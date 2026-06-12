Klaudia Zwolińska znowu pisze historię. Kolejny medal naszej mistrzyni

Klaudia Zwolińska w Tacen, pierwszych zawodach Pucharu Świata w slalomie kajakowym w sezonie, nie awansowała do finału w konkurencji K-1. W ciągu tygodnia polska mistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska dokonała tej sztuki dwukrotnie.

Najpierw w Pradze zajęła drugie miejsce, a teraz na olimpijskim torze w Augsburgu, sklasyfikowana została na trzeciej pozycji. To pierwsze podium jakiejkolwiek polskiej zawodniczki w Pucharze Świata na tym torze.

Klaudia Zwolińska na podium Pucharu Świata, zgrzyt w czasie ceremonii dekoracji

Zwolińska w eliminacjach była trzecia. Po swoim przejeździe w finale zajmowała trzecie miejsce, a po niej startowały jeszcze dwie zawodniczki. Nasza mistrzyni nie była zatem pewna miejsca na podium.

Słowenka Eva Alina Hocevar popełniła jednak błąd, a później najlepsza w eliminacjach Holenderka Lena Teunissen ominęła trzy bramki. Tym samym nasza kajakarka wskoczyła na podium.

Zawody wygrała Niemka Ricarda Funk. O 1,15 sek. wyprzedziła ona Francuzkę Camille Prigent i o 2,66 sek. Zwolińską. Wszystkie zaliczyły czyste przejazdy.

Hanna Danek, nasza mistrzyni świata juniorek, była 36., a Dominika Brzeska 44.

Dla Zwolińskiej to dopiero czwarte podium w karierze w PŚ w konkurencji K-1, z czego drugie w tym roku. W czasie ceremonii dekoracji doszło jednak do zgrzytu, bowiem prowadząca wyczytała naszą mistrzynię jako Zwolińskają. To zabrzmiało bardzo po rosyjsku.

Zwolińska w klasyfikacji generalnej PŚ awansowała na szóste miejsce. Polka zgromadziła 107 punktów. Liderką jest Australijka Jessica Fox - 142 pkt.

Mateusz Polaczyk walczył o medal

O podium w rywalizacji panów w K-1 walczył z kolei Mateusz Polaczyk. 38-latek, trzykrotny medalista MŚ, zajął ostatecznie szóste miejsce. Polak zaliczył czysty przejazd, ale stracił do zwycięzcy - Czecha Jakuba Krejci - 4,99 sek. Drugie miejsce ze stratą 1,96 sek. zajął Włoch Giovanni De Gennaro. Trzeci był inny Włoch Xabier Ferrazzi, który stracił do triumfatora 2,15 sek.

Na 16. pozycji sklasyfikowany został Michał Pasiut, a Dariusz Popiela zajął 34. miejsce.

W klasyfikacji generalnej PŚ Polaczyk awansował na szóste miejsce, mając na koncie 117 pkt. Jedną pozycję wyżej jest Pasiut, który stanął na podium w Tacen. Wyprzedza on kolegę z kadry o jeden punkt. Liderem jest Krejci z dorobkiem 170 pkt.

W sobotę, 13 czerwca, zaplanowano rywalizację w C-1.

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Zawody Pucharu Świata w slalomie kajakowym można oglądać na antenach Polsatu Sport, a także w Polsat Box Go.

Klaudia Zwolińska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Mateusz Polaczyk Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Klaudia Zwolińska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe





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