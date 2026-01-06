Spośród trzech naszych zawodowców jako ostatni zmagania w kwalifikacjach German Masters w Sheffield zaczął Mateusz Baranowski, najstarszy z Polaków. Ale to nie znaczy, że mający spore doświadczenie w Main Tourze, bo to przecież jego pierwszy sezon w tym gronie. I jak na razie, 28-latek z Zielonej Góry pozostaje trochę w cieniu Michała Szubarczyka, jak za nim w rankingu World Snooker Tour.

Do Anglii przyleciał prosto z mistrzostw Polski - jako pierwszy w historii wygrał je po raz piąty. I trafił tu na 41-letniego Allana Taylora - Anglika, który po raz pierwszy do grona zawodowców awansował 13 lat temu. I tak jak co chwilę wskakiwał, tak z niego zawsze wypadał. W żadnym turnieju rankingowym nie zdołał dojść do ćwierćfinału, w tym sezonie też ma małe szansa na utrzymanie statusu profesjonalisty.

I na pewno był w zasięgu mistrza Polski, który w Zielonej Górze pokazał dobrą dyspozycję. Choć też, nie oszukujmy się, poziom był tam inny.

Mateusz Baranowski grał w eliminacjach German Masters. Rywalem doświadczony snookerzysta z Anglii

Spotkanie w Sheffield zaczęło się jednak zupełnie inaczej niż Polak tego oczekiwał. Każda jego drobna pomyłka kończyła się natychmiastową reakcją Taylora, który wyraźnie odskakiwał w punktacji. Tak wygrał dwa pierwsze frejmy, w trzecim też wyraźnie już prowadził. Gdy popełnił w końcu błąd na ostatniej czerwonej, miał 24 oczka zaliczki (53:29), a na stole zostało 35 punktów. Baranowski miał więc niewielki zapas, dokonał "kradzieży" frejma, jak mówi się w snookerowym żargonie. Wyczyścił stół, uciekł z bardzo trudnej sytuacji.

Ten jeden frejm zmienił oblicze tego spotkania, Baranowski zyskał na pewności. Zaczął grać wyśmienicie, po czwartym frejmie był już remis w meczu 2:2, po piątym Polak prowadził 3:2. Oba wygrał do zera, w tym piątym mógł mieć 100-punktowego brejka, ale przy czyszczeniu stołu pomylił się na zielonej. I skończyło się na wyniku 100:0, po 80-punktowym, notowanym brejku.

Baranowski miał więc już pewien komfort, ale to wciąż było mało. Źle rozegrał kolejnego frejma, choć ze stanu 0:55 doszedł na 33:55, gdy zostały już tylko kolorowe. Popełnił jednak kosztowny błąd na zielonej bili, najpierw trafił czarną, to doprowadziło do wyrównania w meczu (3:3).

Kluczowe znaczenie miał więc w tej sytuacji siódmy frejm, Polak niestety znów zaczął popełniać bolesne błędy. Najpierw na czarnej, gdy prowadził 31:15 i mógł spokojnie uzyskać bezpieczną przewagę. Po chwili zakrył twarz.

Poważny błąd Mateusza Baranowskiego na czarnej bili. Mający poważne konsekwencje screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

A później przy stanie 31:39, gdy najpierw popełnił faul, a za moment - nerwowym ruchem - odsłonił czerwoną bilę, choć chciał ją tylko przystawić do różowej. Taylor odskoczył na 51:31, później na 52:31, gdy na stole pozostała już tylko jedna czerwona. Też nie grał rewelacyjnie, ale dobrze odstawiał.

I "złapał" Polaka na takim ustawieniu, Baranowski popełnił dwa faule. A one de facto zakończyły frejma.

Mateusz Baranowski - sytuacja z siódmego frejma screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Polak musiał więc wygrać dwa frejmy, Anglik jeden.

Sytuacja zaczęła się układać bardzo źle dla mistrza naszego kraju. Taylor znalazł układ, odskoczył na 30:0, odstawił białą. A później prowadził 55:), gdy Mateusz dostał ostatnią szansę. Na stole zostało 57 punktów, ale Polak już nie wrócił do dyspozycji z połowy spotkania.

Przegrał 3:5, odpadł. W piątek o godz. 20 zagra w Sheffield z Cheung Ka Wai z Hong Kongu w eliminacjach Welsh Open.

A we wtorek o trzecią rundę kwalifikacji German Masters rywalizować będzie jeszcze Michał Szubarczyk.

German Masters - 1. runda kwalifikacji

Allan Taylor (Anglia, 75) - Mateusz Baranowski (Polska, 107) 5:3

Frejmy: 63:8, 100:0, 53:62, 0:66, 0:100, 70:45, 71:31, 55:1.

Reakcja Mateusza Baranowskiego po zepsutym uderzeniu czarnej screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

