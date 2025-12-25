Po raz pierwszy w hisitorii w rozgrywkach World Snooker Tour mamy aż trzech naszych reprezentantów: dla Antoniego Kowalskiego to już drugi sezon, musi więc walczyć o utrzymanie w elicie. I będzie o to bardzo trudno. Mateusz Baranowski i Michał Szubarczyk wywalczyli dwuletnie przepustki, ale dla obu to pierwsze miesiące w Main Tourze. Przy czym ten ostatni jest prawidzym objawieniem - ma dopiero 14 lat, a nigdy nikt tak młody nie zyskał statusu profesjonalisty.

Na razie dla polskich zawodników sukcesem jest awans do głównych zmagań w kolejnych zawodach, choć jest o to bardzo ciężko. Ta sztuka w Scottish Open udała się m.in. Kowalskiemu, ale w Edynburgu przegrał 2:4 pierwsze spotkanie z legendą tego sportu - Johnem Higginsem.

Dwie kolejne okazje Polacy będą mieli zaraz po Nowym Roku. Od 5 do 8 stycznia w Sheffield odbędą się trzystopniowe eliminacje German Masters, kolejnego turnieju rankingowego, którego główna faza odbędzie się już pod koniec stycznia w stolicy Niemiec.

O tym już informowaliśmy: Szubarczyk najpierw zmierzy się z najsłabszym w tym sezonie w Main Tourze Kreishhem Gurbaxanim z Indii (5 stycznia, godz. 15.30), a jeśli wygra, stanie do rywalizacji ze Szkotem Anthonym McGillem, tegorocznym finalistą British Open. Na końcu też ścieżki jest bardzo nierówny Irańczyk Hossein Vafaei, za to zawodnik z TOP 32 rankingu.

Znacznie gorzej wylosował Kowalski: najpierw mecz z Liamem Grahamem (5 stycznia o godz. 15.30), w razie wygranej wpadnie na Marka Davisa, później jest Barry Hawkins, który rok temu grał w Berlinie w finale.

Michał Szubarczyk Screen za Youtube/Kanał Zero materiał zewnętrzny

Droga Baranowskiego wygląda zaś tak: Allan Taylor (6 stycznia, godz. 11) - Robbie Williams - Xiao Guodong. Ewentualne trzecie mecze Kowalskiego (z Hawkinsem) oraz Baranowskiego (z Guodongiem) zostałyby rozegrany już w Niemczech, pod koniec miesiąca.

Kolejny turniej rozlosowany. Możliwy rewanż w przypadku Michała Szubarczyka. Wyżej notowany Walijczyk już przegrał z 14-latkiem

Kwalifikacyjne zmagania w German Masters zakończą się 8 stycznia, następnego dnia ruszą kwalifikacje do Welsh Open. Tylko dwudniowe, bo też i ścieżka składa się z dwóch etapów. A fazę pucharową w głównej drabince zaplanowano na 23 lutego - 1 marca w Llandudno w Walii.

Szubarczyk miał trochę szczęścia w losowaniu pierwszego rywala - zmierzy się z 39-letnim Egipcjaninem Hatemem Yassenem, który rok temu już po raz drugi w karierze wywalczył dwuletnią przepustkę, ale zapewne w maju znów wypadnie z elity. Jest bowiem jednym z najsłabszych graczy w Main Tourze. W całym sezonie wygrał zaledwie dwa spotkania, pokonał go zaś m.in. Antoni Kowalski.

Antoni Kowalski, Edynburg 2025 screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Ciekawsze jest to, że na triumfatora czeka już Walijczyk Jamie Jones. Ten sam, którego Polak niedawno pokonał w Blackpoolu w Shoot Out - 29:8. Teraz może dojść do rewanżu, ale już w normalnej formule.

Mateusza Baranowskiego najpierw czeka mecz z Cheungiem Ka Wai z Hongkongu, czyli zawodnikiem nieco wyżej dziś klasyfikowanym od Polaka, ale już z niewielkimi szansami na utrzymanie się w elicie. I tu trudno wskazać faworyta. Wiadomo jednak, że na zwycięzcę czeka Aaron Hill - i to Irlandczyk, tegoroczny ćwierćfinalista English Open, jest najmocniejszym graczem w tym sektorze.

Jeszcze trudniejsze zadanie czeka Kowalskiego. Może nie na początku, bo 23-letni Connor Benzey z Southampton jest debiutantem ze stałą kartą w Main Tourze i niczym jeszcze nie błysnął. Ale już w kolejnym starciu - tam czeka Thepchaiya Un-Nooh z Tajlandii, 40. w światowym rankingu, który w Edynburgu dotarł do trzeciej rundy i dość regularnie ogrywa zawodników niżej notowanych.

Pierwsze mecze Polaków w kwalifikacjach Welsh Open - 9 stycznia w Sheffield. Szubarczyk i Kowalski zagrają w sesji o godz. 17, a Baranowski - o godz. 20.

Michał Szubarczyk screen za Youtube/WST materiał zewnętrzny

