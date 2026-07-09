MKOl oficjalnie ogłosił ws. Rosjan, Unia Europejska już reaguje. Jest komunikat

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Szerokim echem poniosła się decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ws. sportowców z Rosji. We wtorek komitet ogłosił, że znosi zawieszenie tamtejszych zawodników i mogą wrócić do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Taki komunikat spotkał się z ogromnym poruszeniem, a głos w tej sprawie zabrała już przedstawicielka Komisji Europejskiej, czyli organu wykonawczego Unii Europejskiej.

article cover
Kirsty CoventryChris Ricco - IOC/IOC Collection via Getty ImagesGetty Images

Ogromne poruszenie wywołała wtorkowa decyzja MKOl-u ws. zniesienia zawieszenia z rosyjskich sportowców i przywrócenia ich do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Niemal pewne jest, że Rosję ujrzymy m.in. na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że wraz z federacją, którą zarządza Kirsty Coventry na podobny ruch zdecydowała się już FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.

Cała sytuacja jest o tyle kontrowersyjna, że zawieszenie spowodowane było rozpoczęciem przez Rosję agresji w Ukrainie, a cały konflikt dalej nie został zawieszony. Swojego zawodu przywróceniem Rosjan nie kryje Komisja Europejska, czyli organ wykonawczy Unii Europejskiej. Głos w tej sprawie zabrała Anna-Kaisa Itkonen. Ta w imieniu komisji przekazała słowa zawodu.

Zobacz również:

Siatkarki reprezentacji Polski do lat 22
Siatkówka - ME Kobiet

Kontrowersje w meczu "o wszystko". Polki nie dowierzały. Koniec marzeń

Paweł Nowak
Paweł Nowak

- Komisja Europejska jest poważnie zaniepokojona zniesieniem zawieszenia Rosjan przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski - powiedziała cytowana przez Radio ZET Anna-Kaisa Itkonen.

UE reaguje na decyzję MKOl-u. "Nie powinien"

Co więcej, zaznaczyła również, że póki w Ukrainie nie zapanuje pokój, to udział Rosji w sportowych wydarzeniach na międzynarodowej arenie nie może być normalizowany w żaden sposób. - Jak dodała, do czasu osiągnięcia pokoju w Ukrainie, udział Rosji w międzynarodowych wydarzeniach nie powinien być normalizowany - uzupełniło wspomniane źródło.

Zgoda MKOl-u na powrót Rosjan do rywalizacji może wywołać lawinę komunikatów kolejnych federacji z FIFA, UEFA czy FIS na czele. Jak już wspomnieliśmy, FIVB ugięło się pod presją i wydało zgodę na powrót tamtejszej reprezentacji do gry od sezonu 2027.

Zobacz również:

Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej i Kirsty Coventry, prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
Inne sporty

Cynizm i hipokryzja. Ogłaszają powrót Rosji po atakach na cywilów

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
kobieta w bordowej marynarce stoi za mównicą z emblematem olimpijskich kółek, przemawia do zgromadzonych, trzyma jedną dłoń na sercu
Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOlAris MessinisAFP
Kirsty Coventry, nowo wybrana przewodnicząca MKOl
Kirsty Coventry, nowo wybrana przewodnicząca MKOlAFP
Mężczyzna w garniturze z słuchawką tłumacza na uchu siedzi na złoconym fotelu, trzyma kartkę papieru, w tle widoczna jest flaga.
Władimir PutinALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFPAFP


Linda Noskova: Cieszę się, że to właśnie z Karoliną Muchovą zagram mój pierwszy finał [WIDEO]Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja