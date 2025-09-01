Kto błyszczał, kto poległ? Gorący finał Arłamów Padel Show
To był weekend, po którym w Hotelu Arłamów dymiły nie tylko rakiety. Sylwia Dekiert, Marta Domachowska, Agnieszka Prachniak, Marcin Żewłakow, Rafał Maserak, Tomasz Smokowski, Tomasz Kłos, Miłosz Borowiecki, Tomasz Chałas, Albert Chudy, Robert Podoliński, Aleksandar Naydenov, Maciej Sawicki, Sebastian Parfjanowicz, Olgierd Moskalewicz, Bartek Ignacik, Michał Kozak, Dżamilia Sadikżanowa, Alina Heller, Monika Bui Xuan, Zuzanna Stawowska, Mateusz Iżycki, Robert Piekarz, Mateusz Żytka, Aleksander Kaczmarek, Sławomir Tagowski, Patryk Jasiński oraz Radosław Korczak rozgrzali ultrapanoramiczny kort ustawiony na ogromnym patio do czerwoności. Kilkanaście duetów z całej Polski walczyło, jak o złoto - były zwroty akcji, dramaty i punkty, które trzeba zdobyć dwa razy. Grano parami, liczenie jak w tenisie (15, 30, 40), mecze do dwóch setów po 6 gemów - ale emocje sięgały znacznie wyżej. Kto zachwycił, a kto odpadł z hukiem? Zobacz najgorętsze momenty finału!
Arłamów Padel Show zachwyca uczestników i gości
Zarówno uczestnicy, jak i zaproszeni goście Arłamów Padel Show nie kryli zadowolenia całym wydarzeniem - od starannie zaplanowanej oprawy, przez wysoki poziom sportowej rywalizacji, aż po wyjątkową atmosferę, która towarzyszyła każdemu dniu turnieju. Wiele osób podkreślało, że takie inicjatywy nie tylko promują padla jako dynamiczną i emocjonującą dyscyplinę, ale też budują niezwykłą wspólnotę pasjonatów sportu.
- Bardzo piękny turniej, znakomity turniej - dobrze mi idzie, to dlatego tak mówię... Nie no, oczywiście bardzo piękne miejsce. Zresztą, co ja wam będę mówił - Hotel Arłamów ma jedyne w swoim rodzaju otoczenie, w którym można grać. Bardzo wysokie lobby, bo sufit jest naprawdę kilkadziesiąt metrów w górę, także cieszymy się dalej grą w padla, bo to jest piękny sport. W takich okolicznościach przyrody jest jeszcze lepszy. I pamiętajcie, jak przyjeżdżacie do Arłamowa to tylko padel! - tak komentował turniej Tomasz Smokowski, dziennikarz i komentator sportowy
Organizatorzy podkreślają, że rosnące zainteresowanie padlem w Polsce to sygnał, że dyscyplina ta ma ogromny potencjał - zarówno sportowy, jak i społeczny. Arłamów Padel Show to nie tylko rywalizacja, ale też platforma do promowania zdrowego stylu życia, integracji środowisk i popularyzacji nowoczesnych sportów rakietowych.
- Bardzo się cieszymy, że w końcu ten turniej dochodzi do skutku. Arłamów to miejsce, które daje przestrzeń do tworzenia wyjątkowych wydarzeń i budowania społeczności wokół wartości sportu. Zależy nam na tym, by tworzyć nie tylko turnieje, ale trwałe inicjatywy, które promują aktywność fizyczną, integrację i pasję do rywalizacji w zdrowym duchu. Arłamów Padel Show to projekt, który ma na celu pokazanie, że padel to sport, który łączy ludzi niezależnie od wieku, płci, poziomu zaawansowania czy kondycji fizycznej. - podkreślił Michał Kozak, Prezes Hotelu Arłamów
- Tegoroczna edycja Arłamów Padel Show była dla nas wyjątkowym wyzwaniem logistycznym i sportowym, które zakończyło się pełnym sukcesem. Cieszy nas, że zawodnicy - zarówno ci profesjonalni, jak i amatorzy - podchodzili do rywalizacji z ogromnym zaangażowaniem, a atmosfera na korcie była naprawdę sportowa, ale też przyjacielska. Dla naszego zespołu to potwierdzenie, że warto inwestować w rozwój nowoczesnych dyscyplin i tworzyć przestrzeń do sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie - dodał Radosław Korczak, Manager ds. Sportu i Rekreacji w Hotelu Arłamów.
Znakomita organizacja, gościnność gospodarzy oraz malownicze otoczenie Arłamowa sprawiły, że wydarzenie na długo pozostanie w pamięci uczestników jako jedno z najbardziej udanych i inspirujących sportowych doświadczeń tego roku.
Wielki finał i podium
W piątek, 29 sierpnia odbył się finał eliminacji PadelTeam Arłamów CUP. Do rywalizacji stanęły cztery pary, które wywalczyły awans w turniejach kwalifikacyjnych przeprowadzonych w Bytomiu, Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie. Na podium stanęli:
• I miejsce: Zuzanna Stawowska i Mateusz Iżycki
• II miejsce: Alina Heller i Aleksander Kaczmarek
• III miejsce: Dżamilia Sadikżanowa i Mateusz Żytka
Laureaci PadelTeam Arłamów CUP oprócz zdobycia pierwszego miejsca, uzyskali również prawo do uczestnictwa w głównym finale.
Sobota, 30 sierpnia - był to kulminacyjny dzień imprezy z głównym finałem Arłamów Padel Show, podczas którego na korcie spotkali się zwycięzcy eliminacji wraz z zaproszonymi gośćmi specjalnymi. Atmosfera była niezwykła, a emocje sięgały zenitu.
Po ekscytujących spotkaniach wyłoniono trzy najlepsze pary turnieju:
• I miejsce: Albert Chudy i Rafał Maserak
• II miejsce: Marcin Żewłakow i Tomasz Kłos
• III miejsce: Zuzanna Stawowska i Mateusz Iżycki
Sponsorzy i patroni medialni
Ogromne podziękowania należą się sponsorom Adidas, Drop Shot, DOPADLA.pl oraz ZO-HAN, bez których wydarzenie by się nie udało. Transmisję z wydarzenia na swoich kanałach prowadzili Kanał Sportowy oraz TVP Sport, dzięki którym widzowie z całego kraju mogli oglądać zmagania drużyn i poczuć emocje, które panowały podczas całego turnieju.
Ceremonia wręczenia nagród
Finał Arłamów Padel Show zwieńczyła uroczysta gala w hotelowym Patio, podczas której wręczono nagrody. Nie zabrakło podziękowań dla partnerów, sponsorów i wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu wydarzenia. Na koniec uczestnicy wraz z osobami towarzyszącymi mogli celebrować zakończenie turnieju na bankiecie.
Wypowiedzi gości i uczestników tylko potwierdziły, że Arłamów Padel Show to nie tylko turniej - to doświadczenie, które łączy ludzi, inspiruje do działania i pokazuje, jak pięknie można połączyć sport, naturę i gościnność
