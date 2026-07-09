MKOl oficjalnie ogłosił ws. Rosjan, Unia Europejska już reaguje. Jest komunikat

Ogromne poruszenie wywołała wtorkowa decyzja MKOl-u ws. zniesienia zawieszenia z rosyjskich sportowców i przywrócenia ich do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Niemal pewne jest, że Rosję ujrzymy m.in. na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że wraz z federacją, którą zarządza Kirsty Coventry na podobny ruch zdecydowała się już FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.

Cała sytuacja jest o tyle kontrowersyjna, że zawieszenie spowodowane było rozpoczęciem przez Rosję agresji w Ukrainie, a cały konflikt dalej nie został zawieszony. Swojego zawodu przywróceniem Rosjan nie kryje Komisja Europejska, czyli organ wykonawczy Unii Europejskiej. Głos w tej sprawie zabrała Anna-Kaisa Itkonen. Ta w imieniu komisji przekazała słowa zawodu.

- Komisja Europejska jest poważnie zaniepokojona zniesieniem zawieszenia Rosjan przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski - powiedziała cytowana przez Radio ZET Anna-Kaisa Itkonen.

UE reaguje na decyzję MKOl-u. "Nie powinien"

Co więcej, zaznaczyła również, że póki w Ukrainie nie zapanuje pokój, to udział Rosji w sportowych wydarzeniach na międzynarodowej arenie nie może być normalizowany w żaden sposób. - Jak dodała, do czasu osiągnięcia pokoju w Ukrainie, udział Rosji w międzynarodowych wydarzeniach nie powinien być normalizowany - uzupełniło wspomniane źródło.

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Zgoda MKOl-u na powrót Rosjan do rywalizacji może wywołać lawinę komunikatów kolejnych federacji z FIFA, UEFA czy FIS na czele. Jak już wspomnieliśmy, FIVB ugięło się pod presją i wydało zgodę na powrót tamtejszej reprezentacji do gry od sezonu 2027.

Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOl Aris Messinis AFP

Kirsty Coventry, nowo wybrana przewodnicząca MKOl AFP

Władimir Putin ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP AFP





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