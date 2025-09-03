Najlepsi ninja powrócili do Gliwic! Ruszyła 11. edycja widowiskowego show

Jedenasta edycja show wraca do sprawdzonego systemu pojedynków - zawodnicy ścigają się w formule 1 na 1. Najpierw widzowie zobaczą sześć rund eliminacyjnych, z których wyłonieni zostaną półfinaliści. Następnie wszyscy zmierzą się w siódmym odcinku, gdzie stawką będzie wejście do finału. Ósmy odcinek zamknie sezon, a jego zwycięzca zgarnie główną nagrodę - 200 tysięcy złotych. Dodatkowe premie, po 50 tysięcy, przewidziano również dla zdobywcy drugiego miejsca oraz najlepszej zawodniczki.

Na torze pojawiło się 28 zawodników, którzy zostali podzieleni na pary na podstawie osiągnięć z wcześniejszych rund. Kobiety i mężczyźni zostali sklasyfikowani osobno. W każdej parze tylko jeden mógł przejść dalej, choć dodatkową szansę - jako "lucky loserzy" - otrzymali przegrani z najlepszym czasem. Tor Etapu 1 obejmował takie przeszkody jak m.in. Lot Tarzana, Krzywa Ściana czy Tańczące Kamienie.

Wśród wygranych znaleźli się m.in. Krystian Drzewiecki, Maksymilian Dobrowolski, Michał Klimek, Leo Janek, Bethany Lodge i Paula Kulig. Szczególne emocje wzbudziło starcie między Mateuszem Skrodzkim a Krystianem Drzewieckim - po zaciętej walce to Drzewiecki dostał się do półfinału jako "lucky loser".

Nowością tej edycji jest obecność Marty Ćwiertniewicz z Polsatu Sport, która relacjonuje wydarzenia zza kulis. Mini-studio umieszczone tuż przy arenie pozwala widzom jeszcze lepiej poczuć klimat rywalizacji. Dziennikarka nie kryła emocji, zastanawiając się, czy to właśnie Polacy sięgną w tym sezonie po najwyższe laury.

Marta Ćwiertniewicz na planie programu materiały prasowe

Na torze pojawili się też wyjątkowi uczestnicy - siatkarze Fabian Drzyzga i Michał Kubiak. Dla nich była to okazja, by zmierzyć się z innym typem rywalizacji niż ta, do której przywykli na boisku. Drzyzga zakończył bieg na drugiej przeszkodzie, a Kubiak - mimo trudności i spektakularnego upadku - dotarł dalej, choć ostatecznie wpadł do basenu przy przeszkodzie "Obręcze".

Drugi etap przyniósł kolejne emocje - zawodnicy musieli zmierzyć się z trudniejszym torem, w którym pojawiły się m.in. Dziurawy Most, Ruchomy Drążek oraz Latająca Wiewiórka. Do kolejnego etapu awansowali m.in. Samuel Folsom, Michał Klimek, Sebastian Kasprzak, Leo Janek i Isabella Folsom.

W decydującym starciu o Złoty Bilet, który daje bezpośredni awans do finału, zmierzyli się Samuel Folsom ze Stanów Zjednoczonych oraz Michał Klimek z Polski. Górą okazał się reprezentant USA - Samuel jako pierwszy zapewnił sobie miejsce w finale 11. edycji.

