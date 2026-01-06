Krzysztof Ratajski ma utytułowaną żonę. Pierwsza w historii, może być dumny
Na przełomie 2025 oraz 2026 roku Krzysztof Ratajski stał się bohaterem sportowej Polski. Nasz rodak po raz drugi w karierze dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata PDC, gdzie zatrzymał go dopiero późniejszy mistrz, Luke Littler. Doświadczony zawodnik z uśmiechem wrócił więc do swojej rodziny, która zapewne bacznie śledziła jego poczynania w Londynie. Kciuki za męża ściskała między innymi żona, Karolina. Ona również ma wśród kibiców darta status legendy, niedawno zresztą dokonała rzeczy historycznej.
W życiu Krzysztofa Ratajskiego praktycznie wszystko kręci się wokół uprawianej przez niego dyscypliny sportu. Nie chodzi tylko i wyłącznie o kilkadziesiąt turniejów rozgrywanych w ciągu roku. Na darta postawiła również małżonka niedawnego ćwierćfinalisty mistrzostw świata. I Karolina Ratajska gra na arenie krajowej oraz międzynarodowej z naprawdę dobrym skutkiem. Nie bez powodu kobieta zapracowała sobie na status legendy. Póki co w kraju nad Wisłą, ale nie wiadomo co przyniesie przyszłość.
Wystarczy tylko spojrzeć na najważniejsze sukcesy. Same za siebie mówi pięciokrotne mistrzostwo Polski. Wystąpiła nawet na globalnym czempionacie drugiej najważniejszej darterskiej federacji - BDO. Co prawda przegrała już po pierwszym spotkaniu, ale sam fakt udziału w tego typu turnieju sprawił, że przeszła do historii. Historię napisała także w niedawno zakończonym roku. Powód? Udany debiut w prestiżowym cyklu PDC Women's Series. Warszawianka zdobyła ponadto pieniądze do rankingu. Taka sytuacja w przypadku pań z kraju nad Wisłą nie miała miejsca nigdy wcześniej.
Karolina Ratajska przeszła do historii polskiego darta. Ale to kariera męża ma pierwszeństwo
"Bardzo się cieszę, że zdołałam się przełamać. Odważyłam się zarówno na lot samolotem, jak i na występ w Women's Series. Mimo tego, że uczestniczyłam już w turniejach międzynarodowych, to jednak przerwa pięciu czy sześciu lat przyczyniła się do większego napięcia związanego z wyjazdem" - przyznała w rozmowie z portalem "laczynasdart.pl". "Nie da się ukryć, że na krajowym podwórku emocje są inne. Uważam, że bez ogrywania się na bieżąco ciężko o dobre wyniki. Tutaj odczucia na pewno były inne niż podczas turniejów w Polsce" - dodała w tym samym wywiadzie.
Przed kobietą stoi otworem owocna przyszłość. Wiele zależy jednak od… Krzysztofa Ratajskiego. "Mamy małe dzieci, które jeszcze długo nie zostaną same w domu. W tym momencie to turnieje męża mają pierwszeństwo" - zaznaczyła na koniec, ujawniając swoje priorytety.