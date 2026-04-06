Pod koniec marca 2025 roku Michał Szubarczyk niespodziewanie wywalczył przepustkę do Main Touru - docierając do finału mistrzostw Europy. Stał się najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii. Aby rywalizować w Main Tourze, zgodę musieli podpisać mu rodzice.

Dziś ma już w tym zawodowym gronie niezłe obycie, wygrał 10 z 26 spotkań. W listopadzie został mistrzem świata federacji IBSF - to zmagania dla amatorów, ale dopuszczające graczy z Main Touru z niskim rankingiem. Dla wielu dawnych i obecnych gwiazd był to jeden z etapów budowania karier. Mistrzami świata IBSF byli m.in. Jimmy White, Ken Doherty, Marco Fu, Mark Allen, Hossein Vafaei czy Stuart Bingham, a finały przegrywali: Zhao Xintong i Gary Wilson. 14-letni Szubarczyk zaimponował w Dosze - wygrał wszystkie spotkania w fazie grupowej, później w fazie pucharowej. W finale ograł 5:2 Aliego Alobaidliego z Kataru, który ten tytuł wywalczył dwa lata wcześniej. Tyle że nie zdobył licencji do Main Touru.

Zobacz również: Andrzej Grupa

O Polaku zrobiło się wtedy już bardzo głośno, później potwierdził tę formę w eliminacjach UK Championship, ogrywając m.in. Jimmy'ego White'a czy Jordana Browna. Nie jest już postacią anonimową, w ostatnich tygodniach trenował lub sparował z kilkoma byłymi bądź obecnymi mistrzami świata. A w poniedziałek w Sheffield może zacząć kolejny etap w swojej karierze.

Mistrzostwa świata w snookerze. Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski zaczynają zmagania w Sheffield

W snookerze nie ma bowiem ważniejszej imprezy niż mistrzostwa świata - te właśnie dziś zaczynają się w Sheffield. Na razie ich wstępna faza - zwana eliminacjami. Ta pierwsza część jest czterorundowa - coraz wyżej notowani zawodnicy dochodzą w późniejszych etapach. W English Institute of Sport w Sheffield rozegraną zostaną aż 223 spotkania, bo Szwajcar Alexander Ursenbacher wycofał się w ostatnich chwili i jego rywal ma już pewne miejsce w drugiej rundzie. Do 15 kwietnia wyłonią jedynie 16 zawodników, którzy dołączą do najlepszej 16 w rankingu World Snooker Tour.

I te decydujące zmagania odbędą się w słynnym Crucible Theatre - stawką jest tytuł mistrza świata. Awans któregoś z Polaków do tego etapu, czyli 1/16 finału, byłby sporą sensacją. A mamy aż trzech kandydatów.

Michał Szubarczyk screen za youtube/ Qatar Billiard Sports Federation materiał zewnętrzny

Od pierwszej rundy swoją rywalizację zaczną Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski - obaj są w Main Tourze pierwszy sezon. A że mają dwuletnią licencję, to mogą spokojnie czekać na kolejne turnieje rankingowe, od końca czrwca. Inaczej wygląda sytuacja Antoniego Kowalskiego - on zacznie zmagania od drugiej rundy. Tyle że broni się przed utratą licencji, na razie zajmuje miejsce, które nie daje mu prawa gry w elicie.

W mistrzostwach świata do wygrania są olbrzymie pieniądze - to one decydują później o lokacie w rankingu. Za awans do drugiej rundy eliminacji jest już 5 tys. funtów, później stawka wzrasta w razie kolejnych wygranych do: 10, 15 i 20 tys. W Crucible Theatre pieniądze są już olbrzymie. Mistrz świata dostanie czek na 500 tys. funtów, czyli niespełna 2,5 miliona złotych.

Michał Szubarczyk zadebiutował w tych eliminacjach rok temu, przegrał jednak ze Szkotem Deanem Youngiem 8:10. Wtedy rywal był faworytem, teraz on nim będzie. A zagra, pierwszy raz w turnieju rankingowym, z kobietą - Ng On-yee. 35-latka z Hongkongu trzykrotnie wygrywała kobiece mistrzostwa świata, trzy razy triumfowała też w kobiecych zmaganiach federacji IBSF. Tyle że w dłuższych spotkaniach w Main Tourze nie dawała sobie rady. Dla niej to siódme podejście w MŚ, nie wygrała tu jeszcze meczu.

Ng On-yee w meczu z Ronniem O'Sullivanem PETER PARKS AFP

Rywalizacja odbywa się na dystansie do 10 wygranych frejmów, w dwóch sesjach. Pierwsza w meczu Szubarczyka z Ng On-yee zacznie się o godz. 11 polskiego czasu. A druga - o godz. 20. W poniedziałek dowiemy się, czy w drugiej rundzie znajdzie się 15-latek z Lublina czy trzykrotna mistrzyni świata kobiet.

O godz. 15.30 rozpocznie się z kolei starcie Mateusza Baranowskiego z Florianem Nüssle z Austrii, ale tu drugą sesję zaplanowano dopiero na wtorek.

Antoni Kowalski zacznie rywalizację w czwartek.

Droga Polaków w eliminacjach mistrzostw świata do Crucible Theatre

Michał Szubarczyk (WST - 96)

1. runda: Ng On Yee (Hongkong, 120) (poniedziałek, godz. 11 i 20)

2. runda: Sanderson Lam (Anglia, 65)

3. runda: Hossein Vafaei (Iran, 32)

4. runda: Tom Ford (Anglia, 33)/ Mark Davis (Anglia, 64)/Gao Yang (Chiny, 97)/Jimmy White (Anglia, 119)

Mateusz Baranowski (WST - 109)

1. runda: Florian Nüssle (Austria, 118) (poniedziałek, godz. 15.30, wtorek godz. 15.30)

2. runda: Ricky Walden (Anglia, 52)

3. runda: Noppon Saengkham (Tajlandia, 45)

4. runda: Thepchaiya Un-Nooh (Tajlandia, 20)/Amir Sarkhosh (Iran, 77)/Liam Pullen (Anglia, 84)/ Alfie Burden (Anglia, amator)

Antoni Kowalski (WST - 69)

1. runda: zwolniony z gry

2. runda: Haris Tahir (Pakistan, 92)/Connor Benzey (Anglia, 116)

3. runda: Joe O'Connor (Anglia, 28)

4. runda: Matthew Selt (Anglia, 37)/Jamie Jones (Walia, 60)/Reanne Evans (Anglia, 101)/Vladislav Gradinari (Mołdawia, amator)

Michał Szubarczyk, Welsh Open 2026 screen za TNT Sports materiał zewnętrzny

