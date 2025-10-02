Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klaudia Zwolińska mistrzynią świata! Sensacyjny triumf Polki

Tomasz Kalemba

Klaudia Zwolińska została w australijskim Penrith mistrzynią świata w slalomie kajakowym. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża, triumfowała w konkurencji, w której nie jest specjalistką. Polka wygrała w C-1, nie dając rywalkom żadnych szans. Nasza zawodniczka nigdy wcześniej nie stała nawet na podium Pucharu Świata w tej konkurencji, ale była wicemistrzynią Europy.

Klaudia Zwolińska
Klaudia ZwolińskaRafał Oleksiewicz/PZKaj, Przemysław Szyszka/PZKajmateriały prasowe

Klaudia Zwolińska przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w konkurencji K-1 w Paryżu. To jest jej specjalizacja. Od pewnego czasu jednak 26-latka solidnie przykładała się do treningów w C-1.

Polka chciała dorównać Australijce Jessice Fox, która potrafiła w obu konkurencjach. W Penrith tej gwiazdy australijskiego sportu nie ma, bowiem zmaga się ona z poważnymi problemami zdrowotnymi, ale z to błysnęła polska gwiazda.

Klaudia Zwolińska: Jestem szczęśliwa, bo to był długo wyczekiwany medalPolsat SportPolsat Sport

Klaudia Zwolińska dopięła swego. Pierwsze złoto dla żeńskich kajaków od 50 lat

Zwolińska, która jest jednym z największych talentów w historii slalomu kajakowego, potwierdziła to w Australii. Jej ciężka praca przyniosła efekt, bowiem została mistrzynią świata w C-1, a zatem konkurencji, która nie jest jej specjalnością.

Dwa dni temu nasza zawodniczka awansowała do półfinału z dziewiątym czasem. W czwartek zajęła w nim drugie miejsce i rozbudziła apetyty na sukces. I rzeczywiście. W finale popłynęła znakomicie.

Była jedną z trzech kajakarek, które nie popełniły żadnego błędu na bramce. Na mecie zameldowała się z pierwszym czasem. Miała aż 4,39 sek. przewagi nad Alsu Minazową i 4,49 sek. nad Brazylijką Aną Satilą. Miała już pewny medal, bo na górze toru została tylko Brytyjka Kimberly Woods. Ona jednak popłynęła słabo. Była dopiero ósma.

Tym samym Zwolińska została pierwszą polską mistrzynią świata w C-1 i drugą w historii. Wcześniej po złoty medal MŚ sięgała tylko Maria Ćwiertniewicz w K-1 i miało to miejsce 50 lat temu.

Dla 26-latki to drugi medal MŚ w karierze. Na koncie ma brąz w K-1 sprzed dwóch lat.

    Sportsmenka w kajaku podczas zawodów, w kolorowej kamizelce asekuracyjnej i kasku, trzyma wiosło, wokół woda, widoczny napis z nazwiskiem K. Zwolińska na kajaku.
    Klaudia ZwolińskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    Kajakarz w kasku oraz kamizelce ochronnej pokonuje tor wodny, dynamicznie manewrując wśród przeszkód na wodzie, widoczny numer startowy oraz nazwisko zawodnika na kajaku.
    Kacper SztubaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    Klaudia Zwolińska
    Klaudia ZwolińskaBERTRAND GUAYAFP

