Liam Szczęsny skradł show. Ojciec wszystko pokazał. Stadiony świata

Liam Szczęsny skradł show. Ojciec wszystko pokazał.

Kilka dni temu cała rodzina Szczęsnych miała trzy duże powody do świętowania. A to dlatego, że urodziny na przełomie czerwca i lipca obchodzą zarówno małżonka bramkarza Barcelony - Marina - oraz dwójka jego dzieci - Liam i Noelia. Z tej okazji celebryci zorganizowali przyjęcie, podczas którego nie mogło zabraknąć małej rozgrywki piłkarskiej. Wtedy to całe show skradł syn Szczęsnego. Wystarczy spojrzeć na jego trafienie.