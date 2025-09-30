Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmarna wiadomość. Utalentowany polski łucznik nie żyje. Miał 22 lata

Rafał Sierhej

30 września 2025 roku Polski Związek Łuczniczy za pośrednictwem swojej strony internetowej przekazał koszmarną wiadomość. PZŁ poinformował o śmierci 22-letniego Piotra Gardockiego.

Piotr Gardocki
Piotr GardockiFacebook / limanowa.in/THOMAS BANNEYER DPA

Piotr Gardocki w środowisku łuczniczym uważany był za bardzo utalentowanego zawodnika w swojej specjalizacji. Potwierdzały to także wyniki, bo 22-latek w swojej krótkiej sportowej karierze zdobywał medale mistrzostw polski w wielu kategoriach przystających do młodego wieku, a także już jako senior.

Niestety już więcej nie będzie w stanie wywalczyć. Polski Związek Łuczniczy za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformował o śmierci 22-letniego łucznika. "Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 28 września odszedł Piotr Gardocki zawodnik SNiS Błękitu Gruszowiec" - czytamy na początku.

Piotr Gardocki nie żyje

"Piotr Gardocki był zawodnikiem kadry narodowej, medalistą Mistrzostw Polski w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Polski Związek Łuczniczy składa wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych osób. Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 października o godzinie 11:00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej. Niech spoczywa w pokoju..." - napisano w dalszej części.

PZŁ nie podało przyczyny śmierci. Niestety wiemy już, że 28 września 2025 22-latek targnął się na swoje życie. - To jest ogromna strata, której nie da się opisać. Dopiero po czasie zaczynamy łączyć różne sytuacje, słowa, gesty. Wtedy nikt nie pomyślał, że to może być sygnał jakichś problemów. A dziś… brak nam słów - powiedział trener Marek Trzópek cytowany przez "limanowa.in".

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

