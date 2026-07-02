Lewandowska rozpętała burzę. Nadeszła zdecydowana reakcja. "Potwory"
"I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję" - napisała ostatnio w mediach społecznościowych Anna Lewandowska, która wraz z rodziną - po transferze męża do MLS - przeprowadza się do Chicago. Na jej słowa w zdecydowany sposób zareagował Roman Kosecki.
W poniedziałek jasnym stało się, że Robert Lewandowski został zawodnikiem Chicago Fire. Po wygaśnięciu umowy z Barceloną kapitan reprezentacji Polski stał się wolnym agentem. I na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do ekipy z MLS, będąc już jej nową twarzą i największą gwiazdą.
W ten sposób 37-latek wejdzie na nowy rynek. Nie tylko sportowy, ale i marketingowy. Stany Zjednoczone to popularny kierunek dla postaci pokroju Lewandowskiego, które zapisały się w historii europejskiego futbolu.
Tak Roman Kosecki zareagował na słowa Anny Lewandowskiej
Jak się okazuje, przenosiny do nowego klubu mają również swoją ciemną stronę. Przede wszystkim z perspektywy rodziny piłkarza.
"Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - pisała jego żona, Anna.
"Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica" - dodawała w emocjonalnym wpisie.
Na jej wyznanie w programie "Przeglądu Sportowego Onet" zareagował Roman Kosecki. - Ci ludzie, którzy narzekają albo uderzają teraz w Anię Lewandowską, to dla mnie są jakieś potwory, no bo ona po prostu jako kobieta, wie ile ją czeka - rozpoczął ostro.
Następnie były kadrowicz opowiadał na własnym przykładzie, jak wiele obowiązków w trakcie kariery miała jego żona. - Ja mogę powiedzieć: Aniu, nie martw się, będzie wszystko dobrze, bo Stany cię pokochają. Ona jest prosportowa, Amerykanie takich kochają. Wszystko się ułoży, mogę tylko tyle powiedzieć, nie martwcie się - podsumował. Z jego opinią połowicznie zgadzał się Maciej Terlecki. - Zgadzam się, ale sprzedajesz najpierw swoją prywatność, a potem masz pretensje, że ludzie cię oceniają - przyznał.