Nagła zmiana po mistrzostwach świata. Jest nowy trener polskiej kadry

W skrócie Polski Związek Kajakowy podjął decyzję o zmianie trenerów seniorskiej reprezentacji kanadyjkarzy.

Nowym szkoleniowcem został Marcin Grzybowski, zastępując Sergija Bezuglija i Michała Śliwińskiego.

Pierwsze zgrupowania kadry pod wodzą Grzybowskiego zaplanowano na październik i listopad w Wałczu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W grudniu ubiegłego roku Sergij Bezuglij i Michał Śliwiński zostali przedstawieni jako nowi szkoleniowcy w pierwszej reprezentacji kanadyjkarzy. Głównym zadaniem postawionym przed tymi trenerami było systematycznie podnoszenie poziomu sportowego zawodników, którzy stopniowo mieli osiągać coraz lepsze wyniki w najważniejszych regatach.

Pod ich wodzą Biało-Czerwoni za sprawą Wiktora Głazunowa i Oleksija Koliadycha zdobyli medale na mistrzostw Europy i mistrzostw świata, a na podium Pucharu Świata w Poznaniu znaleźli się Koliadych oraz osada C-4 500 m.

Karolina Naja: O złotym medalu olimpijskim słyszę już od 13 lat. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nagła decyzja związku. Jest zmiana trenera kadry

Po rozmowach z trenerami i zawodnikami uznano jednak, że najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju seniorskiej reprezentacji Polski kanadyjkarzy będą zmiany w sztabie szkoleniowym. Z końcem sierpnia władze Polskiego Związku Kajakowego rozwiązały za porozumieniem stron umowy z Bezuglijem i Śliwińskim.

- Wspólnie, na każdym kroku powtarzamy, że był to sezon poolimpijski, czyli sezon prób i zmian. Próba, jaką podjęliśmy w grupie kanadyjkarzy, się nie sprawdziła według nas, dlatego uznaliśmy, że potrzebna jest zmiana - argumentuje decyzję Adam Seroczyński, wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego ds. sprintu kajakowego.

Nowym szkoleniowcem seniorskiej reprezentacji Polski kanadyjkarzy został Marcin Grzybowski, który przez ostatnie cztery lata prowadził kadrę narodową mężczyzn do lat 23.

Obserwowaliśmy jego pracę, a ta decyzja to docenienie jego zaangażowania, wiedzy na temat techniki wiosłowania, gdzie tkwi tajemnica sukcesu. Nasi zawodnicy są mocni, dobrze przygotowani fizycznie, a o wynikach czasem mogą zaważyć techniczne sprawy. Chcemy też, aby atmosfera w grupie wróciła do bojowego nastawienia, czego zabrakło nam w tym sezonie

Nowy szkoleniowiec nie był zaskoczony

Grzybowski to dwukrotny polski olimpijczyk z Pekinu (2008) i Londynu (2012). Na koncie ma wiele medali mistrzostw świata i Europy. Jak się okazuje, dla niego nominacja na trenera kadry, nie była wielkim zaskoczeniem.

- Nie było dużego zaskoczenia, przewidywałem, że coś takiego może nastąpić. Cieszę się z tej nominacji - nie ukrywa Grzybowski, który uważnie obserwował sytuację w seniorskiej kadrze i dostrzega rzeczy, które wymagają poprawy.

Dostaję "czystą kartę" do stworzenia czegoś nowego z grupą seniorską. Mam dużo spostrzeżeń, na pewno zostały popełnione błędy, ale były też dobre rzeczy. Chcę wprowadzić nowe elementy, które mi pomagały, a tym zawodnikom też pomoże

Dotychczasowi podopieczni trenera Grzybowskiego z kadry młodzieżowej z powodzeniem radzili sobie na międzynarodowej arenie. Tylko w kończącym się sezonie Biało-Czerwoni pod jego wodzą zdobyli cztery medale w imprezach mistrzowskich.

Najpierw w młodzieżowych mistrzostwach Europy w rumuńskim Pitesti złoto w C-1 200 m wywalczył Juliusz Kitewski, który w osadzie z Krystianem Hołdakiem zajął też drugie miejsce w C-2 500 m. Młodzieżowym wicemistrzem Europy w innej olimpijskiej konkurencji, czyli C-1 1000 m, został zaś Kacper Sieradzan, który kilka tygodni później w portugalskim Montemor-o-Velho podczas MMŚ był trzeci w jedynce na 500 m.

- Pierwszym celem dla nich będą występy w imprezach młodzieżowych, a następnie w imprezach seniorskich, gdzie też będą przewidywani do startów - przedstawia Grzybowski, który przez lata współpracował z częścią zawodników z obecnej reprezentacji, a z Wiktorem Głazunowem w 2017 roku zdobywał nawet medale MŚ w Racicach i ME w Płowdiwie w konkurencji C-4 500 m.

- To w rękach nowego trenera jest zbudowanie autorytetu, a my, jako związek, na pewno nie będziemy mu przeszkadzać, tylko wspierać. Wszystko w jego rękach -dopowiada wiceprezes Seroczyński.

Znany jest już wstępny plan na początek przygotowań kadry narodowej kanadyjkarzy. Na październik i listopady zostały zaplanowane pierwsze obozy przygotowawcze w Wałczu, zaś w grudniu reprezentacja Polski pod wodzą trenera Grzybowskiego wybierze się do Szklarskiej Poręby lub Zakopanego.

Marcin Grzybowski (w środku) wraz z Bogusławem Popielą (po lewej) i Grzegorzem Kotowiczem Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Sergij Bezuglij Polski Związek Kajakowy materiały prasowe

Wiktor Głazunow Rafał Oleksiewicz materiały prasowe