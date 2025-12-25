Możliwy rewanż 14-letniego Michała Szubarczyka. Jest tylko jeden warunek
Najlepsi polscy snookerzyści odpoczywają w końcówce roku, ale już pierwsze dni stycznia zapowiadają się dla nich wyjątkowo ciekawie. Najpierw mistrzostwa Polski, później od razu eliminacje German Masters, wreszcie - eliminacje Welsh Open. I to wszystko do 10 dnia nowego roku. W tych ostatnich rozgrywkach właśnie dokonano losowania. Znów szczęście nie dopisało Antoniemu Kowalskiemu. Za to U Michała Szubarczyka może dojść do rewanżu ze niedawny pojedynek podczas Shoot Out w Blackpoolu. Wtedy Polak był lepszy.
Po raz pierwszy w hisitorii w rozgrywkach World Snooker Tour mamy aż trzech naszych reprezentantów: dla Antoniego Kowalskiego to już drugi sezon, musi więc walczyć o utrzymanie w elicie. I będzie o to bardzo trudno. Mateusz Baranowski i Michał Szubarczyk wywalczyli dwuletnie przepustki, ale dla obu to pierwsze miesiące w Main Tourze. Przy czym ten ostatni jest prawidzym objawieniem - ma dopiero 14 lat, a nigdy nikt tak młody nie zyskał statusu profesjonalisty.
Na razie dla polskich zawodników sukcesem jest awans do głównych zmagań w kolejnych zawodach, choć jest o to bardzo ciężko. Ta sztuka w Scottish Open udała się m.in. Kowalskiemu, ale w Edynburgu przegrał 2:4 pierwsze spotkanie z legendą tego sportu - Johnem Higginsem.
Dwie kolejne okazje Polacy będą mieli zaraz po Nowym Roku. Od 5 do 8 stycznia w Sheffield odbędą się trzystopniowe eliminacje German Masters, kolejnego turnieju rankingowego, którego główna faza odbędzie się już pod koniec stycznia w stolicy Niemiec.
O tym już informowaliśmy: Szubarczyk najpierw zmierzy się z najsłabszym w tym sezonie w Main Tourze Kreishhem Gurbaxanim z Indii (5 stycznia, godz. 15.30), a jeśli wygra, stanie do rywalizacji ze Szkotem Anthonym McGillem, tegorocznym finalistą British Open. Na końcu też ścieżki jest bardzo nierówny Irańczyk Hossein Vafaei, za to zawodnik z TOP 32 rankingu.
Znacznie gorzej wylosował Kowalski: najpierw mecz z Liamem Grahamem (5 stycznia o godz. 15.30), w razie wygranej wpadnie na Marka Davisa, później jest Barry Hawkins, który rok temu grał w Berlinie w finale.
Droga Baranowskiego wygląda zaś tak: Allan Taylor (6 stycznia, godz. 11) - Robbie Williams - Xiao Guodong. Ewentualne trzecie mecze Kowalskiego (z Hawkinsem) oraz Baranowskiego (z Guodongiem) zostałyby rozegrany już w Niemczech, pod koniec miesiąca.
Kolejny turniej rozlosowany. Możliwy rewanż w przypadku Michała Szubarczyka. Wyżej notowany Walijczyk już przegrał z 14-latkiem
Kwalifikacyjne zmagania w German Masters zakończą się 8 stycznia, następnego dnia ruszą kwalifikacje do Welsh Open. Tylko dwudniowe, bo też i ścieżka składa się z dwóch etapów. A fazę pucharową w głównej drabince zaplanowano na 23 lutego - 1 marca w Llandudno w Walii.
Szubarczyk miał trochę szczęścia w losowaniu pierwszego rywala - zmierzy się z 39-letnim Egipcjaninem Hatemem Yassenem, który rok temu już po raz drugi w karierze wywalczył dwuletnią przepustkę, ale zapewne w maju znów wypadnie z elity. Jest bowiem jednym z najsłabszych graczy w Main Tourze. W całym sezonie wygrał zaledwie dwa spotkania, pokonał go zaś m.in. Antoni Kowalski.
Ciekawsze jest to, że na triumfatora czeka już Walijczyk Jamie Jones. Ten sam, którego Polak niedawno pokonał w Blackpoolu w Shoot Out - 29:8. Teraz może dojść do rewanżu, ale już w normalnej formule.
Mateusza Baranowskiego najpierw czeka mecz z Cheungiem Ka Wai z Hongkongu, czyli zawodnikiem nieco wyżej dziś klasyfikowanym od Polaka, ale już z niewielkimi szansami na utrzymanie się w elicie. I tu trudno wskazać faworyta. Wiadomo jednak, że na zwycięzcę czeka Aaron Hill - i to Irlandczyk, tegoroczny ćwierćfinalista English Open, jest najmocniejszym graczem w tym sektorze.
Jeszcze trudniejsze zadanie czeka Kowalskiego. Może nie na początku, bo 23-letni Connor Benzey z Southampton jest debiutantem ze stałą kartą w Main Tourze i niczym jeszcze nie błysnął. Ale już w kolejnym starciu - tam czeka Thepchaiya Un-Nooh z Tajlandii, 40. w światowym rankingu, który w Edynburgu dotarł do trzeciej rundy i dość regularnie ogrywa zawodników niżej notowanych.
Pierwsze mecze Polaków w kwalifikacjach Welsh Open - 9 stycznia w Sheffield. Szubarczyk i Kowalski zagrają w sesji o godz. 17, a Baranowski - o godz. 20.