Partner merytoryczny: Eleven Sports

Krzysztof Ratajski ma utytułowaną żonę. Pierwsza w historii, może być dumny

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Na przełomie 2025 oraz 2026 roku Krzysztof Ratajski stał się bohaterem sportowej Polski. Nasz rodak po raz drugi w karierze dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata PDC, gdzie zatrzymał go dopiero późniejszy mistrz, Luke Littler. Doświadczony zawodnik z uśmiechem wrócił więc do swojej rodziny, która zapewne bacznie śledziła jego poczynania w Londynie. Kciuki za męża ściskała między innymi żona, Karolina. Ona również ma wśród kibiców darta status legendy, niedawno zresztą dokonała rzeczy historycznej.

Mężczyzna ubrany w czerwoną koszulkę sportową, unosi ręce z zaciśniętymi pięściami w geście triumfu. W prawym górnym rogu okrągłe wstawienie ze zdjęciem uśmiechniętej kobiety również w stroju sportowym.
Nie tylko Krzysztof Ratajski odnosi sukcesy w darcieSHANE HEALEY / ProSportsImages / DPPI / facebook.com/polskaorganizacjadarta180AFP

W życiu Krzysztofa Ratajskiego praktycznie wszystko kręci się wokół uprawianej przez niego dyscypliny sportu. Nie chodzi tylko i wyłącznie o kilkadziesiąt turniejów rozgrywanych w ciągu roku. Na darta postawiła również małżonka niedawnego ćwierćfinalisty mistrzostw świata. I Karolina Ratajska gra na arenie krajowej oraz międzynarodowej z naprawdę dobrym skutkiem. Nie bez powodu kobieta zapracowała sobie na status legendy. Póki co w kraju nad Wisłą, ale nie wiadomo co przyniesie przyszłość.

Wystarczy tylko spojrzeć na najważniejsze sukcesy. Same za siebie mówi pięciokrotne mistrzostwo Polski. Wystąpiła nawet na globalnym czempionacie drugiej najważniejszej darterskiej federacji - BDO. Co prawda przegrała już po pierwszym spotkaniu, ale sam fakt udziału w tego typu turnieju sprawił, że przeszła do historii. Historię napisała także w niedawno zakończonym roku. Powód? Udany debiut w prestiżowym cyklu PDC Women's Series. Warszawianka zdobyła ponadto pieniądze do rankingu. Taka sytuacja w przypadku pań z kraju nad Wisłą nie miała miejsca nigdy wcześniej.

Karolina Ratajska przeszła do historii polskiego darta. Ale to kariera męża ma pierwszeństwo

"Bardzo się cieszę, że zdołałam się przełamać. Odważyłam się zarówno na lot samolotem, jak i na występ w Women's Series. Mimo tego, że uczestniczyłam już w turniejach międzynarodowych, to jednak przerwa pięciu czy sześciu lat przyczyniła się do większego napięcia związanego z wyjazdem" - przyznała w rozmowie z portalem "laczynasdart.pl". "Nie da się ukryć, że na krajowym podwórku emocje są inne. Uważam, że bez ogrywania się na bieżąco ciężko o dobre wyniki. Tutaj odczucia na pewno były inne niż podczas turniejów w Polsce" - dodała w tym samym wywiadzie.

Przed kobietą stoi otworem owocna przyszłość. Wiele zależy jednak od… Krzysztofa Ratajskiego. "Mamy małe dzieci, które jeszcze długo nie zostaną same w domu. W tym momencie to turnieje męża mają pierwszeństwo" - zaznaczyła na koniec, ujawniając swoje priorytety.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Michał Szubarczyk zadebiutował w eliminacjach German Masters. I przegrywał już 1:3
Inne sporty

Porażka Polaka, ale co się stało potem. Awans 14-letniego Szubarczyka w Anglii

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Krzysztof Ratajski podczas walk-on w Gliwicach
Krzysztof Ratajski podczas walk-on w GliwicachSimon O'Connor/PDCmateriały prasowe
Krzysztof Ratajski
Krzysztof RatajskiSHANE HEALEY / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP
Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej przygotowujący się do rzutu lotką, w tle widoczny drugi zawodnik w ciemnej koszulce, scena rozgrywa się najprawdopodobniej podczas zawodów darta.
Krzysztof RatajskiIMAGO/Ian StephenEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja