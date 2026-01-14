Najpierw tytuł sportowca roku, teraz taka deklaracja. Zwolińska ujawniła plany

Po srebrnym medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu Klaudia Zwolińska dała o sobie znać jeszcze bardziej. W 2025 roku prawdziwie zdominowała kajakarstwo górskie i zdobyła na mistrzostwach świata aż trzy medale, dwa złota i brąz. Takie wyniki sprawiły, że 27-latka znalazła się w gronie najlepszych polskich sportowców i została nominowana w wielu plebiscytach. Nie inaczej było w przypadku Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Zawodniczka aktywnie prowadziła wraz ze swoim zespołem kampanię, która miała na celu zebranie możliwie jak największej ilości głosów. Jak się okazało wszystko wyszło idealnie, co poskutkowało wygraną i zdobyciem tytułu sportowca roku w Polsce.

Kilka dni po tym sukcesie kajakarka w rozmowie z Interią podsumowała wydarzenia z gali. Jak zdradziła, mimo początkowych planów wcześniejszego opuszczenia balu mistrzów sportu wytrwała do popularnej jajecznicy. Co ciekawe, zainteresowana przyznała, że tamtej nocy w ogóle nie spała.

- Była bardzo dobra jajecznica, z dodatkami. Ona była chyba przed 5, ale ja do 4 robiłam sobie zdjęcia jeszcze. Mam taką fajną fotografię z Grześkiem (Hedwigiem - przyp. red) i ją opublikuje jak nieco wcześniej już pierwszy posiłek jemy. Ja w ogóle na boso mega zmęczona i chciałam uciekać, ale ktoś mnie zatrzymał i powiedział, że chyba zwariowałam. Mam siedzieć do jajecznicy i koniec. Potem jeszcze z godzinę siedziałam i wróciłam do hotelu z myślą, żeby zasnąć, ale nie zasnęłam.

Zwolińska jest także dość zakręconą osobą. Wydaje się, że ma bardzo dużo energii i może non stop coś robić. Jak sama przyznaje, jest to chaos, który wynika z wielkiej ilości pomysłów. Mimo to nasza reprezentantka doskonale się w tym odnajduje i nie zapomina o swoim partnerze, Grzegorzu Hedwigu. Ten w przeciwieństwie do niej jest zorganizowany i dba, aby nie dochodziło do m.in. nieoczekiwanych spóźnień.

- Ja jestem chaotyczną osobą, ale to jest śmieszne i się ze sobą łączy wszystko. W sporcie jestem taka zadaniowa i nawet bym powiedziała, że taką perfekcjonistką, jeżeli chodzi o treningi i starty. Na co dzień jestem bardzo słabo zorganizowana, jest wielki chaos, ale to dlatego, że ja mam tyle pomysłów. Jak już mam jakiś pomysł, to jestem osobą zadaniową i chcę go zrealizować, ale jest tego zwyczajnie za dużo. Dobrze, że mam obok siebie mojego Grześka, bo on jest osobą bardzo zorganizowaną. Bez niego to ja pewnie nawet na bal mistrzów sportu bym się spóźniła, więc dobrze się to wszystko łączy.

Zwolińska jasno o nadchodzącym sezonie. "To będą ważne starty"

Zwolińska została zapytana także, który zestaw medali jest dla niej ważniejszy - ten z igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata. W końcu to te krążki z 2025 roku po części dały jej tytuł sportowca roku. Mimo to zawodniczka jasno wskazuje na sukcesy z Paryża. Jak uzasadnia, od małego, gdy rozpoczynała swoje treningi w tej dyscyplinie.

- Powiem szczerze, medale olimpijskie będą zawsze w moim sercu, a najbardziej ten pierwszy. Nawet jeśli zdobędę kolejne krążki z igrzysk, do czego będę dążyć i mam nadzieję, że to zrobię to ten srebrny medal będzie dla mnie ważny. Ja odkąd zaczęłam trenować kajaki, gdy miałam 6-7 lat było mówione o medalu olimpijskim. Właściwie przez całe życie był tylko ten medal igrzysk olimpijskich i ja na niego czekałam. To tak naprawdę było najtrudniejsze w tym, że miałam taką presję, która była kształtowana latami. I nie tylko ja czekałam na ten medal, ale też cała społeczność kajakowa i zdobywając go wtedy była to radość nie do powtórzenia. Powiem też szczerze, z czym nie każdy sportowiec by się zgodził, ale przez to, jak bardzo nierealnym marzeniem było zdobycie tytułu sportowca roku, to śmiało położyłabym tę statuetkę obok tych medali olimpijskich czy mistrzostw świata. To gigantyczny sukces dla mojej dyscypliny i symbol, że nawet z niszowego sportu można wywalczyć ten tytuł. To udowodniłam ze swoim zespołem ciężką pracą i wynikami sportowymi.

Mimo udanego 2025 roku Zwolińska powoli patrzy już w kierunku nadchodzącego sezonu. Ten z pewnością będzie bardzo ważny, bowiem rozpoczną się także kwalifikacje olimpijskie do Los Angeles. Jak tłumaczy zainteresowana, najważniejsze będą mistrzostwa świata w Oklahomie, gdzie odbędą się zmagania także w 2028 roku na IO. Do tego wskazuje także na dwa występy w Pucharze Świata, który również może dać wspomnianą kwalifikację.

- Na pewno Oklahoma i mistrzostwa świata oraz kolejne dwa Puchary Świata, czyli te imprezy, które mogą dać kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. To będą bardzo ważne starty, ponieważ będą dość odległe od siebie czasowo i będzie trzeba utrzymać formę. W moim przypadku muszę być w TOP6 zestawienia po tych trzech startach, więc to będą bardzo wymagające zawody. Logistyka tego rozciągania tych startów i budowanie formy pod te występy będzie skomplikowana, szczególnie że zapatruje się na trzy konkurencje.

Jak się okazuje, multimedalistka mistrzostw świata planuje także walkę we wszystkich trzech konkurencjach, w których wywalczyła medale mistrzostwa świata w ubiegłym roku, czyli w slalomach C1 i K-1 oraz crossie. Pełna koncentracja pójdzie jednak na konkurencję, w której szanse na wygraną będą największe.

- Wszędzie będę walczyć w trzech konkurencjach, ale zobaczymy, jak będzie się układać sprawa kwalifikacji olimpijskiej, bo jeśli uzyskam w jednej z nich kwalifikację, to mam także prawo startu w dwóch pozostałych, więc to jest dla mnie najważniejsza informacja. O tyle jednak jest to trudne, że nie jest to jedna główna impreza czy dwie w ciągu roku, tylko właśnie są rozciągnięte w ten sposób, że tę formę będzie ciężko utrzymać przez tak długi czas. Trzeba będzie do tego mądrze podejść. Zobaczymy, jak to pójdzie na mistrzostwach świata, bo wystartuje we wszystkich konkurencjach broniąc tytułów i będziemy się koncentrować na tej rywalizacji, gdzie szansa będzie największa. Może zdobędę też trzy mistrzostwa świata i będę mogła działać dalej.

Z Warszawy, Paweł Nowak

