Nagła śmierć mistrzyni kraju. Miała zaledwie 20 lat

Jelizawieta Chorowinkina, choć tak młoda, miała już na swoim koncie liczne osiągnięcia. Była mistrzynią sportu Ukrainy, brała udział w turniejach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, zdobywając medale i wyróżnienia. Jej kariera rozwijała się dynamicznie, a trenerzy i koledzy z drużyny podkreślali nie tylko jej talent, ale także niezwykłą pracowitość i oddanie. Gimnastyka była dla niej nie tylko sportem, lecz także sposobem życia i źródłem radości, którą chętnie dzieliła się z innymi. Nikt jednak nie mógł się spodziewać, że jej kariera zostanie tak brutalnie przerwana. I to w wieku zaledwie 20 lat.

Nie żyje Jelizawieta Chorowinkina. Tragiczne wieści przekazała uczelnia 20-latki

Informację o tragicznej śmierci 20-latki przekazał w mediach społecznościowych Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy, gdzie Chorowinkina studiowała na Wydziale Sportów Gimnastycznych. W krótkim komunikacie uczelnia wyraziła głęboki żal i współczucie, podkreślając, że przyczyna śmierci nie została ujawniona. "Zapamiętamy Lizę jako miłą, szczerą osobę, która promieniowała ciepłem i inspiracją. Była nie tylko doskonałą i pilną studentką, ale także prawdziwą fanką gimnastyki. Jej miłość do sportu, wytrwałość i szczerość były odczuwane w każdym ruchu, każdym słowie, każdym uśmiechu. Lizo, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach - przykład umysłu, piękna, ciężkiej pracy i szczerej miłości do życia" - napisano we wzruszającym wpisie.

Nagła i niespodziewana śmierć młodej gimnastyczki wstrząsnęła środowiskiem sportowym Ukrainy. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów od znajomych, kolegów z uczelni oraz trenerów, którzy wspominają ją jako osobę pełną energii, uśmiechu i życzliwości. Dla wielu młodych gimnastyczek była wzorem i dowodem na to, że dzięki pasji i determinacji można sięgać po kolejne sukcesy.