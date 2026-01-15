Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejne wyróżnienie dla 15-letniego Szubarczyka. Momentalnie się pochwalił

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Michał Szubarczyk ma za sobą przełomowy rok. Jako 14-latek został mistrzem świata amatorów, a jeszcze wcześniej kapitalnym występem na mistrzostwach Europy zapewnił sobie występy w zawodowym Main Tourze jako najmłodszy zawodnik w historii. Na początku nowego roku Szubarczyk odniósł już pierwsze sukcesy, awansując do turnieju głównego Welsh Open. W środowy wieczór Polak podzielił się ze swoimi kibicami wieściami o kolejnym wyróżnieniu.

Młody mężczyzna w eleganckiej kamizelce, koszuli i muszce stoi z rękami ułożonymi na głowie, uśmiechając się lekko. W tle znajduje się zielony, oświetlony stół bilardowy.
Michał Szubarczyk robi furorę przy snookerowym stole w wieku zaledwie 14 latFacebook/@Michał Mike Szubarczyk SnookerPUSTE

Ubiegły rok był historyczny dla całego polskiego snookera. A może nawet i światowego, gdyż do elity przebił się zaledwie 14-letni Michał Szubarczyk. Docierając do finału mistrzostw Europy w tureckiej Antalyi Polak zapewnił sobie prawo występów w Main Tourze. Szubarczyk tym samym dokonał rzeczy historycznej - został najmłodszym w historii zawodnikiem występującym wśród zawodowców.

Kolejny przełom dla Szubarczyka nastąpił w listopadzie, gdy w Katarze sięgnął po mistrzostwo świata amatorów International Billiards & Snooker Federation. W finałowym pojedynku Polak okazał się lepszy od przedstawiciela gospodarzy Alego Al Obaidliego. Niedługo później Szubarczyk pojawił się na prestiżowym UK Championship, gdzie zmierzył się m.in. z legendarnym 63-letnim Jimmy'm Whitem.

Polak w angielskim Wigan poradził sobie zarówno z weteranem światowego snookera, jak i Jordanem Brownem. W kolejnym starciu ze znacznie bardziej doświadczonym na światowym poziomie Nopponem Saengkhamem Szubarczyk dzielnie walczył, lecz finalnie musiał ustąpić zawodnikowi z Tajlandii.

Zobacz również:

Michał Szubarczyk
Inne sporty

World Snooker Tour informuje ws. Szubarczyka. Koniec pewnej epoki

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Kolejne wyróżnienie dla Michała Szubarczyka. Szybko się tym pochwalił

    Występy Szubarczyka wywołały duże zainteresowanie w świecie snookera. Swoich komplementów adresowanych w kierunku młodego Polaka nie kryły największe sławy tego sportu z Markiem Williamsem na czele. Szubarczyk ma za sobą również treningi ze swoim snookerowym idolem - Ronnie'm O'Sullivanem.

    Szubarczyk ma za sobą pracowity początek roku. Zaczęło się od startu w kwalifikacjach do German Masters, gdzie Polak najpierw wygrał z Kreishhim Gurbaxanim z Indii, a w kolejnej rundzie dość zdecydowanie uległ Szkotowi Anthony'emu McGillowi.

    Zdecydowanie lepiej Szubarczykowi poszło w Walii, gdzie pokonał Egipcjanina Hatema Yassina oraz reprezentanta gospodarzy Jamiego Jonesa, dzięki czemu wywalczył awans do turnieju głównego Welsh Open. Ten odbędzie się 23 lutego, a prócz Szubarczyka w drabince turniejowej dostrzec możemy również innego Polaka Antoniego Kowalskiego.

    Udane kwalifikacje do Welsh Open były miłym prezentem dla Szubarczyka, który 12 stycznia obchodził swoje 15. urodziny. O kolejnej niespodziance, która na niego czekała, pochodzący z Lublina zawodnik poinformował swoich kibiców w środowy wieczór. Polski snookerzysta pochwalił się na swoim profilu na Facebooku otrzymaniem stauetki dla Młodzieżowego Sportowca Roku Województwa Lubelskiego.

    Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki z żoną Martą podczas spotkania z przedstawicielami kościołów
    Inne sporty

    Potwierdziło się ws. Karola Nawrockiego. Nagły komunikat, nie ma mowy o pomyłce

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski
    Młody mężczyzna w jasnej bluzie z czarno-szarym wzorem siedzi przed profesjonalnym mikrofonem studyjnym. Tło utrzymane w niebieskich odcieniach, sugerujące studio nagrań lub podcast.
    Michał Szubarczyk w studiu Eurosportscreen za Youtube/Eurosport Polskamateriał zewnętrzny
    Młody zawodnik bilardowy w stroju turniejowym z kamizelką, muszką i kijem bilardowym, skupiony podczas rozgrywki, na tle niebieskiego banera z logo sponsora.
    Michał Szubarczykscreen za youtube/ Qatar Billiard Sports Federationmateriał zewnętrzny
    Michał Szubarczyk
    Michał SzubarczykAKPA AKPA

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja