"Last dance" Aleksandry Mirosław. Polka błysnęła przed finałem PŚ w Krakowie

Od piątku w Krakowie trwają zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. To właśnie w tej dyscyplinie w 2024 podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu Aleksandra Mirosław sięgnęła po złoty medal. 32-latka zapowiedziała, że po tym sezonie kończy karierę, dlatego obecne występy są jej ostatnimi przed polskimi fanami.

- Ja podchodzę do tego z dużym optymizmem, entuzjazmem i ekscytacją. Bo kończę karierę na moich zasadach. Kończę karierę tak, jak zawsze chciałam, czyli na absolutnym szczycie (...) Puchar Świata w Krakowie. Będzie moim pierwszym startem w tym sezonie i zarazem ostatnim startem w ogóle w Pucharze Świata. To będą dla mnie naprawdę bardzo ważne zawody przed polską publicznością. Wydaje mi się, że to chyba jest najpiękniejsze, co można zrobić, czyli skończyć karierę w swoim kraju. Oczywiście potem czekają mnie jeszcze mistrzostwa Europy, do których też się przygotowuję - opowiadała Mirosław dla xyz.pl.

Mirosław z awansem do finału. Oto wyniki pozostałych Polek

W piątek odbyły się kwalifikacje. Pierwszy raz w historii PŚ rywalizacja rozgrywała się równolegle nie na dwóch, a na czterech torach. Zawodnicy biegali cztery razy na każdym z nich (A-D), w eliminacjach do finału liczył się najlepszy czas.

Aleksandra Mirosław zajęła drugie miejsce z czasem 6,14 s. Lepsza od niej była tylko Amerykana Emmie Hunt - 6,05 s. Oprócz mistrzyni z Paryża do sobotniego finału awansowały jeszcze cztery Polki: Aleksandra Kałucka, czyli brązowa medalistka olimpijska, która zajęła czwartą pozycję( 6,38 s), szósta Natalia Kałucka (6,47), 23. Patrycja Chudziak (6,98) oraz 29. Anna Brożek (7,27). W walce o medale udział wezmą łącznie 32 zawodniczki, w kwalifikacjach startowały 62.

Niestety awansu uzyskać nie zdołał żaden z reprezentantów Polski. W eliminacjach triumfował Amerykanin Michael Hom z czasem 4,80. Drugi był Japończyk Ryo Omasą (4,806), a trzeci aktualny rekordzista świata (4,54), 17-letni Chińczyk Yicheng Zhao (4,81 s).

Finały rozpoczną się w sobotę o godz. 12:00. W pierwszej rundzie odbędzie się osiem biegów. W każdym z nich wystartują jednocześnie cztery zawodniczki. Dwie najlepsze z danej pary wywalczą awans do kolejnego etapu. Aleksander Mirosław pobiegnie w piątej grupie z Włoszką Beatrice Colli, wicemistrzynią olimpijską Chinką Lijuang Deng oraz Kazaszką Tamarą Ułżabajewą.

Na krakowskim Rynku pierwszy raz w PŚ odbędą się również zawody sztafet. Jedną z nich stworzą siostry Kałuckie, drugą Mirosław i Patrycja Chudziak.

Aleksandra Mirosław Krzysztof Radzki East News

Aleksandra Mirosław Beata Zawrzel East News





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