"Dziś rano zakończył się dwudniowy opad śniegu, który pokrył wysokie partie Broad Peaku. Siedzieliśmy przed namiotami w bazie, gdy dostrzegliśmy lawinę schodzącą na wysokości ok. 6600-6800 m, między obozem drugim i trzecim. Z początku traktowaliśmy ją jak ciekawostkę, dopóki nie zobaczyliśmy sylwetki człowieka w lawinisku. Przeglądając starannie teren, dostrzegłem tam 3 osoby . Wyglądało to tak, jakby jedna znajdowała się ponad lawiniskiem, a dwie kolejne wygrzebywały się z niego. Po chwili widzieliśmy już tylko 1 osobę - dwie zlokalizowane niżej dotarły na płaski obszar zbocza, gdzie ich nie widzimy" - wyjawił.

Jak okazało się wkrótce potem, jedną z poszkodowanych w lawinie osób jest właśnie Waldemar Kowalewski . Według informacji, do których dotarł Łukasz Supergan, jego kolega po fachu jest poszkodowany i ma złamaną nogę. Sytuacji dodatkowo nie pomaga fakt, że znajduje się on obecnie powyżej obozu drugiego , a z południa w kierunku Broad Peak nadchodzą fatalne warunki pogodowe, które mogą uniemożliwić akcję ratunkową.

"Mamy potwierdzenie, że Waldemar Kowalewski złamał nogę. Jest jednak w namiocie na 6500 m, około 330 metrów powyżej obozu drugiego. Są z nim dwaj koledzy: Jarek i Hassan. Jarek opiekuje się nim, a Hassan zszedł do obozu drugiego po gaz. Na tę chwilę sytuacja jest stabilna. Próbujemy uruchomić śmigło, ale nie mamy na razie informacji o tym czy i kiedy będzie mogło polecieć. Nie wiemy, czy może zabrać poszkodowanego z tej wysokości. Dziś w nocy wychodzi z bazy do góry kilkuosobowy zespół z lekarką. Niestety, ze względu na zagrożenie spadającymi w dzień kamieniami akcji nie da się zacząć teraz. Wygląda jednak na to, że sytuacja na górze jest opanowana, przynajmniej do przybycia zespołu ratunkowego" - przekazał Supergan.