Możdżonek się wściekł. Żąda interwencji policji i prokuratury. Apel do Żurka
"Drodzy myśliwi. Mieszkańcy też będą strzelać bez ostrzeżenia" - taki baner pojawił się na jednym z płotów w miejscowości Szklarska Poręba. Wpisy zobaczył Marcin Możdżonek, który za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował obszerny i emocjonalny post, odpowiadając Piotrowi Szumlewiczowi. Były siatkarz zwrócił się także do... Waldemara Żurka.
Po zakończeniu sportowej kariery Marcin Możdżonek wszedł do świata polityki. W czerwcu zeszłego roku został ogłoszony członkiem Konfederacji. Nie od dziś wiadomo, że 40-latek w wielu kwestiach wyznaje prawicowe poglądy i trzyma się tradycyjnych wartości.
Jeszcze wcześniej były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski działał w obszarze swojego ukochanego myślistwa, którego w skali kraju jest największym ambasadorem. Możdżonek pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej.
Możdżonek zobaczył coś, po czym nie mógł milczeć. "To nie są żarty"
W niedzielne popołudnie Piotr Szumlewicz udostępnił na swoim profilu "X" dwa banery, które pojawiły się w miejscowości Szklarska Poręba położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim. Transparenty uderzały w myśliwych.
"Drodzy myśliwi. Pamiętajcie, że nie jesteście anonimowi", "Drodzy myśliwi. Mieszkańcy też będą strzelać bez ostrzeżenia" - oto hasała, które zawisły na płotach. "Mieszkańcy Szklarskiej Poręby jasno wyrazili swoje stanowisko wobec ludzi, którzy hobbystycznie zabijają zwierzęta" - dodał w opisie Szumlewicz.
Na jego post kilka godzin później zareagował Marcin Możdżonek, który nie gryzł się w język. "Nikt, kto Pana obserwuje, nie jest zaskoczony tym, że nie potępia Pan zawoalowanych gróźb karalnych wobec osób, które wykonują ustawowe obowiązki narzucone na nich przez państwo (a zarzekał się pan w tv, że jest państwowcem, dobre sobie...). Podsyca Pan nienawiść i szuka atencji" - napisał.
Według siatkarza groźby te są na tyle poważne, powinna zająć się nimi policja lub prokuratura. "Dodatkowo wrzucił Pan do jednego worka wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby, razem z niezrównoważonymi aktywistami - autorami transparentów. Jestem ciekaw czy taką sprawą zajmie się Prokuratura i Policja" - czytamy.
Na tym się nie skończyło. W ostatniej fazie swojej wypowiedzi Możdżonek zwrócił się do Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. "Wszak za dużo bardziej błahe wpisy była natychmiastowa reakcja służb. Szanowny Panie ministrze, Kolego, sprawa przybiera niebezpieczny kierunek dla myśliwych i ich rodzin. To nie są żarty" - zakończył.
W komentarzu Piotr Szumlewicz dodawał, że banery zawisły po tym, jak jeden z myśliwych "zastrzelił tuż obok domu mieszkalnego oswojonego jelonka, który był częstym gościem tamtejszej rodziny, a potem, chcąc ukryć ślady, obciął mu głowę". Na te słowa Marcin Możdżonek już nie odpowiedział.