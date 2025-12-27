Michał Szubarczyk w ostatnich dniach dość często pojawia się w internetowych serwisach - w kolejnych rozmowach opowiada, jak wygląda życie niespełna 15-letniego zawodnika, który musi łączyć podróże po świecie z... nauczaniem domowym na poziomie pierwszej klasy liceum. A jeździ, trenuje i gra bardzo dużo - dłuższą przerwę ma jedynie latem, teraz ponad dwa tygodnie są wolne w okresie świątecznym.

Już 5 stycznia znów będzie musiał stanąć przy stole w Sheffield - w eliminacjach turnieju German Masters.

Ostatni rok był bowiem dla nastolatka z Lublina wyjątkowy - został mistrzem Europy do lat 16 i 18, wicemistrzem Europy open, co dało mu przepustkę do zawodowego Main Touru. Zadebiutował w mistrzostwach świata profesjonalistów, zdobył tytuł mistrza świata amatorów. No i pokazał się też w tej profesjonalnej rywalizacji, wygrał już kilka ważnych spotkań. Przez kolejnych 16 miesięcy będzie starał się obronić swój status zawodnika z licencją World Snooker Tour.

Rodzice wkroczyli do świata sportu za sprawą Michała Szubarczyka. Nastolatek mówi, jak to wyglądało

Szubarczyk zaczynał grać w snookera na początku szkoły podstawowej - rodzice zawsze byli blisko sportu, zwłaszcza siatkówki, ale wybór padł na snookera, którego tata oglądał w telewizji. Michał zaczął robić olbrzymie postępy, wygrywał ze znacznie starszymi zawodnikami. I w domu dość szybko podjęto decyzję, by maksymalnie mu tę przygodę ze sportem ułatwić.

Michał Szubarczyk i jego tata Kamil w studiu Kanału Zero Screen za Youtube/Kanał Zero materiał zewnętrzny

I to na różnych płaszczyznach, o czym mówił w rozmowie z red. Piotrem Karpińskim z Eurosportu sam 14-latek. Jego tata Kamil, w rozmowie z red. Arturem Gacem w Interii, podkreślał, że jest dla syna: trenerem, kierowcą, logistykiem, psychologiem i kucharzem.

- Decyzja i rozmowy o tym, co Michał chce robić, a ja jestem w stanie mu przy tym pomagać, miały miejsce, gdy był 7-8 latkiem. W każdym razie dokonało się to bardzo szybko - mówił Interii.

Mistrz świata amatorów, w podcaście Eurosportu, zaznaczył, że dla niego to... idealny układ, bo ma trenera 24 godziny na dobę. - Możemy wrócić do domu i porozmawiać o tym, co się stało. Choć może to zamazuje barierę między ojcem i trenerem. Niemniej jeśli mi coś w głowie siedzi, to mogę się spytać - przyznaje Michał.

Michał Szubarczyk w studiu Eurosport screen za Youtube/Eurosport Polska materiał zewnętrzny

A jak się okazuje, Michał do snookera wciągnął właśnie rodziców - dla nich to też dziś sposób na życie. - Taka zaczął się uczyć trenerki, zrobił uprawnienia trenera europejskiej federacji, ale i sędziego. Pod moje szkolenie. Gdyby nie ja, pewnie grywałby sobie amatorsko, cieszył się się normalnym życiem. A teraz musi jeździć ze mną - mówi Michał.

Co ciekawe, w tym sporcie jest też dziś mama Michała, pani Barbara. Stała się cenioną sędzią w polskim snookerze, za tydzień w Zielonej Górze będzie prowadziła mecze w mistrzostwach Polski, choć bez udziału syna. Michał bowiem musi ruszyć do Anglii na zawody Main Touru. - Mama wkręciła się już po tacie. Jak on był trenerem i sędzią, to wciągnęliśmy mamę - śmieje się Michał.

A gdyby doszło do turnieju rodzinnego? Tu prawda mogłaby być dla starszych Szubarczyków dość brutalna.

- Tatę ogrywam, tak sądzę, od trzech lat, powinno być na spokojnie. A mamę? Mama nie gra, więc jakbym trafiał w bilę w którą chcę, to myślę, że by wystarczyło - śmieje się najmłodszy w rodzinie.

W domu jednak stołu do snookera nie mają. - Trenuję w klubie, mam dobry dojazd autobusem. Pół godziny, 40 minut i jestem - przyznaje Michał.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Kamil Majchrzak jest zapalonym fanem futbolu. To tej drużynie kibicuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport