Mistrzowie z Group One ESKOM Team. Znamy medalistów LOTTO Ekstraklasy Brydżowej

Group One ESKOM Team został zwycięzcą LOTTO Ekstraklasy Brydżowej 2025/2026. Finałowa faza z udziałem czterech najlepszych drużyn sezonu odbyła się w dniach 29-31 maja w Warszawie.

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Group One ESKOM Teammateriały prasowe/materiały zewnętrznemateriały prasowe

LOTTO Ekstraklasa Brydżowa to najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce i jedna z najsilniejszych lig brydżowych na świecie. W finałowej fazie przy stołach spotkali się zawodnicy z absolutnej światowej czołówki - Mistrzowie Świata i Mistrzowie World Bridge Games, tzw. Olimpiady Brydżowej.

Droga Group One ESKOM Team do zdobycia tytułu była pełna emocji. W półfinale z KS Szkołą Brydża Szlem Gdańsk drużyna musiała odrabiać straty, ale w decydującej części meczu odwróciła jego losy i wygrała 154,3-137. W drugim półfinale Bridge for Business KS AZS Wratislavia I pokonał SYNERGIĘ LUBLIN 163-108,1.

W finale Group One ESKOM Team zmierzył się z Bridge for Business KS AZS Wratislavia I. Tym razem mistrzowie zbudowali przewagę, utrzymali ją do końca i sięgnęli po tytuł wygrywając 287,1-200.

W skład mistrzowskiej drużyny wchodzą: Sabine Auken, Wojciech Gaweł, Maciej Hutyra, Jacek Kalita, Rafał Jagniewski, Michał Klukowski, Jeremi Stępiński (kapitan), Roy Welland.

Brązowy medal zdobył KS Szkoła Brydża Szlem Gdańsk, który w meczu o trzecie miejsce pokonał SYNERGIĘ LUBLIN 178-124,3.

Końcowa klasyfikacja medalistów LOTTO Ekstraklasy Brydżowej:

1. Group One ESKOM Team

2. Bridge for Business KS AZS Wratislavia I

3. KS Szkoła Brydża Szlem Gdańsk

Finałowy weekend w Warszawie zakończył sezon 2025/2026 LOTTO Ekstraklasy Brydżowej i wyłonił najlepszą drużynę tegorocznych rozgrywek.

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