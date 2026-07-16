Miesiąc temu, 15 czerwca, było bardzo gorąco w Polskim Komitecie Olimpijskim. Opozycja wreszcie postawiła na swoim i wygrała dwa bardzo ważne głosowania.

Po pierwsze nie przyjęto sprawozdania finansowego PKOl za 2025 rok. Nie przyjęto także sprawozdania z działalności komitetu w poprzednim roku. W obu głosowaniach opozycja osiągnęła wysoką przewagę.

Na tych dwóch głosowaniach działania przeciwników Radosława Piesiewicza nie skończyły się. Przede wszystkim podjęto uchwałę, która wzywała obecnego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, do dymisji i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego. Czas na podjęcie działań przez Piesiewicza wyznaczono na 30 dni.

To był dzień, który w mediach okrzyknięto dużym sukcesem opozycji. Wreszcie widać było większe niż dotychczas zjednoczenie w PKOl i wydawało się, że prezes Piesiewicz nie będzie mógł spać spokojnie, a jego odwołanie stało się bardzo realne.

Miesiąc od sukcesu opozycji. Wiadomo jak zachował się prezes PKOl

Minął jednak miesiąc od tamtych wydarzeń i prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie wykonał poleceń zawartych w uchwale. Przez 30 dni nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego, na którym miało by dojść do głosowania nad jego odwołaniem. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższych dniach sytuacja uległaby zmianie i nagle Radosław Piesiewicz zwoła zgromadzenie.

- Niestety, pan prezes nie dostosował się do zaleceń. Nie wykonuje żadnych działań, żeby doszło do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Tymczasem zebraliśmy aż 82 podpisy pod tą uchwałą, to zdecydowana większość, więc prezes powinien to zdanie uszanować i dostosować się do niego - mówi dla Interia Sport, Adam Korol, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Sprawa trafi do sądu. Opozycja chce pełnomocnika

Opozycja nie zamierza jednak tylko przyglądać się bierności Radosława Piesiewicza. Próbuje innym sposobem doprowadzić do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Chce złożyć wniosek do sądu, by na drodze prawnej rozstrzygnąć brak decyzji o zwołaniu zgromadzenia.

Żeby do tego doszło, opozycja potrzebuje jednak pełnomocnika z kancelarii prawnej, który będzie reprezentował ją w sądzie. W związku z tym trwa zbieranie podpisów, by taką osobę powołać.

- Wymagane są podpisy większości tych osób, które podpisały się pod uchwałą o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jesteśmy w trakcie ich zbierania. Okres jest taki wakacyjny, więc pomału w tej sprawie działamy. Na pewno nie jesteśmy bierni i cały czas pracujemy - zapewnia Adam Korol, jeden z liderów opozycji, czterokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski w wioślarstwie.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport





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