Możdżonek się wściekł. Żąda interwencji policji i prokuratury. Apel do Żurka

Michał Chmielewski

"Drodzy myśliwi. Mieszkańcy też będą strzelać bez ostrzeżenia" - taki baner pojawił się na jednym z płotów w miejscowości Szklarska Poręba. Wpisy zobaczył Marcin Możdżonek, który za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował obszerny i emocjonalny post, odpowiadając Piotrowi Szumlewiczowi. Były siatkarz zwrócił się także do... Waldemara Żurka.

Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu na tle rozmytej zieleni, na zdjęciu widocznej po lewej stronie głowy znajduje się również okrągła ramka z twarzą innego mężczyzny.
Marcin Możdżonek, Waldemar ŻurekArtur Szczepanski/REPORTER / Filip Naumienko/REPORTEREast News

Po zakończeniu sportowej kariery Marcin Możdżonek wszedł do świata polityki. W czerwcu zeszłego roku został ogłoszony członkiem KonfederacjiNie od dziś wiadomo, że 40-latek w wielu kwestiach wyznaje prawicowe poglądy i trzyma się tradycyjnych wartości.

Jeszcze wcześniej były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski działał w obszarze swojego ukochanego myślistwa, którego w skali kraju jest największym ambasadorem. Możdżonek pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej© 2026 Associated Press

Możdżonek zobaczył coś, po czym nie mógł milczeć. "To nie są żarty"

W niedzielne popołudnie Piotr Szumlewicz udostępnił na swoim profilu "X" dwa banery, które pojawiły się w miejscowości Szklarska Poręba położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim. Transparenty uderzały w myśliwych.

"Drodzy myśliwi. Pamiętajcie, że nie jesteście anonimowi", "Drodzy myśliwi. Mieszkańcy też będą strzelać bez ostrzeżenia" - oto hasała, które zawisły na płotach. "Mieszkańcy Szklarskiej Poręby jasno wyrazili swoje stanowisko wobec ludzi, którzy hobbystycznie zabijają zwierzęta" - dodał w opisie Szumlewicz.

    Na jego post kilka godzin później zareagował Marcin Możdżonek, który nie gryzł się w język. "Nikt, kto Pana obserwuje, nie jest zaskoczony tym, że nie potępia Pan zawoalowanych gróźb karalnych wobec osób, które wykonują ustawowe obowiązki narzucone na nich przez państwo (a zarzekał się pan w tv, że jest państwowcem, dobre sobie...). Podsyca Pan nienawiść i szuka atencji" - napisał.

    Według siatkarza groźby te są na tyle poważne, powinna zająć się nimi policja lub prokuratura. "Dodatkowo wrzucił Pan do jednego worka wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby, razem z niezrównoważonymi aktywistami - autorami transparentów. Jestem ciekaw czy taką sprawą zajmie się Prokuratura i Policja- czytamy.

    Na tym się nie skończyło. W ostatniej fazie swojej wypowiedzi Możdżonek zwrócił się do Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. "Wszak za dużo bardziej błahe wpisy była natychmiastowa reakcja służb. Szanowny Panie ministrze, Kolego, sprawa przybiera niebezpieczny kierunek dla myśliwych i ich rodzin. To nie są żarty" - zakończył.

    W komentarzu Piotr Szumlewicz dodawał, że banery zawisły po tym, jak jeden z myśliwych "zastrzelił tuż obok domu mieszkalnego oswojonego jelonka, który był częstym gościem tamtejszej rodziny, a potem, chcąc ukryć ślady, obciął mu głowę". Na te słowa Marcin Możdżonek już nie odpowiedział.

    Dwóch mężczyzn w garniturach przemawia do mikrofonów na tle błękitnych tablic i nieba, w tle widoczny logotyp Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
    Sławomir Mentzen ogłosił, że Marcin Możdżonek dołączył do KonfederacjiMateusz Grochocki, Piotr HukałoEast News
    Mężczyzna w zielonym mundurze z odznakami łowieckimi stoi na tle planszy z logotypem Polskiego Związku Łowieckiego oraz napisem 'Senat Rzeczypospolitej Polskiej'.
    Marcin MożdżonekMichal ZebrowskiEast News
    Mężczyzna z krótkimi włosami i brodą w kurtce skórzanej oraz koszuli w kratę patrzy przed siebie, tło rozmyte z gałęziami drzew.
    Marcin MożdżonekArtur Szczepanski/REPORTERReporter
