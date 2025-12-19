Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrz świata zapytany o pieniądze. Tata ruszył z pomocą. Oto prawda

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

O 14-letnim Michale Szubarczyku już jest głośno, a będzie jeszcze głośniej. Nie było w historii snookera tak młodego zawodnika o statusie profesjonalisty, a przecież pięć tygodni temu nastolatek z Lublina dorzucił do tego amatorskie mistrzostwo świata. Też jako najmłodszy w historii. A skoro to medialny sport, chętnie pokazywany w telewizjach na całym świecie, to w grę powinny wchodzić wielkie pieniądze. Jak jest naprawdę na tym etapie? Kamil Szubarczyk, tata Michała, zdradził szczegóły.

Młody zawodnik w białej koszuli i kamizelce skupiony na uderzeniu bil w grze snookerowej, z kijem przyłożonym do stołu, w tle nieostro widoczny sędzia lub inny uczestnik turnieju.
Michał SzubarczykTai Chengzhe/VCG via Getty ImagesGetty Images

Mieć 14 lat i już rywalizować z najlepszymi na świecie? W niewielu dyscyplinach sportowych jest to możliwe. I wydawało się, że także w snookerze o coś takiego może być trudno. Tymczasem pojawił się młody Polak z Lublina - i "wyśrubował" rekordową granicę wieku.

O Michale Szubarczyku głośno było już w kilku poprzednich latach, bo jako dziecko zaczął osiągać znakomite wyniki w potyczkach ze znacznie starszymi rywalami. Nawet dorosłymi. Kwintesencją tego był awans do finału mistrzostw Europy w Antalyi, pod koniec marca tego roku. 14-latek zapewnił już sobie wówczas dwuletnią przepustkę do Main Touru, bez względu na wynik walki o złoto. Bo jego rywal, Liam Highfield, osiągnął ten cel chwilę wcześniej w turnieju play-off WPBSA Q Tour.

Zobacz również:

John Higgins
Inne sporty

Dwie salwy śmiechu w meczu Polaka z mistrzem świata. Komentator nie wytrzymał

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    I tym samym Michał, po akceptacji rodziców, stał się najmłodszym zawodnikiem w historii w zawodowej elicie.

    Zapytali Michała Szubarczyka o... pieniądze. Głos zabrał tata zawodnika. Ile zarabia się w Main Tourze?

    Młody Polak ma jeszcze niemal półtora roku by udowodnić swoją przynależność do tego grona, na przełomie kwietnia i maja 2027 roku musi być wśród 64 najlepszych zawodników na liście. I konsekwentnie buduje swoją pozycję, choć ta walka będzie pewnie trwała niemal do końca. Ranking w World Snooker Tour budowany jest na bazie zarobków z turniejów rankingowych - między zarobionymi funtami a punktami można postawić znak równości.

    Zawodnik snookera koncentruje się na wykonaniu uderzenia, pochylając się nad stołem bilardowym. W tle obecny jest sędzia oraz widzowie obserwujący przebieg meczu. Na stole widoczne są białe, niebieska, zielona i czerwone bile, a oświetlenie akcentuje c...
    Michał Szubarczyk przy stole. W tle - Jimmy Whitescreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

    Na ten moment przy nazwisku Szubarczyka widnieje kwota 22850 funtów - a to daje mu 98. pozycję na świecie w ujęciu dwuletnim. A 84., jeśli spojrzymy tylko na listę z tego sezonu. Jeśli przeliczymy to na złotówki, wychodzi kwota niemal 110 tys. złotych. Patrząc na to, że zawodnicy ponoszą ogromne koszty w zakresie transportu czy noclegów, kwota nie wydaje się taka wygórowana.

    Zobacz również:

    Michał Szubarczyk. W tle Stuart Bingham
    Inne sporty

    Oficjalna decyzja ws. Szubarczyka. Tydzień przed 15. urodzinami

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      O sprawy finansowe młody snookerzysta z Lublina został zapytany w porannej audycji Kanału Zero, prowadzonej przez Marcina "WuWunio" Sprusińskiego i Krzysztof Pieszko. Momentalnie wskazał głową na swojego tatę Kamila, który razem z nim jeździ na turnieje i opiekuje się synem, a także pełni rolę trenera.

      - To trudny temat. Światowy top bardzo dobrze się z tego utrzymuje, a mają jeszcze kontrakty zawodowe i zaproszenia na mecze pokazowe. Dla nich sezon trwa cały rok, nie składa się tylko z 20 turniejów w Main Tourze - mówił.

      Młody mężczyzna ubrany w czarną marynarkę z polskimi emblematami sportowymi siedzi obok starszego mężczyzny w czarnej koszulce polo przy stole. Przed nimi znajduje się laptop oraz butelka napoju. W tle widoczne są liście dużych roślin.
      Michał Szubarczyk i jego tata Kamil w studiu Kanału ZeroScreen za Youtube/Kanał Zeromateriał zewnętrzny

      I to widać na liście płac: ci najlepsi zarabiają nawet około miliona funtów rocznie. Rekordzistą jest Ronnie O'Sullivan, idol Michała Szubarczyka, który w karierze zarobił około 15 milionów funtów. A później można znaleźć nazwiska Johna Higginsa (niemal 11 milionów), obecnego lidera rankingu WST Judda Trumpa (niemal 10 milionów) i Marka Selby'ego (9 milionów).

      Tu nie ma jednak wpływów z kontraktów i zaproszeń na mecze pokazowe. A ci najwięksi gościli na takich nawet w Polsce, co wzbudzało zainteresowanie samą dyscypliną.

      My jesteśmy na tendencji wzrostowej. Zakopaliśmy dołek, wychodzimy na zero. To co mamy ze sponsoringu, plus to co Michał wygrywa, pozwala nam komfortowo brać udział we wszystkich turniejach. I nie zastanawiać się, czy wystarczy
      Kamil Szubarczyk

      - Jesteśmy już na dobrej drodze. A dalej jest tendencja zwyżkowa, bo Michał będzie dochodził coraz dalej, będzie brał udział w większej liczbie turniejów. Na razie czasem jednak odpada w kwalifikacjach - dodał ojciec młodego snookerzysty.

      I zaznaczył, że w przy imprezach międzynarodowych dotyczących reprezentacji Polski dużego wsparcia udziela Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego.

      Michała Szubarczyka przy stole zobaczymy 5 stycznia - w Sheffield zacznie rywalizację w eliminacjach do German Masters.

      Zobacz również:

      Krzysztof Ratajski rozpoczął walkę o mistrzostwo świata w darcie
      Inne sporty

      Kapitalny występ Polaka na mistrzostwach świata. Ekspresowy triumf, rywal bezradny

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk
      Młody zawodnik skupiony na wykonaniu precyzyjnego zagrania przy stole do snookera, wokół niego rozmieszczone kolorowe bile, w tle fragment widowni i tablica z nazwiskiem gracza.
      Michał Szubarczykscreen za Youtube/WSTmateriał zewnętrzny
      Kamil Majchrzak: Moim celem jest wejście do TOP50. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja