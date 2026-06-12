Klaudia Zwolińska znowu pisze historię. Kolejny medal naszej mistrzyni
Klaudia Zwolińska, mistrzyni świata w slalomie kajakowym w konkurencji K-1 i C-1, po raz drugi w tym sezonie stanęła na podium Pucharu Świata. Tym razem Polka była trzecia na olimpijskim torze w Augsburgu, zapisując się po raz kolejny w historii. W czasie ceremonii dekoracji doszło jednak do zgrzytu.
Klaudia Zwolińska w Tacen, pierwszych zawodach Pucharu Świata w slalomie kajakowym w sezonie, nie awansowała do finału w konkurencji K-1. W ciągu tygodnia polska mistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska dokonała tej sztuki dwukrotnie.
Najpierw w Pradze zajęła drugie miejsce, a teraz na olimpijskim torze w Augsburgu, sklasyfikowana została na trzeciej pozycji. To pierwsze podium jakiejkolwiek polskiej zawodniczki w Pucharze Świata na tym torze.
Klaudia Zwolińska na podium Pucharu Świata, zgrzyt w czasie ceremonii dekoracji
Zwolińska w eliminacjach była trzecia. Po swoim przejeździe w finale zajmowała trzecie miejsce, a po niej startowały jeszcze dwie zawodniczki. Nasza mistrzyni nie była zatem pewna miejsca na podium.
Słowenka Eva Alina Hocevar popełniła jednak błąd, a później najlepsza w eliminacjach Holenderka Lena Teunissen ominęła trzy bramki. Tym samym nasza kajakarka wskoczyła na podium.
Zawody wygrała Niemka Ricarda Funk. O 1,15 sek. wyprzedziła ona Francuzkę Camille Prigent i o 2,66 sek. Zwolińską. Wszystkie zaliczyły czyste przejazdy.
Hanna Danek, nasza mistrzyni świata juniorek, była 36., a Dominika Brzeska 44.
Dla Zwolińskiej to dopiero czwarte podium w karierze w PŚ w konkurencji K-1, z czego drugie w tym roku. W czasie ceremonii dekoracji doszło jednak do zgrzytu, bowiem prowadząca wyczytała naszą mistrzynię jako Zwolińskają. To zabrzmiało bardzo po rosyjsku.
Zwolińska w klasyfikacji generalnej PŚ awansowała na szóste miejsce. Polka zgromadziła 107 punktów. Liderką jest Australijka Jessica Fox - 142 pkt.
Mateusz Polaczyk walczył o medal
O podium w rywalizacji panów w K-1 walczył z kolei Mateusz Polaczyk. 38-latek, trzykrotny medalista MŚ, zajął ostatecznie szóste miejsce. Polak zaliczył czysty przejazd, ale stracił do zwycięzcy - Czecha Jakuba Krejci - 4,99 sek. Drugie miejsce ze stratą 1,96 sek. zajął Włoch Giovanni De Gennaro. Trzeci był inny Włoch Xabier Ferrazzi, który stracił do triumfatora 2,15 sek.
Na 16. pozycji sklasyfikowany został Michał Pasiut, a Dariusz Popiela zajął 34. miejsce.
W klasyfikacji generalnej PŚ Polaczyk awansował na szóste miejsce, mając na koncie 117 pkt. Jedną pozycję wyżej jest Pasiut, który stanął na podium w Tacen. Wyprzedza on kolegę z kadry o jeden punkt. Liderem jest Krejci z dorobkiem 170 pkt.
W sobotę, 13 czerwca, zaplanowano rywalizację w C-1.
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Zawody Pucharu Świata w slalomie kajakowym można oglądać na antenach Polsatu Sport, a także w Polsat Box Go.