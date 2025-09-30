Koszmarna wiadomość. Utalentowany polski łucznik nie żyje. Miał 22 lata

Piotr Gardocki w środowisku łuczniczym uważany był za bardzo utalentowanego zawodnika w swojej specjalizacji. Potwierdzały to także wyniki, bo 22-latek w swojej krótkiej sportowej karierze zdobywał medale mistrzostw polski w wielu kategoriach przystających do młodego wieku, a także już jako senior.

Niestety już więcej nie będzie w stanie wywalczyć. Polski Związek Łuczniczy za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformował o śmierci 22-letniego łucznika. "Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 28 września odszedł Piotr Gardocki zawodnik SNiS Błękitu Gruszowiec" - czytamy na początku.

Piotr Gardocki nie żyje

"Piotr Gardocki był zawodnikiem kadry narodowej, medalistą Mistrzostw Polski w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Polski Związek Łuczniczy składa wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych osób. Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 października o godzinie 11:00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej. Niech spoczywa w pokoju..." - napisano w dalszej części.

PZŁ nie podało przyczyny śmierci. Niestety wiemy już, że 28 września 2025 22-latek targnął się na swoje życie. - To jest ogromna strata, której nie da się opisać. Dopiero po czasie zaczynamy łączyć różne sytuacje, słowa, gesty. Wtedy nikt nie pomyślał, że to może być sygnał jakichś problemów. A dziś… brak nam słów - powiedział trener Marek Trzópek cytowany przez "limanowa.in".

----------------

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

