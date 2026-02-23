Dla Michała Szubarczyka to pierwszy sezon w snookerowej elicie, ale takiego meczu, jak dziś w Llandudno, jeszcze nie grał. Z trzecim zawodnikiem rankingu World Snooker Tour, obejmującego wyniki z dwóch ostatnich lat. Ale już w tym rocznym - najlepszego. Głównie za sprawą triumfu w Arabii Saudyjskiej - w najlepiej punktowanej, obok mistrzostw świata, imprezie sezonu.

Mowa o Neilu Robertsonie, 44-latku z Melbourne, który 16 lat temu został mistrzem świata. I przez wiele tygodnie był liderem World Snooker Tour, ma w dorobku 26 tytułów w rankingowych turniejach.

A Polak o takich osiągnięciach marzy, dziś zaprezentował się na oczach świata, bo ten mecz był właśnie transmitowany. Była więc rozmowa dziennikarzy TNT z Polakiem, prośba o poprawne wymówienie imienia i nazwiska, ale też o wrażenia z pierwszego sezonu. - Często go oglądałem, to miłe doświadczenie teraz móc zagrać z kimś takim. Marzyłem o podobnych doświadczeniach - mówił Szubarczyk, pytany o Neila Robertsona. A Alan McManus, ekspert TNT, a niegdyś triumfator Masters i jeden z czołowych snookerzystów świata, przyznał: - W tym wieku jest się bardzo głodnym takiej gry.

Wszystkim zaś podobało się to, że 15-latek z Polski powiedział wprost, że chciałby zostać mistrzem świata. Choć jeden raz.

Welsh Open. Neil Robertson kontra Michał Szubarczyk w Llandudno. Znakomite otwarcie Polaka

Szubarczyk zaczął w sposób rewelacyjny - zaraz po rozbiciu trójkąta przez Australijczyka, z górnej części stołu zdołał wbić czerwoną do dolnej kieszeni. I jeszcze sobie wypozycjonował białą do niebieskiej. Nie miał otwartego układu, ale idealnie znajdował ścieżki, nawet w dość trudnych sytuacjach. Polak zapewnił sobie triumf w tym frejmiem, atakował 100-punktowego brejka. Miał 90:0, zostały dwie czerwone, ale zbite. I już, rozluźniony, Szubarczyk uderzył na siłę. Nic nie wpadło, prowadził 1:0.

Neil Robertson i Michał Szubarczyk w Llandudno screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Tyle że w drugim frejmie odwróciły się. Polak miał pecha, przy rozbiciu do kieszenie wpadła... biała. Australijczyk odskoczył na 28:0, Szubarczyk dostał jeszcze dwie okazje na powrót do stołu, ale nie miał opcji przejęcia inicjatywy. Robertson zdołał więc wyrównać.

Polak starał się grać ofensywnie, ale - jak na tak młody wiek - imponuje też grą taktyczną. A w trzecim frejmie obaj szachowali się przez dobry kwadrans, zanim Australijczyk zdobył pierwszy punkt. A później drugi, ale też bez możliwości poprawienia kolorową bilą. Robertson ustawił snookera za czarną bilą,

W tej sytuacji Michał Szubarczyk zaryzykował. I niewiele zabrakło do powodzenia tej trudnej misji screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Polak zaryzykował uderzenie o bandę. Nie chciał jednak przyklejać się do dwóch czerwonych, ale jedną z nich wbić. Zabrakło może centymetra. To zaś oznaczało, że Australijczyk może zacząć czyścić stół. I dokonał tego perfekcyjnie, objął prowadzenie w meczu.

Te pierwsze partie może i kończyły się wysokimi wynikami, jednak ta trzecia już pokazała, że Polaka stać na taktyczną wymianę z wybitnym rywalem. Tyle że po świetnym starcie obaj zaczęli w czwartym frejmie popełniać błędy. Polak prowadził 31:24, pechowo wypozycjonował kolejne uderzenie, rywal zdobył 32 punkty. Jeszcze raz Michał dostał okazję na doprowadzenie do stanu 2:2, na stole została jedna czerwona, a tracił tylko 25 punktów. Tyle że zabrakło już precyzji.

Polak nie mógł już przegrać żadnego frejma, jeśli chciał pozostać w grze o awans. W piątym frejmie odskoczył na 38:0, za chwilę było 42:0, po faulu Australijczyka. I wtedy Polak popełnił bardzo kosztowny błąd. Robertson wykorzystał to tylko częściowo, Szubarczyk znów wrócił do stołu, przy swoim prowadzeniu 42:8.

I pomylił się jeszcze poważniej, na dość prostej czerwonej. Być może presja już brała górę, ranga tego spotkania, cała otoczka i pełne trybuny w Walii. Robertson grał podobne spotkania setki razy, jemu tu już nic nie przeszkadzało. Całkowicie odwrócił sytuację. Popisał się wygrywającym brejkiem, wygrał 4:1.

Za pierwszego frejma Michałowi należą się wielkie brawa. A później Polak przekonał się, że w starciu z gwiazdami pomyłki kończą się dość brutalnie.

W Welsh Open nie ma więc już Polaków - wcześniej swój mecz przegrał Antoni Kowalski.

Welsh Open - 1/32 finału

Neil Robertson (Australia, 3) - Michał Szubarczyk (Polska, 99) 4:1

Frejmy: 0:90, 115:0, 69:0, 75:31, 78:42.

Neil Robertson LO PING FAI/Xinhua AFP

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

