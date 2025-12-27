Partner merytoryczny: Eleven Sports

Michał Szubarczyk wkręcił rodziców w snookera. Wynik starcia z nimi? Oto prawda

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Za dwa tygodnie Michał Szubarczyk skończy dopiero 15 lat, a już jest o nim głośno w całym sportowym świecie. Choćby za sprawą tego, że jako najmłodszy w historii dołączył do Main Touru - rywalizacji dla 128 profesjonalistów. Jak się okazuje, jego talent i rózwój sprawiły, że swoją uwagę na ten sport skierowali także rodzice. W rozmowie z Piotrem Karpińskim z Eurosportu Michał zdradził, jak wyglądałaby jego rywalizacja z tatą i mamą. I dla pani Barbary, która za tydzień będzie sędziować mecze w mistrzostwach Polski, takie spotkanie byłoby... dość trudne.

Dwóch mężczyzn w eleganckich kamizelkach i muchach, trzymających kije bilardowe, skupionych podczas gry w snookera. Na pierwszym planie młodszy uczestnik, w tle starszy zawodnik przygotowujący się do uderzenia.
Michał Szubarczyk (na pierwszym planie). W tle: Stuart Bingham Tai Chengzhe/VCG via Getty ImagesGetty Images

Michał Szubarczyk w ostatnich dniach dość często pojawia się w internetowych serwisach - w kolejnych rozmowach opowiada, jak wygląda życie niespełna 15-letniego zawodnika, który musi łączyć podróże po świecie z... nauczaniem domowym na poziomie pierwszej klasy liceum. A jeździ, trenuje i gra bardzo dużo - dłuższą przerwę ma jedynie latem, teraz ponad dwa tygodnie są wolne w okresie świątecznym.

Już 5 stycznia znów będzie musiał stanąć przy stole w Sheffield - w eliminacjach turnieju German Masters.

    Ostatni rok był bowiem dla nastolatka z Lublina wyjątkowy - został mistrzem Europy do lat 16 i 18, wicemistrzem Europy open, co dało mu przepustkę do zawodowego Main Touru. Zadebiutował w mistrzostwach świata profesjonalistów, zdobył tytuł mistrza świata amatorów. No i pokazał się też w tej profesjonalnej rywalizacji, wygrał już kilka ważnych spotkań. Przez kolejnych 16 miesięcy będzie starał się obronić swój status zawodnika z licencją World Snooker Tour.

    Rodzice wkroczyli do świata sportu za sprawą Michała Szubarczyka. Nastolatek mówi, jak to wyglądało

    Szubarczyk zaczynał grać w snookera na początku szkoły podstawowej - rodzice zawsze byli blisko sportu, zwłaszcza siatkówki, ale wybór padł na snookera, którego tata oglądał w telewizji. Michał zaczął robić olbrzymie postępy, wygrywał ze znacznie starszymi zawodnikami. I w domu dość szybko podjęto decyzję, by maksymalnie mu tę przygodę ze sportem ułatwić.

    Młody mężczyzna ubrany w czarną marynarkę z polskimi emblematami sportowymi siedzi obok starszego mężczyzny w czarnej koszulce polo przy stole. Przed nimi znajduje się laptop oraz butelka napoju. W tle widoczne są liście dużych roślin.
    Michał Szubarczyk i jego tata Kamil w studiu Kanału ZeroScreen za Youtube/Kanał Zeromateriał zewnętrzny

    I to na różnych płaszczyznach, o czym mówił w rozmowie z red. Piotrem Karpińskim z Eurosportu sam 14-latek. Jego tata Kamil, w rozmowie z red. Arturem Gacem w Interii, podkreślał, że jest dla syna: trenerem, kierowcą, logistykiem, psychologiem i kucharzem.

    - Decyzja i rozmowy o tym, co Michał chce robić, a ja jestem w stanie mu przy tym pomagać, miały miejsce, gdy był 7-8 latkiem. W każdym razie dokonało się to bardzo szybko - mówił Interii.

    Mistrz świata amatorów, w podcaście Eurosportu, zaznaczył, że dla niego to... idealny układ, bo ma trenera 24 godziny na dobę. - Możemy wrócić do domu i porozmawiać o tym, co się stało. Choć może to zamazuje barierę między ojcem i trenerem. Niemniej jeśli mi coś w głowie siedzi, to mogę się spytać - przyznaje Michał.

    Młody mężczyzna w jasnej bluzie z czarno-szarym wzorem siedzi przed profesjonalnym mikrofonem studyjnym. Tło utrzymane w niebieskich odcieniach, sugerujące studio nagrań lub podcast.
    Michał Szubarczyk w studiu Eurosportscreen za Youtube/Eurosport Polskamateriał zewnętrzny

    A jak się okazuje, Michał do snookera wciągnął właśnie rodziców - dla nich to też dziś sposób na życie. - Taka zaczął się uczyć trenerki, zrobił uprawnienia trenera europejskiej federacji, ale i sędziego. Pod moje szkolenie. Gdyby nie ja, pewnie grywałby sobie amatorsko, cieszył się się normalnym życiem. A teraz musi jeździć ze mną - mówi Michał.

    Co ciekawe, w tym sporcie jest też dziś mama Michała, pani Barbara. Stała się cenioną sędzią w polskim snookerze, za tydzień w Zielonej Górze będzie prowadziła mecze w mistrzostwach Polski, choć bez udziału syna. Michał bowiem musi ruszyć do Anglii na zawody Main Touru. - Mama wkręciła się już po tacie. Jak on był trenerem i sędzią, to wciągnęliśmy mamę - śmieje się Michał.

      A gdyby doszło do turnieju rodzinnego? Tu prawda mogłaby być dla starszych Szubarczyków dość brutalna.

      - Tatę ogrywam, tak sądzę, od trzech lat, powinno być na spokojnie. A mamę? Mama nie gra, więc jakbym trafiał w bilę w którą chcę, to myślę, że by wystarczyło - śmieje się najmłodszy w rodzinie.

      W domu jednak stołu do snookera nie mają. - Trenuję w klubie, mam dobry dojazd autobusem. Pół godziny, 40 minut i jestem - przyznaje Michał.

      Młody zawodnik snookera w czarnej koszulce z logo sponsora trzyma kij bilardowy, za nim widownia skupiona na rozgrywce.
      Michał Szubarczykscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny
