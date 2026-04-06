Krzysztof Ratajski w półfinale. Deklasacja przy tarczy. 6:2 dla Polaka
Krzysztof Ratajski w ćwierćfinale turnieju European Tour zmierzył się z Michaelem Smithem. Okazało się, że Anglik nie był dla Polaka równym przeciwnikiem. "The Polish Eagle" potwierdził swoją wielką formę i poknał go aż 6:2. O udział w wielkim finale powalczył z Dannym Noppertem z Holandii i zdecydowanie nie był bez szans na zwycięstwo. Ten pojedynek ułożył się dla niego bardzo nieszczęśliwie.
Podczas sesji porannej European Tour Krzysztof Ratajski pokonał 6:4 Rossa Smitha. Dzięki temu awansował do 1/4 finału tej imprezy.
W swoim następnym pojedynku Krzysztof Ratajski zmierzył się ze Smithem, ale tym razem Michaelem. Doszło więc do starcia 26. zawodnika na świecie z 31.
Polak teoretycznie był postrzegany jako faworyt tego pojedynku, który rozpoczął się około godziny 19:30 czasu polskiego.
Krzysztof Ratajski zaczął bardzo dobrze. Wygrał dwa pierwsze legi i udowodnił swoją stabilną grę. Nie miał problemów z tym, co sprawiało mu największe kłopoty podczas tegorocznych mistrzostw świata, czyli z kończącymi dablami.
Wielka forma Krzysztofa Ratajskiego. Polak w półfinale European Tour
Michael Smith dable rzucał natomiast bardzo słaba. Dopiero jedenasta próba okazała się skuteczna. Dzięki niej wygrał czwartego lega. Kolejny również poszedł mu dość płynnie i tym samym Anglik złapał kontakt na 2:3.
W tym momencie nadeszła ostatnia dobra wiadomośc dla Michaela Smitha w tym ćwierćfinale. Krzysztof Ratajski wytrzymał ten trudny moment i nie dopuścił swojego rywala do meczu.
Polak w eksprestowym tempie wygrał dwa kolejne legi i był już tylko o krok od zwycięstwa - w European Tour rozgrywany jest bowiem tylko jeden set do sześciu legów.
Ostatnia podwójna dwunastka wpadła za pierszym razem. Tym samym Krzysztof Ratajski całkowicie zdeklasował Michaela Smitha. Polak rozegrał ten mecz z bardzo dużym spokojem i cały czas sytuacja znajdowała się pod jego kontrolą.
Tym samym Polak wygrał 6:2 i awansował do półfinału. Tam jego rywalem będzie Danny Noppert. Holender przed pojedynkiem Ratajskiego zdeklasował Jonny'ego Claytona 6:1.
Krzysztof Ratajski w półfinale nie będzie bez szans. Zapowiada się kolejny bardzo zacięty pojedynek. Udział w finale European Tour w Monachium jest dla Polaka jak najbardziej realny. Szczególnie w obecnej formie.
Aktualizacja:
Krzysztof Ratajski w półfinałowym pojedynku z Dannym Noppertem przegrał 2:7. Tym samym pożegnał się z turniejem w Monachium.