopiero 16. miejsce, ale już w półfinale była szósta. Dzięki temu zachowała siły na najważniejszy moment, czyli finał. Warto podkreślić, że półfinale niespodziewanie odpadła dwukrotna mistrzyni olimpijska i czterokrotna mistrzyni świata w tej konkurencji Australijka Jessica Fox.

Wiele zawodniczek miało spore kłopoty na trasie, bowiem organizatorzy mocno utrudnili zadanie uczestnikom finałów. - To były bardzo trudne zawody. Paliki były ustawione nisko, praktycznie każda z nas popełniała błędy. Tym bardziej ten brąz wiele dla mnie znaczy, bo pokazuje, że utrzymuję bardzo wysoki poziom. Od czterech lat wracam z najważniejszych imprez z medalem i to daje mi ogromną satysfakcję. Cały czas robię postęp, stabilizuję formę i wyciągam wnioski z każdego startu. Dziękuję trenerowi, całemu sztabowi i wszystkim, którzy mi pomagają. Ten brązowy medal smakuje mi dziś tak samo dobrze jak złoto - podkreśliła Zwolińska. Dla Polki to w sumie szósty medal mistrzostw świata.

W eliminacjach C1 odpadła 48. Hanna Danek, która uzyskała czas 116.07.

Na sobotę zaplanowano rywalizację w kayak crossie. Biało-czerwoni w Oklahoma City wywalczyli do tej pory dwa medale. Oprócz brązu Zwolińskiej, srebro w czwartek zdobył Michał Pasiut w K1.

Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa.

Klaudia Zwolińska wywalczyła brązowy medal na MŚ w Oklahomie Pawel Skraba AFP





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