Możdżonek się wściekł. Żąda interwencji policji i prokuratury. Apel do Żurka

Po zakończeniu sportowej kariery Marcin Możdżonek wszedł do świata polityki. W czerwcu zeszłego roku został ogłoszony członkiem Konfederacji. Nie od dziś wiadomo, że 40-latek w wielu kwestiach wyznaje prawicowe poglądy i trzyma się tradycyjnych wartości.

Jeszcze wcześniej były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski działał w obszarze swojego ukochanego myślistwa, którego w skali kraju jest największym ambasadorem. Możdżonek pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press

Możdżonek zobaczył coś, po czym nie mógł milczeć. "To nie są żarty"

W niedzielne popołudnie Piotr Szumlewicz udostępnił na swoim profilu "X" dwa banery, które pojawiły się w miejscowości Szklarska Poręba położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim. Transparenty uderzały w myśliwych.

"Drodzy myśliwi. Pamiętajcie, że nie jesteście anonimowi", "Drodzy myśliwi. Mieszkańcy też będą strzelać bez ostrzeżenia" - oto hasała, które zawisły na płotach. "Mieszkańcy Szklarskiej Poręby jasno wyrazili swoje stanowisko wobec ludzi, którzy hobbystycznie zabijają zwierzęta" - dodał w opisie Szumlewicz.

Na jego post kilka godzin później zareagował Marcin Możdżonek, który nie gryzł się w język. "Nikt, kto Pana obserwuje, nie jest zaskoczony tym, że nie potępia Pan zawoalowanych gróźb karalnych wobec osób, które wykonują ustawowe obowiązki narzucone na nich przez państwo (a zarzekał się pan w tv, że jest państwowcem, dobre sobie...). Podsyca Pan nienawiść i szuka atencji" - napisał.

Rozwiń

Według siatkarza groźby te są na tyle poważne, powinna zająć się nimi policja lub prokuratura. "Dodatkowo wrzucił Pan do jednego worka wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby, razem z niezrównoważonymi aktywistami - autorami transparentów. Jestem ciekaw czy taką sprawą zajmie się Prokuratura i Policja" - czytamy.

Na tym się nie skończyło. W ostatniej fazie swojej wypowiedzi Możdżonek zwrócił się do Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. "Wszak za dużo bardziej błahe wpisy była natychmiastowa reakcja służb. Szanowny Panie ministrze, Kolego, sprawa przybiera niebezpieczny kierunek dla myśliwych i ich rodzin. To nie są żarty" - zakończył.

W komentarzu Piotr Szumlewicz dodawał, że banery zawisły po tym, jak jeden z myśliwych "zastrzelił tuż obok domu mieszkalnego oswojonego jelonka, który był częstym gościem tamtejszej rodziny, a potem, chcąc ukryć ślady, obciął mu głowę". Na te słowa Marcin Możdżonek już nie odpowiedział.

Sławomir Mentzen ogłosił, że Marcin Możdżonek dołączył do Konfederacji Mateusz Grochocki, Piotr Hukało East News

Marcin Możdżonek Michal Zebrowski East News

Marcin Możdżonek Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Konrad Niedźwiedzki: Nasi reprezentanci od początku tego roku spisują się świetnie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport