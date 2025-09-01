Kto błyszczał, kto poległ? Gorący finał Arłamów Padel Show

Arłamów Padel Show zachwyca uczestników i gości

Zarówno uczestnicy, jak i zaproszeni goście Arłamów Padel Show nie kryli zadowolenia całym wydarzeniem - od starannie zaplanowanej oprawy, przez wysoki poziom sportowej rywalizacji, aż po wyjątkową atmosferę, która towarzyszyła każdemu dniu turnieju. Wiele osób podkreślało, że takie inicjatywy nie tylko promują padla jako dynamiczną i emocjonującą dyscyplinę, ale też budują niezwykłą wspólnotę pasjonatów sportu.

- Bardzo piękny turniej, znakomity turniej - dobrze mi idzie, to dlatego tak mówię... Nie no, oczywiście bardzo piękne miejsce. Zresztą, co ja wam będę mówił - Hotel Arłamów ma jedyne w swoim rodzaju otoczenie, w którym można grać. Bardzo wysokie lobby, bo sufit jest naprawdę kilkadziesiąt metrów w górę, także cieszymy się dalej grą w padla, bo to jest piękny sport. W takich okolicznościach przyrody jest jeszcze lepszy. I pamiętajcie, jak przyjeżdżacie do Arłamowa to tylko padel! - tak komentował turniej Tomasz Smokowski, dziennikarz i komentator sportowy

Organizatorzy podkreślają, że rosnące zainteresowanie padlem w Polsce to sygnał, że dyscyplina ta ma ogromny potencjał - zarówno sportowy, jak i społeczny. Arłamów Padel Show to nie tylko rywalizacja, ale też platforma do promowania zdrowego stylu życia, integracji środowisk i popularyzacji nowoczesnych sportów rakietowych.

- Bardzo się cieszymy, że w końcu ten turniej dochodzi do skutku. Arłamów to miejsce, które daje przestrzeń do tworzenia wyjątkowych wydarzeń i budowania społeczności wokół wartości sportu. Zależy nam na tym, by tworzyć nie tylko turnieje, ale trwałe inicjatywy, które promują aktywność fizyczną, integrację i pasję do rywalizacji w zdrowym duchu. Arłamów Padel Show to projekt, który ma na celu pokazanie, że padel to sport, który łączy ludzi niezależnie od wieku, płci, poziomu zaawansowania czy kondycji fizycznej. - podkreślił Michał Kozak, Prezes Hotelu Arłamów

- Tegoroczna edycja Arłamów Padel Show była dla nas wyjątkowym wyzwaniem logistycznym i sportowym, które zakończyło się pełnym sukcesem. Cieszy nas, że zawodnicy - zarówno ci profesjonalni, jak i amatorzy - podchodzili do rywalizacji z ogromnym zaangażowaniem, a atmosfera na korcie była naprawdę sportowa, ale też przyjacielska. Dla naszego zespołu to potwierdzenie, że warto inwestować w rozwój nowoczesnych dyscyplin i tworzyć przestrzeń do sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie - dodał Radosław Korczak, Manager ds. Sportu i Rekreacji w Hotelu Arłamów.

Znakomita organizacja, gościnność gospodarzy oraz malownicze otoczenie Arłamowa sprawiły, że wydarzenie na długo pozostanie w pamięci uczestników jako jedno z najbardziej udanych i inspirujących sportowych doświadczeń tego roku.

Wielki finał i podium

W piątek, 29 sierpnia odbył się finał eliminacji PadelTeam Arłamów CUP. Do rywalizacji stanęły cztery pary, które wywalczyły awans w turniejach kwalifikacyjnych przeprowadzonych w Bytomiu, Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie. Na podium stanęli:

• I miejsce: Zuzanna Stawowska i Mateusz Iżycki

• II miejsce: Alina Heller i Aleksander Kaczmarek

• III miejsce: Dżamilia Sadikżanowa i Mateusz Żytka

Laureaci PadelTeam Arłamów CUP oprócz zdobycia pierwszego miejsca, uzyskali również prawo do uczestnictwa w głównym finale.

Sobota, 30 sierpnia - był to kulminacyjny dzień imprezy z głównym finałem Arłamów Padel Show, podczas którego na korcie spotkali się zwycięzcy eliminacji wraz z zaproszonymi gośćmi specjalnymi. Atmosfera była niezwykła, a emocje sięgały zenitu.

Po ekscytujących spotkaniach wyłoniono trzy najlepsze pary turnieju:

• I miejsce: Albert Chudy i Rafał Maserak

• II miejsce: Marcin Żewłakow i Tomasz Kłos

• III miejsce: Zuzanna Stawowska i Mateusz Iżycki

Sponsorzy i patroni medialni

Ogromne podziękowania należą się sponsorom Adidas, Drop Shot, DOPADLA.pl oraz ZO-HAN, bez których wydarzenie by się nie udało. Transmisję z wydarzenia na swoich kanałach prowadzili Kanał Sportowy oraz TVP Sport, dzięki którym widzowie z całego kraju mogli oglądać zmagania drużyn i poczuć emocje, które panowały podczas całego turnieju.

Ceremonia wręczenia nagród

Finał Arłamów Padel Show zwieńczyła uroczysta gala w hotelowym Patio, podczas której wręczono nagrody. Nie zabrakło podziękowań dla partnerów, sponsorów i wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu wydarzenia. Na koniec uczestnicy wraz z osobami towarzyszącymi mogli celebrować zakończenie turnieju na bankiecie.

Wypowiedzi gości i uczestników tylko potwierdziły, że Arłamów Padel Show to nie tylko turniej - to doświadczenie, które łączy ludzi, inspiruje do działania i pokazuje, jak pięknie można połączyć sport, naturę i gościnność

