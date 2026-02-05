Mistrz ze Szkocji na drodze Szubarczyka. 15-latek zagra o World Open

Polscy snookerzyści z Main Touru mieli pracowity początek stycznia - grali w eliminacjach German Masters oraz Welsh Open, a Antoni dostał jeszcze zaproszenie do turnieju Championship League, tam rywalizował z sześcioma znacznie wyżej notowanymi przeciwnikami. Dwa starcia wygrał, niewiele zabrakło mu do występu w kolejnym etapie.

Żaden z naszych zawodników nie zakwalifikował się jednak do głównej części German Masters, w niedzielę w Berlinie triumfował Judd Trump. Lider światowej listy wygrał pierwszy rankingowy turniej od 2024 roku. Wcześniej elita grała też w Alexandra Palace w Londynie o tytuł w The Masters - turnieju zaliczanym do "Potrójnej Korony". I wygrał go Kyren Wilson.

Teraz zaś najlepsi rywalizują w Hong Kongu - w decydującą fazę wkroczyło World Grand Prix, zawody rankingowe dla 32 graczy z listy rocznej. Jego uczestnicy szybko będą musieli wrócić do Europy, we wtorek w Barnsley odbędzie się już główna kwalifikacja do przedostatniego w sezonie turnieju rankingowego - World Open. W dość nietypowej formule, z Polakami w stawce. Za to z Murphym, Selbym czy Wilsonem już na tym etapie.

World Snooker Tour. Polacy poznali kolejnych rywali. Jedna runda i... wycieczka do Chin

W tym sezonie, po raz pierwszy w historii, mamy aż trzech naszych zawodników w Main Tourze. Najbliższe trzy miesiące będą kluczowe dla Antoniego Kowalskiego, który potrzebuje jakiegoś spektakularnego wyniku by utrzymać się w gronie zawodowców. Najlepiej w mistrzostwach świata w kwietniu, bo te są świetnie wynagradzane finansowo, co równa się też wysokiej punktacji. Wcześniej zielonogórzanin wystąpi w fazie zasadniczej Welsh Open oraz - w najbliższy wtorek - w rundzie eliminacyjnej World Open.

Antoni Kowalski, Edynburg 2025 screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

W Barnsley Metrodome Kowalski zmierzy się ze swoim rówieśnikiem Liu Hongyu, zawodnikiem nieco wyżej klasyfikowanym w rankingu. Przy czym Chińczyk ostatnio nie zachwycał, Polak nie jest tu bez szans. Spotkanie zacznie się w najbliższy wtorek o godz. 11. Triumfator awansuje już do 1/32 finału, która w marcu (od 16 do 22) rywalizować będzie w Yushan w Chinach.

Trudniejsze zadanie czeka Mateusza Baranowskiego - aktualny mistrz Polski zmierzy się bowiem z Lucą Brecelem. Belg jest mistrzem świata z 2023 roku, choć ten sezon, nie licząc English Open, ma bardzo nieudany. Ich spotkanie będzie miało miejsce w środę - o godz. 11.

Największe zainteresowanie spośród polskich zawodowców wzbudza jednak Michał Szubarczyk. Lublinianin jako najmłodszy w historii znalazła się w profesjonalnej elicie, niedawno skończył 15 lat. I radzi sobie coraz lepiej. W styczniu przeszedł kwalifikacje Welsh Open, za 18 dni zagra w Llandudno z Neilem Robertsonem, również byłym mistrzem świata, za to wciąż graczem z TOP 3 rankingu. Przetarciem dla zawodnika z Lublina będzie spotkanie w Barnsley z Lei Peifanem - chińskim snookerzystą, mistrzem Scottish Open 2024. Na dystansie do pięciu wygranych frejmów. Do tej potyczki dojdzie w najbliższy wtorek - o godz. 11.

Później Szubarczyka też czeka bardzo pracowity okres, bo - podobnie jak rok temu - ma w planach występy w mistrzostwach Europy, zapewne w kilku kategoriach wiekowych. Te odbędą się od 1 do 17 marca w Palace Hotel w hiszpańskiej Gandii.

Jeśli jednak Szubarczyk awansuje do głównej części World Open, może pojawić się kolizja terminów z drugą częścią ME.

Na początku kwietnia Polacy przystąpią do eliminacji mistrzostw świata, kończących sezon w Main Tourze.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

