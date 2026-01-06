Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kradzież niemal idealna w meczu mistrza Polski. Dwie zmiany scenariusza

W przeciwieństwie do Michała Szubarczyka i Antoniego Kowalskiego Mateusz Baranowski swój start w kwalifikacjach German Masters zaczynał we wtorek, dzień później. A to pozwoliło mu na występ w mistrzostwach Polski - w Zielonej Górze pokazał świetną dyspozycję, w niedzielę wieczorem obronił tytuł. I opromieniony tym sukcesem ruszył do Anglii, tu wpadł do dość przeciętnego, za to mającego spore doświadczenie w tourze Anglika Allana Taylora. W trzecim frejmie Polak dokonał efektownej "kradzieży" na sam koniec, później już prowadził. Co się stało w końcówce meczu?

Młody mężczyzna skoncentrowany na uderzeniu bilą kijem do snookera, ubrany elegancko w koszulę i kamizelkę, pochyla się nad zielonym stołem bilardowym z wyraźnie widocznymi kolorowymi bilami.
Mateusz BaranowskiWojciech Szubartowski / PressFocusNewspix.pl

Spośród trzech naszych zawodowców jako ostatni zmagania w kwalifikacjach German Masters w Sheffield zaczął Mateusz Baranowski, najstarszy z Polaków. Ale to nie znaczy, że mający spore doświadczenie w Main Tourze, bo to przecież jego pierwszy sezon w tym gronie. I jak na razie, 28-latek z Zielonej Góry pozostaje trochę w cieniu Michała Szubarczyka, jak za nim w rankingu World Snooker Tour.

Do Anglii przyleciał prosto z mistrzostw Polski - jako pierwszy w historii wygrał je po raz piąty. I trafił tu na 41-letniego Allana Taylora - Anglika, który po raz pierwszy do grona zawodowców awansował 13 lat temu. I tak jak co chwilę wskakiwał, tak z niego zawsze wypadał. W żadnym turnieju rankingowym nie zdołał dojść do ćwierćfinału, w tym sezonie też ma małe szansa na utrzymanie statusu profesjonalisty.

    I na pewno był w zasięgu mistrza Polski, który w Zielonej Górze pokazał dobrą dyspozycję. Choć też, nie oszukujmy się, poziom był tam inny.

    Mateusz Baranowski grał w eliminacjach German Masters. Rywalem doświadczony snookerzysta z Anglii

    Spotkanie w Sheffield zaczęło się jednak zupełnie inaczej niż Polak tego oczekiwał. Każda jego drobna pomyłka kończyła się natychmiastową reakcją Taylora, który wyraźnie odskakiwał w punktacji. Tak wygrał dwa pierwsze frejmy, w trzecim też wyraźnie już prowadził. Gdy popełnił w końcu błąd na ostatniej czerwonej, miał 24 oczka zaliczki (53:29), a na stole zostało 35 punktów. Baranowski miał więc niewielki zapas, dokonał "kradzieży" frejma, jak mówi się w snookerowym żargonie. Wyczyścił stół, uciekł z bardzo trudnej sytuacji.

      Ten jeden frejm zmienił oblicze tego spotkania, Baranowski zyskał na pewności. Zaczął grać wyśmienicie, po czwartym frejmie był już remis w meczu 2:2, po piątym Polak prowadził 3:2. Oba wygrał do zera, w tym piątym mógł mieć 100-punktowego brejka, ale przy czyszczeniu stołu pomylił się na zielonej. I skończyło się na wyniku 100:0, po 80-punktowym, notowanym brejku.

      Baranowski miał więc już pewien komfort, ale to wciąż było mało. Źle rozegrał kolejnego frejma, choć ze stanu 0:55 doszedł na 33:55, gdy zostały już tylko kolorowe. Popełnił jednak kosztowny błąd na zielonej bili, najpierw trafił czarną, to doprowadziło do wyrównania w meczu (3:3).

      Kluczowe znaczenie miał więc w tej sytuacji siódmy frejm, Polak niestety znów zaczął popełniać bolesne błędy. Najpierw na czarnej, gdy prowadził 31:15 i mógł spokojnie uzyskać bezpieczną przewagę. Po chwili zakrył twarz.

      Zawodnik w trakcie uderzenia bilą na profesjonalnym stole snookerowym, na stole widoczne kolorowe bile i wyraźna tablica wyników wskazująca na rywalizację między Allanem Taylorem a Mateuszem Baranowskim.
      Poważny błąd Mateusza Baranowskiego na czarnej bili. Mający poważne konsekwencjescreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

      A później przy stanie 31:39, gdy najpierw popełnił faul, a za moment - nerwowym ruchem - odsłonił czerwoną bilę, choć chciał ją tylko przystawić do różowej. Taylor odskoczył na 51:31, później na 52:31, gdy na stole pozostała już tylko jedna czerwona. Też nie grał rewelacyjnie, ale dobrze odstawiał.

      I "złapał" Polaka na takim ustawieniu, Baranowski popełnił dwa faule. A one de facto zakończyły frejma.

      Zawodnik w kamizelce pochylony nad stołem snookerowym wykonuje uderzenie przy użyciu dwóch podpórek, skupienie na rozgrywce, widoczne bile snookerowe na zielonym suknie, wokół stołu widoczne elementy sali turniejowej.
      Mateusz Baranowski - sytuacja z siódmego frejmascreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

      Polak musiał więc wygrać dwa frejmy, Anglik jeden.

      Sytuacja zaczęła się układać bardzo źle dla mistrza naszego kraju. Taylor znalazł układ, odskoczył na 30:0, odstawił białą. A później prowadził 55:), gdy Mateusz dostał ostatnią szansę. Na stole zostało 57 punktów, ale Polak już nie wrócił do dyspozycji z połowy spotkania.

      Przegrał 3:5, odpadł. W piątek o godz. 20 zagra w Sheffield z Cheung Ka Wai z Hong Kongu w eliminacjach Welsh Open.

      A we wtorek o trzecią rundę kwalifikacji German Masters rywalizować będzie jeszcze Michał Szubarczyk.

      German Masters - 1. runda kwalifikacji

      Allan Taylor (Anglia, 75) - Mateusz Baranowski (Polska, 107) 5:3

      Frejmy: 63:8, 100:0, 53:62, 0:66, 0:100, 70:45, 71:31, 55:1.

      Gracz snookera w ciemnej kamizelce stoi przy stole bilardowym, opierając kij o podłogę i trzymając rękę przy twarzy, na stole rozmieszczone są bile w różnych pozycjach.
      Reakcja Mateusza Baranowskiego po zepsutym uderzeniu czarnejscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny
      Iwo Baraniewski: Powoli do mnie dochodzi, co się stało. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

