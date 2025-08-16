Mistrzyni olimpijska bez litości dla Trumpa. Tak nazwała Putina, hamulce puściły

Alaska stała się na jakiś czas centrum politycznego świata. W Stanach Zjednoczonych niedawno doszło do jednego z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat, ponieważ Donald Trump spotkał się osobiście z Władimirem Putinem. Rozmowy obu panów odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Wcześniej ciepło się przywitali. Nad głową prezydenta Rosji przeleciały amerykańskie samoloty. W międzyczasie najważniejszy człowiek w USA bił brawo, w ten sposób doceniając swojego gościa.

Komentatorzy nie byli z tego powodu zadowoleni. "Wstydzę się za mój kraj. To jest okropna porażka Trumpa jako prezydenta tak dużego państwa (...) On pozycjonuje się jako mistrz porozumień, a jednak zawalił" - przyznał między innymi republikanin, Boris Pincus, na antenie Polsat News. "Nie jest wart Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj zdradził naród Ukraiński, który broni wartości takich, jakie przyświecają Amerykanom" - dodał następnie.

Wielokrotna mistrzyni olimpijska z Ukrainy nie wytrzymała. Cios w Trumpa i Putina

Spore poruszenie zapanowało również u naszych wschodnich sąsiadów. Od komentarza nie powstrzymała się Olha Charłan. Legendarna sportsmenka wśród rodaków cieszy się sporym uznaniem. A wszystko za sprawą licznych osiągnięć. 34-latka w przeszłości aż dwukrotnie zostawała mistrzynią olimpijską w szermierce w zmaganiach drużynowych. I zachwyca do dziś, ponieważ w Paryżu w 2024 indywidualnie sięgnęła po brązowy medal.

Zawodniczka postanowiła odezwać się w mediach społecznościowych, nie szczędząc gorzkich słów. "Zadziwia nas to, że dopuszcza się wszelkiej maści proputinowskich sportowców do międzynarodowych zawodów... a tu rozkładają czerwony dywan zbrodniarzowi wojennemu! Świat oszalał... Całkowicie..." - napisała krótko na Instagramie. Trudno nie przyznać jej racji. Zamieszanie wokół rodaków Władimira Putina w szermierce zrobiło się zresztą całkiem niedawno. Zuzanna Cieślar pojedynkowała się o złoto mistrzostw świata z Janą Jegorian, porucznikiem rosyjskiej armii. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Spotkanie Trumpa z Putinem. Wnioski po szczycie na Alasce

Olha Charłan

Ołha Charłan

Ołha Charłan