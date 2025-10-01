Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klaudia Zwolińska zrobiła pierwszy krok w kierunku medalu. Mateusz Polaczyk najszybszy na trasie

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża w konkurencji K-1 w slalomie kajakowym, rozpoczęła w australijskim Penrith marsz w kierunku medalu mistrzostw świata. Polka awansowała pewnie do półfinału. W nim popłynie też Mateusz Polaczyk, który wprawdzie w kwalifikacjach zajął odległą lokatę, ale za to był najszybszym kajakarzem na trasie, co tylko potwierdza jego wysoką formę. Niestety dalekie lokaty zajęły nasze kajakowe drużyny.

Klaudia Zwolińska
Klaudia ZwolińskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe

W skrócie

  • Klaudia Zwolińska i Mateusz Polaczyk awansowali do półfinałów mistrzostw świata w slalomie kajakowym, potwierdzając swoje medalowe aspiracje.
  • Polskie drużyny kajakowe zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, zajęły odległe miejsca, mimo oczekiwań na lepszy wynik.
  • Najważniejsze rozstrzygnięcia mistrzostw świata w Penrith odbędą się w kolejnych dniach, a zawody transmitowane są przez Polsat Sport i Polsat Box Go.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Klaudia Zwolińska była dziewiąta w eliminacjach. Uzyskała czas 98,69 sek. i była wolniejsza o 2,91 sek. od najlepszej w tej części zmagań Ricardy Funk. Niemka to złota medalistka olimpijska z Tokio i dwukrotna mistrzyni globu w K-1.

Dominika Brzeska zajęła 32. miejsce, a Hanna Danek, mistrzyni świata juniorek, była 35. i obie nie znalazły się w półfinałowej "30".

Klaudia Zwolińska: Jestem szczęśliwa, bo to był długo wyczekiwany medalPolsat SportPolsat Sport

Klaudia Zwolińska i Mateusz Polaczyk w półfinale MŚ

Podobnie, jak u kobiet, także u mężczyzn, w półfinale będziemy mieli jednego reprezentanta. To Mateusz Polaczyk, który notuje jeden z lepszych sezonów w karierze. On w kwalifikacjach zajął dopiero 24. miejsce. Miał jednak aż cztery karne sekundy. Gdyby nie to, byłby najszybszym kajakarzem na trasie, co tylko pokazuje, że do Penrith przyjechał dobrze przygotowany. Polak uzyskał czas 90,40 sek.

Eliminacje kajakarzy wygrał Jakub Krejci - 86,94 sek. Czech w Australii wywalczył już brąz w crossowej próbie czasowej.

Jakub Brzeziński zajął lokatę 31., pierwszą, jaka nie dawała awansu, a Dariusz Popiela był 66. w stawce 74 zawodników. Zaliczył on jednak karę 50 sekund za ominięcie bramki. Gdyby nie to, zobaczylibyśmy go w półfinale.

Zobacz również:

Mateusz Polaczyk. W ramce z czekiem za podium w klasyfikacji generalnej PŚ w slalomie kajakowym
Inne sporty

Historyczny sukces Polaka i żenująca nagroda. "Z dumą" prezentował czek

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Polskie drużyny zawiodły

    Niestety słabo spisały się nasze kajakowe drużyny. Kobiety uplasowały się na 11. pozycji, a mężczyźni, którzy byli rozstawieni z "trójką", zajęli 13. miejsce.

    Zwolińska, Brzeska i Danek uzyskały 116,82 sek., mając przy tym sześć sekund karnych. Zwyciężyły Czeszki - 103,22 sek., przed Niemkami - 106,48 sek., a brązowy medal przypadł Słowenkom - 107,73 sek..

    Jeszcze gorzej spisała się męska trójka, która była wymieniania wśród kandydatów do medali. Polaczyk, Brzeziński i Popiela popełnili na trasie sporo błędów. "Zarobili" sześć sekund karnych, a wynik 102,84 sek. wystarczył do 13. lokaty.

    Zwyciężyli Francuzi - 95,30 sek., którzy ledwie o 0,06 sek. wyprzedzili Japończyków, których drugą pozycję można uznać za sporą niespodziankę. Trzecie miejsce zajęli Brytyjczycy - 95,40 sek. Trzy najlepsze ekipy zmieściły się w 0,1 sek., a sklasyfikowani na czwartej pozycji Słowacy stracili do triumfatorów już 2,05 sek.

    W poprzednich MŚ, przed dwoma laty w Londynie, polscy kajakarze wywalczyli brązowy medal, a ich koleżanki były siódme.

    W czwartek, 2 października, w Penrith odbędą się półfinały - z udziałem Zwolińskiej oraz drugiego w eliminacjach Kacpra Sztuby - i finały w C-1, w piątek, 3 października, wyłonieni zostaną mistrzowie świata w K-1, a w sobotę imprezę zakończą zawody w kajakcrossie.

    Transmisje z MŚ w slalomie kajakowym w kanałach Polsatu Sport oraz na Polsat Box Go.

    Zobacz również:

    Wiktor Głazunow
    Inne sporty

    Złoty polski weekend, ale co się stało na koniec. 24 minuty emocji, mistrz świata z tyłu

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Klaudia Zwolińska
    Klaudia ZwolińskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    Mężczyzna w sportowym ubraniu i kasku trzyma kajak na ramieniu, na jego koszulce widnieje numer startowy 12 oraz logotypy sponsorów, w tle widać rozmyte zielone drzewa i fragment wody.
    Mateusz PolaczykRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    Dariusz Popiela
    Dariusz PopielaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja