Niespełna 14 miesięcy temu w snookerowy świat dowiedział się, że w gronie profesjonalistów będzie najmłodszy zawodnik w historii - 14-letni Michał Szubarczyk. Polak wkroczył do tego grona z przytupem, zdobywając dwuletnią kartę jako wicemistrz Europy w kategorii open. A później potwierdził, że nie było to przypadkowe.

Jesienią zdobył mistrzostwo świata federacji International Billiards & Snooker Federation, choć to głównie rywalizacja dla amatorów i osób marzących o grze w Main Tourze. A w nim nastolatek z Lublina też radził sobie doskonale. Wygrał 12 spotkań, meldował się w głównej fazie kilku prestiżowych turniejów. I zakończył sezon na 97. pozycji, z dorobkiem niemal 40 tysięcy punktów. To świetny start do obrony swojej karty w kolejnym sezonie. A można się spodziewać, że w nim Szubarczyk będzie mógł, z czasem, przystępować do rywalizacji w późniejszych rundach.

Michał zakończył ten zawodowy sezon walką o Crucible. Teraz jeszcze się nie udało, ale w Sheffield wygrał dwa spotkania, też jako najmłodszy w historii. W trzeciej rundzie zatrzymał go Hossein Vafaei, który później dotarł do najlepszej "16" turnieju już w Crucible. I jako jedyny z kwalifikantów wygrał tam pojedynek.

World Snooker Tour. Znów głośno o Michale Szubarczyku. 15-latek z Lublina z nagrodą

Zaraz po zakończeniu sezonu Worls Snooker Tour wydało komunikat ws. nagród dla poszczególnych zawodników. Zawodnikiem roku wybrano Zhao Xintonga, który może i nie obronił w Shefiield mistrzostwa globu, ale wcześniej triumfował w World Grand Prix, Players Championship i Tour Championship, ogrywając tam w finałach Zhanga Andę, Johna Higginsa i Judda Trumpa. A do tego zgarnął nierankingowy Riyadh Season Snooker Championship. Także i dziennikarzy nie mieli tu wątpliwości - nagrodzili tego samego zawodnika.

Kibice snookera wybrali z kolei Wu Yize, czyli gracza, który w poniedziałek w Crucible cieszył się z pierwszego w karierze mistrzostwa świata. I legendarnego Ronniego O'Sullivana, który marzył o ósmym w karierze tytule najlepszego na kuli ziemskiej, jako pierwszy w historii. To się nie udało, ale jednocześnie jako pierwszy w jednej sesji wbił dwa maksymalne brejki (147 pkt) - dokonał tego w Arabii Saudysjkiej, w potyczce o finał z Chrisem Wakelinem. A później uzyskał w Chinach największy brejk w historii - 153 punkty.

W poszczególnych kategoriach wyróżnienia dostali też: Jack Lisowski (magiczny moment) i Chang Bingyu (przełom w karierze)

A ostatnia nagroda, dla debiutanta roku, trafiła właśnie do Szubarczyka. 15-latek z Lublina, którego kibice będą mogli obejrzeć przy stole w weekend w rodzinnym mieście w Polskiej Lidze Snookera TOP 16, wskoczył do pierwszej setki rankingu, co w tak młodym wieku - na starcie kariery - jest wybitnym osiągnięciem. - Jako najmłodszy profesjonalista w historii - podkreślono w komunikacie. Szubarczyk pokonał tu Chińczyków: Lana Yuhao i Yao Pengchenga.

A Polak sam szybko zareagował. I pochwalił się przyznaną nagrodę w swoich mediach społecznościowych.

Kolejny sezon w Main Tourze powinien rozpocząć się pod koniec czerwca - eliminacjami do kilku turniejów. A główna faza pierwszego z nich - British Open 2026 - powinna się rozpocząć 31 sierpnia.

