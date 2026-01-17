Koniec upokorzeń, Trump ograny w Londynie. Historyczna chwila w Ally Pally

Na początku grudnia oczy kibiców snookera skierowane były na York Barbican w Yorku - to tam odbywały się decydujące spotkania w UK Championship. Teraz z podobną uwagą spogląda się na wydarzenia w Alexandra Palace w Londynie - to z uwagi na The 2026 Masters. A od połowy kwietnia, przez 16 dni, wszystko przebije to, co rozegra się w Crucible Theatre w Sheffield. To tam tradycyjnie odbywają się mistrzostwa świata w tej ekscytującej dyscyplinie. Czy zobaczymy tam reprezentantów Polski, okaże się wcześniej, w pierwszej połowie miesiąca. Eliminacje zostaną rozegrane w English Institute of Sport w Sheffield.

Te trzy imprezy mają szczególne znaczenie - razem tworzą "Potrójną Koronę". Coś jak Wielki Szlem w tenisie, triumfy dają miejsce w historii.

W sobotę do tej historii sensacyjnie przeszedł John Higgins, 50-letni już Szkot, uwielbiany przez wielu kibiców na świecie. A w Polsce, którą wielokrotnie odwiedzał i grał tu pokazówki, często nazywany po prostu "Jasiem".

The Masters. Pasjonująca starcie o finał. Judd Trump kontra John Higgins. Powinno być już 4:0

To właśnie w Ally Pally w Londynie odbywały się niedawno mistrzostwa świata w darcie, w których znakomicie prezentował się nasz Krzysztof Ratajski. W swoje 49. urodziny grał ćwierćfinał z Lukem Littlerem, absolutnie najlepszym na świecie, mimo zaledwie 18 lat. Polak poległ 0:5, Littler wygrał później milion dolarów, rekordową kwotę w historii w darcie.

W snookerze w Alexandra Palace wszyscy uczestnicy Main Touru grać nie mogą, a jedynie szesnastu najlepszych. Dlatego właśnie jest to impreza nierankingowa, za to o przekraczającym milion funtów budżecie i głównej nagrodzie sięgającej 350 tys. funtów. Być może za kilka lat doczekamy się tu któregoś z reprezentantów Polski, na razie są daleko od tego. Także i Michał Szubarczyk, czyniący olbrzymie postępy 15-latek z Lublina. On i tak wkrótce zmierzy się w Walii z Neilem Robertsonem, trzecim w światowym rankingu, który w The Masters przegrał jednak dramatyczne spotkanie z Kyrenem Wilsonem o półfinał - 5:6.

Judd Trump, The Masters 2026 Adam Davy - PA Images Getty Images

Równie dramatyczny mecz w tamtej fazie miał John Higgins - 50-letni Szkot, który ograł 6:5 aktualnego mistrza świata Zhao Xintonga. A przegrywał już 3:5, w batalii do sześciu wygranych frejmów. W tym ostatnim losy finału rozstrzygnęły się na... czarnej bili. Tej ostatniej, bo Higgins prowadził przed posłaniem jej do kieszeni "tylko" 58:53.

Dziś "Jasiu", jak jest nazywany w naszym kraju, zmierzył się z liderem rankingu Juddem Trumpem. 36-letni Anglik ma ostatnio słabszą passę, nie wygrał w tym sezonie żadnego turnieju, w UK Championship poniósł w finale bolesną porażkę z Markiem Selbym. Tyle że w Londynie jakby wszystko wracało już na właściwe tory, były cztery 100-punktowe frejmy z Chińczykiem Dingiem Junhui, było pewne 6:2 z Markiem Allenem.

Było też coś innego: Trump wygrał siedem ostatnich spotkań z Higginsem, a z 16 od finału mistrzostw świata w 2019 roku - aż 15. Wyłączając ich bezpośrednie mecze w Championship League, bo te jednak mają inny ciężar gatunkowy.

Zaciśnięta pięść Johna Higginsa, właśnie wygrał 6:5 z Juddem Trumpem Adam Davy - PA Images Getty Images

I nie sposób było dać wiarę, że Higgins może coś tu zdziałać. Nie wierzyli w to też bukmacherzy. I pod koniec czwartego frejma było właściwie nierealne, by cud się zdarzył.

Trump wygrał bowiem trzy pierwsze frejmy. W trzecim Higgins prowadził 42:41, gdy pomylił się na dość łatwiej czerwonej w górnej części stołu. Anglik przejął inicjatywę, prowadził 48:42, zostały tylko kolorowe. I miał taką sytuację, banalną nawet dla amatora: z wbiciem żółtej i wypozycjonowaniem do zielonej.

Końcówka czwartego frejma. Tu Trump zmarnował szansę na 4:0 z Higginsem screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Nie trafił, Higgins wykończył frejma, na przerwę zszedł z wynikiem 1:3.

Po przerwie przegrywał już 2:3, ale później Trump odskoczył jednak na 5:3. Potrzebował jednego frejma do awansu do finału.

Rozwiń

Szkot sprawił jednak sensację, to nie były jednoznacznie wygrane frejmy, a po walce. Wszystkie trzy padły jego łupem. I na końcu pojawiła się zaciśnięta pięść, po 72:18 w jedenastym frejmie, gdy wbił zieloną. Jako najstarszy zawodnik w historii dostał się do finału turnieju należącego do "Potrójnej Korony". Takich triumfów ma dziewięć: cztery w mistrzostwach świata, trzy w UK Championship i dwa w The Masters. Od pierwszego, właśnie w Londynie, minęło 27 lat.

W niedzielnym finale jego rywalem będzie lepszy ze starcia: Wu Yize - Kyren Wilson.

John Higgins, czterokrotny mistrz świata i były lider rankingu WST CHEONG KAM KA/Xinhua AFP

Judd Trump WU ZHIZUN/Xinhua AFP

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński – Belinda Bencic/Jakub Paul. Skrót meczu Polsat Sport