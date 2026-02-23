Na oczach całego globu. 15-letni Szubarczyk kontra mistrz świata

Debiutancki sezon Michała Szubarczyka w gronie profesjonalistów powoli dobiega już końca - 15-latek z Lublina dopiero w kolejnych rozgrywkach będzie musiał potwierdzić, że należy mu się miejsce w elicie. Podobnie jak i Mateusz Baranowski, aktualny mistrz Polski w snookerze, który zdobył w sezonie mniej punktów od młodszego rodaka.

Baranowskiego czekają jeszcze tylko mistrzostwa świata - w kwietniu w Sheffield. Szubarczyk ma przed sobą dwa turnieje, zagra także w Welsh Open. A Antoni Kowalski, poza Walią i MŚ, poleci jeszcze do Chin na World Open.

Pierwsze emocje z Polakami - już w poniedziałek w walijskim Llandudno. Szubarczyka czeka zaś największe wyzwanie w karierze.

Michał Szubarczyk kontra lider jednorocznego rankingu zawodowców. Wielki mecz w Venue Cymru w Llandudno

Kowalski i Szubarczyk przepustki do głównych zmagań w Welsh Open wywalczyli w styczniu, w turnieju kwalifikacyjnym. Tam musieli przejść dwie rundy, pokonać wyżej klasyfikowanych przeciwników. Z uwagi na swoje pozycje rankingowe już wtedy było jasne, że to 15-latka w decydującej fazie zawodów czekać będzie większe wyzwanie. Wycofanie się z rywalizacji Judda Trumpa, lidera rankingu World Snooker Tour, sprawiło, że Michał wpadł na Neila Robertsona. Trzeciego zawodnika na światowej liście, obejmującej wyniki z dwóch ostatnich sezonów, ale przy tym... lidera tej jednorocznej.

Neil Robertson

Australijczyk jest bowiem jednym z najlepszych snookerzystów świata, mistrzem globu z 2010 roku, jednym z tych, którzy wygrali wszystkie turnieje wchodzące w skład "potrójnej Korony". A skąd to prowadzenie w rankingu jednorocznym, skoro ten sezon jest dla niego bardzo nierówny?

44-latek w sierpniu wygrał bowiem Saudi Arabian Masters, imprezę o potężnej nagrodzie dla triumfatora. Robertson skasował za tytuł 500 tys. funtów - tyle samo było kilka miesięcy wcześniej za dużo bardziej prestiżowe mistrzostwo świata. A przypomnijmy, że to właśnie zarobki wyznaczają pozycję zawodników w rankingu. I to od nich zależy, czy ktoś może grać w Main Tourze, czy z niego wypada.

Jeszcze w styczniu Robertson dobrze radził sobie w German Masters, dotarł w Berlinie do półfinału. A w lutym przyszły zaskakująco kiepskie wyniki: przegrana w World Grand Prix z Jakem Jonesem 1:5, a teraz - aż 1:6 z Johnem Higginsem w Players Championship. To zawody dla 16 najlepszych zawodników z listy jednorocznej, Australijczyk miał tu "1", Szkot zaś dostał się z 17. miejsca, po wycofaniu jednego z zawodników. A później zawędrował aż do finału.

Szubarczyk zdaje sobie sprawę z tego, że w poniedziałek wieczorem będzie "underdogiem" - zagra z jednym z najlepszych snookerzystów świata. O godz. 20, na telewizyjnym stole - transmisja pójdzie na cały świat. Sam Lublinianin podchodzi do tego racjonalnie, zaraz po ustaleniu drabinki pokazał w swoich mediach społecznościowych taką oto grafikę.

Dla niego to będzie już trzecie starcie z zawodnikiem, który był mistrzem świata. Wcześniej w kwalifikacjach Wuhan Open przegrał 0:5 z Shaunem Murphym (mistrzem świata z 2005 roku), a w Saudi Arabia Masters uległ 1:4 Stuartowi Binghamowi (mistrzowi świata 2015). Trenował też z Ronniem O'Sullivanem (siedmiokrotny mistrz świata), towarzysko grał z Zhao Xintongiem, aktualnym mistrzem.

Wcześniej, już o godz. 14, zacznie się spotkanie drugiego z Polaków - Antoniego Kowalskiego. Dla niego to już decydujące turnieje, Zielonogórzanin walczy bowiem o utrzymanie się w Main Tourze. I jest tu w dość trudnej sytuacji. W Venue Cymru w Llandudno w grze do czterech wygranych frejmów spotka się z Chińczykiem Pangiem Junxu, znacznie wyżej notowanym.

Pula nagród w Welsh Open wynosi 550 tys. funtów, czyli ok. 2,6 miliona złotych. Zwycięzca dostanie 100 tysięcy, finalista - 45. Obaj Polacy mają już zagwarantowane 3,6 tys., to trafi do ich rankingowego dorobku. A jeśli w poniedziałek wygrają, dołożą po 1,8 tys. funtów.

Michał Szubarczyk

Antoni Kowalski

