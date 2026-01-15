Ubiegły rok był historyczny dla całego polskiego snookera. A może nawet i światowego, gdyż do elity przebił się zaledwie 14-letni Michał Szubarczyk. Docierając do finału mistrzostw Europy w tureckiej Antalyi Polak zapewnił sobie prawo występów w Main Tourze. Szubarczyk tym samym dokonał rzeczy historycznej - został najmłodszym w historii zawodnikiem występującym wśród zawodowców.

Kolejny przełom dla Szubarczyka nastąpił w listopadzie, gdy w Katarze sięgnął po mistrzostwo świata amatorów International Billiards & Snooker Federation. W finałowym pojedynku Polak okazał się lepszy od przedstawiciela gospodarzy Alego Al Obaidliego. Niedługo później Szubarczyk pojawił się na prestiżowym UK Championship, gdzie zmierzył się m.in. z legendarnym 63-letnim Jimmy'm Whitem.

Polak w angielskim Wigan poradził sobie zarówno z weteranem światowego snookera, jak i Jordanem Brownem. W kolejnym starciu ze znacznie bardziej doświadczonym na światowym poziomie Nopponem Saengkhamem Szubarczyk dzielnie walczył, lecz finalnie musiał ustąpić zawodnikowi z Tajlandii.

Kolejne wyróżnienie dla Michała Szubarczyka. Szybko się tym pochwalił

Występy Szubarczyka wywołały duże zainteresowanie w świecie snookera. Swoich komplementów adresowanych w kierunku młodego Polaka nie kryły największe sławy tego sportu z Markiem Williamsem na czele. Szubarczyk ma za sobą również treningi ze swoim snookerowym idolem - Ronnie'm O'Sullivanem.

Szubarczyk ma za sobą pracowity początek roku. Zaczęło się od startu w kwalifikacjach do German Masters, gdzie Polak najpierw wygrał z Kreishhim Gurbaxanim z Indii, a w kolejnej rundzie dość zdecydowanie uległ Szkotowi Anthony'emu McGillowi.

Zdecydowanie lepiej Szubarczykowi poszło w Walii, gdzie pokonał Egipcjanina Hatema Yassina oraz reprezentanta gospodarzy Jamiego Jonesa, dzięki czemu wywalczył awans do turnieju głównego Welsh Open. Ten odbędzie się 23 lutego, a prócz Szubarczyka w drabince turniejowej dostrzec możemy również innego Polaka Antoniego Kowalskiego.

Udane kwalifikacje do Welsh Open były miłym prezentem dla Szubarczyka, który 12 stycznia obchodził swoje 15. urodziny. O kolejnej niespodziance, która na niego czekała, pochodzący z Lublina zawodnik poinformował swoich kibiców w środowy wieczór. Polski snookerzysta pochwalił się na swoim profilu na Facebooku otrzymaniem stauetki dla Młodzieżowego Sportowca Roku Województwa Lubelskiego.

