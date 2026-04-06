Kobieta rywalką 15-letniego Szubarczyka w MŚ. Wielkie pieniądze na stole
Jesienią 2025 roku Michał Szubarczyk został mistrzem świata federacji IBSF, potocznie mówi się, że to mistrzostwa świata amatorów. Dla wielu sław snookera turniej ten był wstępem do późniejszych wielkich karier, Ken Doherty i Stuart Bingham zdołali wygrać też to zawodowe mistrzostwo. Jaka przyszłość czeka Michała Szubarczyka? W poniedziałek w Sheffield po raz drugi ruszy do walki o miejsce w Crucible Theatre. I zacznie tę drogę od spotkania niezwykłego - z jedną z najlepszych kobiet na świecie.
Pod koniec marca 2025 roku Michał Szubarczyk niespodziewanie wywalczył przepustkę do Main Touru - docierając do finału mistrzostw Europy. Stał się najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii. Aby rywalizować w Main Tourze, zgodę musieli podpisać mu rodzice.
Dziś ma już w tym zawodowym gronie niezłe obycie, wygrał 10 z 26 spotkań. W listopadzie został mistrzem świata federacji IBSF - to zmagania dla amatorów, ale dopuszczające graczy z Main Touru z niskim rankingiem. Dla wielu dawnych i obecnych gwiazd był to jeden z etapów budowania karier. Mistrzami świata IBSF byli m.in. Jimmy White, Ken Doherty, Marco Fu, Mark Allen, Hossein Vafaei czy Stuart Bingham, a finały przegrywali: Zhao Xintong i Gary Wilson. 14-letni Szubarczyk zaimponował w Dosze - wygrał wszystkie spotkania w fazie grupowej, później w fazie pucharowej. W finale ograł 5:2 Aliego Alobaidliego z Kataru, który ten tytuł wywalczył dwa lata wcześniej. Tyle że nie zdobył licencji do Main Touru.
O Polaku zrobiło się wtedy już bardzo głośno, później potwierdził tę formę w eliminacjach UK Championship, ogrywając m.in. Jimmy'ego White'a czy Jordana Browna. Nie jest już postacią anonimową, w ostatnich tygodniach trenował lub sparował z kilkoma byłymi bądź obecnymi mistrzami świata. A w poniedziałek w Sheffield może zacząć kolejny etap w swojej karierze.
Mistrzostwa świata w snookerze. Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski zaczynają zmagania w Sheffield
W snookerze nie ma bowiem ważniejszej imprezy niż mistrzostwa świata - te właśnie dziś zaczynają się w Sheffield. Na razie ich wstępna faza - zwana eliminacjami. Ta pierwsza część jest czterorundowa - coraz wyżej notowani zawodnicy dochodzą w późniejszych etapach. W English Institute of Sport w Sheffield rozegraną zostaną aż 223 spotkania, bo Szwajcar Alexander Ursenbacher wycofał się w ostatnich chwili i jego rywal ma już pewne miejsce w drugiej rundzie. Do 15 kwietnia wyłonią jedynie 16 zawodników, którzy dołączą do najlepszej 16 w rankingu World Snooker Tour.
I te decydujące zmagania odbędą się w słynnym Crucible Theatre - stawką jest tytuł mistrza świata. Awans któregoś z Polaków do tego etapu, czyli 1/16 finału, byłby sporą sensacją. A mamy aż trzech kandydatów.
Od pierwszej rundy swoją rywalizację zaczną Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski - obaj są w Main Tourze pierwszy sezon. A że mają dwuletnią licencję, to mogą spokojnie czekać na kolejne turnieje rankingowe, od końca czrwca. Inaczej wygląda sytuacja Antoniego Kowalskiego - on zacznie zmagania od drugiej rundy. Tyle że broni się przed utratą licencji, na razie zajmuje miejsce, które nie daje mu prawa gry w elicie.
W mistrzostwach świata do wygrania są olbrzymie pieniądze - to one decydują później o lokacie w rankingu. Za awans do drugiej rundy eliminacji jest już 5 tys. funtów, później stawka wzrasta w razie kolejnych wygranych do: 10, 15 i 20 tys. W Crucible Theatre pieniądze są już olbrzymie. Mistrz świata dostanie czek na 500 tys. funtów, czyli niespełna 2,5 miliona złotych.
Michał Szubarczyk zadebiutował w tych eliminacjach rok temu, przegrał jednak ze Szkotem Deanem Youngiem 8:10. Wtedy rywal był faworytem, teraz on nim będzie. A zagra, pierwszy raz w turnieju rankingowym, z kobietą - Ng On-yee. 35-latka z Hongkongu trzykrotnie wygrywała kobiece mistrzostwa świata, trzy razy triumfowała też w kobiecych zmaganiach federacji IBSF. Tyle że w dłuższych spotkaniach w Main Tourze nie dawała sobie rady. Dla niej to siódme podejście w MŚ, nie wygrała tu jeszcze meczu.
Rywalizacja odbywa się na dystansie do 10 wygranych frejmów, w dwóch sesjach. Pierwsza w meczu Szubarczyka z Ng On-yee zacznie się o godz. 11 polskiego czasu. A druga - o godz. 20. W poniedziałek dowiemy się, czy w drugiej rundzie znajdzie się 15-latek z Lublina czy trzykrotna mistrzyni świata kobiet.
O godz. 15.30 rozpocznie się z kolei starcie Mateusza Baranowskiego z Florianem Nüssle z Austrii, ale tu drugą sesję zaplanowano dopiero na wtorek.
Antoni Kowalski zacznie rywalizację w czwartek.
Michał Szubarczyk (WST - 96)
- 1. runda: Ng On Yee (Hongkong, 120) (poniedziałek, godz. 11 i 20)
- 2. runda: Sanderson Lam (Anglia, 65)
- 3. runda: Hossein Vafaei (Iran, 32)
- 4. runda: Tom Ford (Anglia, 33)/ Mark Davis (Anglia, 64)/Gao Yang (Chiny, 97)/Jimmy White (Anglia, 119)
Mateusz Baranowski (WST - 109)
- 1. runda: Florian Nüssle (Austria, 118) (poniedziałek, godz. 15.30, wtorek godz. 15.30)
- 2. runda: Ricky Walden (Anglia, 52)
- 3. runda: Noppon Saengkham (Tajlandia, 45)
- 4. runda: Thepchaiya Un-Nooh (Tajlandia, 20)/Amir Sarkhosh (Iran, 77)/Liam Pullen (Anglia, 84)/ Alfie Burden (Anglia, amator)
Antoni Kowalski (WST - 69)
- 1. runda: zwolniony z gry
- 2. runda: Haris Tahir (Pakistan, 92)/Connor Benzey (Anglia, 116)
- 3. runda: Joe O'Connor (Anglia, 28)
- 4. runda: Matthew Selt (Anglia, 37)/Jamie Jones (Walia, 60)/Reanne Evans (Anglia, 101)/Vladislav Gradinari (Mołdawia, amator)