MKOl oficjalnie ogłosił ws. Rosjan, Unia Europejska już reaguje. Jest komunikat
Szerokim echem poniosła się decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ws. sportowców z Rosji. We wtorek komitet ogłosił, że znosi zawieszenie tamtejszych zawodników i mogą wrócić do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Taki komunikat spotkał się z ogromnym poruszeniem, a głos w tej sprawie zabrała już przedstawicielka Komisji Europejskiej, czyli organu wykonawczego Unii Europejskiej.
Ogromne poruszenie wywołała wtorkowa decyzja MKOl-u ws. zniesienia zawieszenia z rosyjskich sportowców i przywrócenia ich do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Niemal pewne jest, że Rosję ujrzymy m.in. na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że wraz z federacją, którą zarządza Kirsty Coventry na podobny ruch zdecydowała się już FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.
Cała sytuacja jest o tyle kontrowersyjna, że zawieszenie spowodowane było rozpoczęciem przez Rosję agresji w Ukrainie, a cały konflikt dalej nie został zawieszony. Swojego zawodu przywróceniem Rosjan nie kryje Komisja Europejska, czyli organ wykonawczy Unii Europejskiej. Głos w tej sprawie zabrała Anna-Kaisa Itkonen. Ta w imieniu komisji przekazała słowa zawodu.
- Komisja Europejska jest poważnie zaniepokojona zniesieniem zawieszenia Rosjan przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski - powiedziała cytowana przez Radio ZET Anna-Kaisa Itkonen.
UE reaguje na decyzję MKOl-u. "Nie powinien"
Co więcej, zaznaczyła również, że póki w Ukrainie nie zapanuje pokój, to udział Rosji w sportowych wydarzeniach na międzynarodowej arenie nie może być normalizowany w żaden sposób. - Jak dodała, do czasu osiągnięcia pokoju w Ukrainie, udział Rosji w międzynarodowych wydarzeniach nie powinien być normalizowany - uzupełniło wspomniane źródło.
Zgoda MKOl-u na powrót Rosjan do rywalizacji może wywołać lawinę komunikatów kolejnych federacji z FIFA, UEFA czy FIS na czele. Jak już wspomnieliśmy, FIVB ugięło się pod presją i wydało zgodę na powrót tamtejszej reprezentacji do gry od sezonu 2027.