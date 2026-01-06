Kradzież niemal idealna w meczu mistrza Polski. Dwie zmiany scenariusza
W przeciwieństwie do Michała Szubarczyka i Antoniego Kowalskiego Mateusz Baranowski swój start w kwalifikacjach German Masters zaczynał we wtorek, dzień później. A to pozwoliło mu na występ w mistrzostwach Polski - w Zielonej Górze pokazał świetną dyspozycję, w niedzielę wieczorem obronił tytuł. I opromieniony tym sukcesem ruszył do Anglii, tu wpadł do dość przeciętnego, za to mającego spore doświadczenie w tourze Anglika Allana Taylora. W trzecim frejmie Polak dokonał efektownej "kradzieży" na sam koniec, później już prowadził. Co się stało w końcówce meczu?
Spośród trzech naszych zawodowców jako ostatni zmagania w kwalifikacjach German Masters w Sheffield zaczął Mateusz Baranowski, najstarszy z Polaków. Ale to nie znaczy, że mający spore doświadczenie w Main Tourze, bo to przecież jego pierwszy sezon w tym gronie. I jak na razie, 28-latek z Zielonej Góry pozostaje trochę w cieniu Michała Szubarczyka, jak za nim w rankingu World Snooker Tour.
Do Anglii przyleciał prosto z mistrzostw Polski - jako pierwszy w historii wygrał je po raz piąty. I trafił tu na 41-letniego Allana Taylora - Anglika, który po raz pierwszy do grona zawodowców awansował 13 lat temu. I tak jak co chwilę wskakiwał, tak z niego zawsze wypadał. W żadnym turnieju rankingowym nie zdołał dojść do ćwierćfinału, w tym sezonie też ma małe szansa na utrzymanie statusu profesjonalisty.
I na pewno był w zasięgu mistrza Polski, który w Zielonej Górze pokazał dobrą dyspozycję. Choć też, nie oszukujmy się, poziom był tam inny.
Mateusz Baranowski grał w eliminacjach German Masters. Rywalem doświadczony snookerzysta z Anglii
Spotkanie w Sheffield zaczęło się jednak zupełnie inaczej niż Polak tego oczekiwał. Każda jego drobna pomyłka kończyła się natychmiastową reakcją Taylora, który wyraźnie odskakiwał w punktacji. Tak wygrał dwa pierwsze frejmy, w trzecim też wyraźnie już prowadził. Gdy popełnił w końcu błąd na ostatniej czerwonej, miał 24 oczka zaliczki (53:29), a na stole zostało 35 punktów. Baranowski miał więc niewielki zapas, dokonał "kradzieży" frejma, jak mówi się w snookerowym żargonie. Wyczyścił stół, uciekł z bardzo trudnej sytuacji.
Ten jeden frejm zmienił oblicze tego spotkania, Baranowski zyskał na pewności. Zaczął grać wyśmienicie, po czwartym frejmie był już remis w meczu 2:2, po piątym Polak prowadził 3:2. Oba wygrał do zera, w tym piątym mógł mieć 100-punktowego brejka, ale przy czyszczeniu stołu pomylił się na zielonej. I skończyło się na wyniku 100:0, po 80-punktowym, notowanym brejku.
Baranowski miał więc już pewien komfort, ale to wciąż było mało. Źle rozegrał kolejnego frejma, choć ze stanu 0:55 doszedł na 33:55, gdy zostały już tylko kolorowe. Popełnił jednak kosztowny błąd na zielonej bili, najpierw trafił czarną, to doprowadziło do wyrównania w meczu (3:3).
Kluczowe znaczenie miał więc w tej sytuacji siódmy frejm, Polak niestety znów zaczął popełniać bolesne błędy. Najpierw na czarnej, gdy prowadził 31:15 i mógł spokojnie uzyskać bezpieczną przewagę. Po chwili zakrył twarz.
A później przy stanie 31:39, gdy najpierw popełnił faul, a za moment - nerwowym ruchem - odsłonił czerwoną bilę, choć chciał ją tylko przystawić do różowej. Taylor odskoczył na 51:31, później na 52:31, gdy na stole pozostała już tylko jedna czerwona. Też nie grał rewelacyjnie, ale dobrze odstawiał.
I "złapał" Polaka na takim ustawieniu, Baranowski popełnił dwa faule. A one de facto zakończyły frejma.
Polak musiał więc wygrać dwa frejmy, Anglik jeden.
Sytuacja zaczęła się układać bardzo źle dla mistrza naszego kraju. Taylor znalazł układ, odskoczył na 30:0, odstawił białą. A później prowadził 55:), gdy Mateusz dostał ostatnią szansę. Na stole zostało 57 punktów, ale Polak już nie wrócił do dyspozycji z połowy spotkania.
Przegrał 3:5, odpadł. W piątek o godz. 20 zagra w Sheffield z Cheung Ka Wai z Hong Kongu w eliminacjach Welsh Open.
A we wtorek o trzecią rundę kwalifikacji German Masters rywalizować będzie jeszcze Michał Szubarczyk.
German Masters - 1. runda kwalifikacji
Frejmy: 63:8, 100:0, 53:62, 0:66, 0:100, 70:45, 71:31, 55:1.