Mistrzyni olimpijska bez litości dla Trumpa. Tak nazwała Putina, hamulce puściły
Tematem numer jeden w światowych mediach od kilkudziesięciu godzin jest spotkanie Donalda Trumpa oraz Władimira Putina na Alasce. Podczas niego doszło do szokujących dla wielu scen z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najważniejszy człowiek w USA swojemu gościowi bił choćby brawo, następnie w dobrym humorze wsiadł z nim do jednego samochodu. Z przerażeniem obrazkom tym przyglądała się mistrzyni olimpijska z Ukrainy. I nazwała rzeczy po imieniu.
Alaska stała się na jakiś czas centrum politycznego świata. W Stanach Zjednoczonych niedawno doszło do jednego z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat, ponieważ Donald Trump spotkał się osobiście z Władimirem Putinem. Rozmowy obu panów odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Wcześniej ciepło się przywitali. Nad głową prezydenta Rosji przeleciały amerykańskie samoloty. W międzyczasie najważniejszy człowiek w USA bił brawo, w ten sposób doceniając swojego gościa.
Komentatorzy nie byli z tego powodu zadowoleni. "Wstydzę się za mój kraj. To jest okropna porażka Trumpa jako prezydenta tak dużego państwa (...) On pozycjonuje się jako mistrz porozumień, a jednak zawalił" - przyznał między innymi republikanin, Boris Pincus, na antenie Polsat News. "Nie jest wart Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj zdradził naród Ukraiński, który broni wartości takich, jakie przyświecają Amerykanom" - dodał następnie.
Wielokrotna mistrzyni olimpijska z Ukrainy nie wytrzymała. Cios w Trumpa i Putina
Spore poruszenie zapanowało również u naszych wschodnich sąsiadów. Od komentarza nie powstrzymała się Olha Charłan. Legendarna sportsmenka wśród rodaków cieszy się sporym uznaniem. A wszystko za sprawą licznych osiągnięć. 34-latka w przeszłości aż dwukrotnie zostawała mistrzynią olimpijską w szermierce w zmaganiach drużynowych. I zachwyca do dziś, ponieważ w Paryżu w 2024 indywidualnie sięgnęła po brązowy medal.
Zawodniczka postanowiła odezwać się w mediach społecznościowych, nie szczędząc gorzkich słów. "Zadziwia nas to, że dopuszcza się wszelkiej maści proputinowskich sportowców do międzynarodowych zawodów... a tu rozkładają czerwony dywan zbrodniarzowi wojennemu! Świat oszalał... Całkowicie..." - napisała krótko na Instagramie. Trudno nie przyznać jej racji. Zamieszanie wokół rodaków Władimira Putina w szermierce zrobiło się zresztą całkiem niedawno. Zuzanna Cieślar pojedynkowała się o złoto mistrzostw świata z Janą Jegorian, porucznikiem rosyjskiej armii. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.