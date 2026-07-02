Lewandowska rozpętała burzę. Nadeszła zdecydowana reakcja. "Potwory"

W poniedziałek jasnym stało się, że Robert Lewandowski został zawodnikiem Chicago Fire. Po wygaśnięciu umowy z Barceloną kapitan reprezentacji Polski stał się wolnym agentem. I na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do ekipy z MLS, będąc już jej nową twarzą i największą gwiazdą.

W ten sposób 37-latek wejdzie na nowy rynek. Nie tylko sportowy, ale i marketingowy. Stany Zjednoczone to popularny kierunek dla postaci pokroju Lewandowskiego, które zapisały się w historii europejskiego futbolu.

Tak Roman Kosecki zareagował na słowa Anny Lewandowskiej

Jak się okazuje, przenosiny do nowego klubu mają również swoją ciemną stronę. Przede wszystkim z perspektywy rodziny piłkarza.

"Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - pisała jego żona, Anna.

"Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica" - dodawała w emocjonalnym wpisie.

Na jej wyznanie w programie "Przeglądu Sportowego Onet" zareagował Roman Kosecki. - Ci ludzie, którzy narzekają albo uderzają teraz w Anię Lewandowską, to dla mnie są jakieś potwory, no bo ona po prostu jako kobieta, wie ile ją czeka - rozpoczął ostro.

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Następnie były kadrowicz opowiadał na własnym przykładzie, jak wiele obowiązków w trakcie kariery miała jego żona. - Ja mogę powiedzieć: Aniu, nie martw się, będzie wszystko dobrze, bo Stany cię pokochają. Ona jest prosportowa, Amerykanie takich kochają. Wszystko się ułoży, mogę tylko tyle powiedzieć, nie martwcie się - podsumował. Z jego opinią połowicznie zgadzał się Maciej Terlecki. - Zgadzam się, ale sprzedajesz najpierw swoją prywatność, a potem masz pretensje, że ludzie cię oceniają - przyznał.

Roman Kosecki Jan Bielecki/East News East News

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