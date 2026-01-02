Od 11 grudnia 2025 roku trwają mistrzostwa świata w darcie organizowane przez federację PDC. Na starcie było 128 zawodników, którzy chcieli sięgnąć po końcowe zwycięstwo. Wśród nich było trzech Polaków: Krzysztof Ratajski, Sebastian Białecki i Krzysztof Kciuk.

Wielki turniej Ratajskiego. Powtórzył sukces sprzed 5 lat

Największe nadzieje kibice wiązali z Ratajskim, który w 2021 roku dotarł do ćwierćfinału imprezy organizowanej w londyńskiej Alexandra Palace. 49-latek w bieżącej edycji powtórzył swój sukces. Po drodze do najlepszej ósemki pokonał Alexisa Toylo, Ryana Joyce'a, Wesleya Plaisiera i Luka Woodhouse'a.

W ćwierćfinale czekało na niego najtrudniejsze zadanie z możliwych, a więc 18-letni mistrz świata Luke Littler. Anglik rozgromił Polaka 5:0, choć "Polski Orzeł" miał swoje szanse, aby ugrać w tym meczu nieco więcej. Szczególnie, że w pierwszym i czwartym secie zmarnował lotki setowe.

Ratajski zabrał głos po ćwierćfinale. Polak szczery do bólu

Ratajski był świadomy, że czeka go w Nowy Rok bardzo trudne zadanie i tak też było. Polak kilka godzin po meczu zabrał głos w swoich mediach społecznościowych.

"Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia noworoczne i urodzinowe, jak również za wielkie wsparcie w całych mistrzostwach. Dziś przeciwnik był zbyt mocny, a mnie zabrakło podwójnych w kluczowych momentach. Dziś miałem dzień praktycznie bez telefonu, chociaż widziałem, że przychodzi mi mnóstwo wiadomości, dlatego na wszystkie postaram się odpowiedzieć w najbliższym czasie. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!" - napisał Ratajski.

Rozwiń

Krzysztof Ratajski przed imprezą w Londynie znajdował się na 37. miejscu w światowym rankingu. Teraz awansował o dziewięć pozycji. Po MŚ znajdzie się na 28. miejscu. Ponadto Polak wzbogacił się o 100 tysięcy funtów (ok. 485 tys. złotych).

Kiedy kolejny mecz Ratajskiego?

Kiedy kibice będą mogli ponownie zobaczyć "Polskiego Orła" w akcji? W dniach 29 stycznia - 1 lutego odbędzie się World Masters. Polak będzie jednak musiał przejść kwalifikacje, które odbędą się tuż przed turniejem.

Na pewno Ratajskiego będzie można zobaczyć w turnieju European Tour, który w dniach 20-22 lutego odbędzie się w Krakowie.

Klemen Cebulj - najlepsze akcje MVP meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Krzysztof Ratajski rywalizuje w mistrzostwach świata w darcie SHANE HEALEY AFP

Krzysztof Ratajski rozpoczął walkę o mistrzostwo świata w darcie SEBASTIAN GOLLNOW AFP

Krzysztof Ratajski podczas walk-on w Gliwicach Simon O'Connor/PDC materiały prasowe