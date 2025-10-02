Klaudia Zwolińska mistrzynią świata! Sensacyjny triumf Polki

Klaudia Zwolińska przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w konkurencji K-1 w Paryżu. To jest jej specjalizacja. Od pewnego czasu jednak 26-latka solidnie przykładała się do treningów w C-1.

Polka chciała dorównać Australijce Jessice Fox, która potrafiła w obu konkurencjach. W Penrith tej gwiazdy australijskiego sportu nie ma, bowiem zmaga się ona z poważnymi problemami zdrowotnymi, ale z to błysnęła polska gwiazda.

Klaudia Zwolińska dopięła swego. Pierwsze złoto dla żeńskich kajaków od 50 lat

Zwolińska, która jest jednym z największych talentów w historii slalomu kajakowego, potwierdziła to w Australii. Jej ciężka praca przyniosła efekt, bowiem została mistrzynią świata w C-1, a zatem konkurencji, która nie jest jej specjalnością.

Dwa dni temu nasza zawodniczka awansowała do półfinału z dziewiątym czasem. W czwartek zajęła w nim drugie miejsce i rozbudziła apetyty na sukces. I rzeczywiście. W finale popłynęła znakomicie.

Była jedną z trzech kajakarek, które nie popełniły żadnego błędu na bramce. Na mecie zameldowała się z pierwszym czasem. Miała aż 4,39 sek. przewagi nad Alsu Minazową i 4,49 sek. nad Brazylijką Aną Satilą. Miała już pewny medal, bo na górze toru została tylko Brytyjka Kimberly Woods. Ona jednak popłynęła słabo. Była dopiero ósma.

Tym samym Zwolińska została pierwszą polską mistrzynią świata w C-1 i drugą w historii. Wcześniej po złoty medal MŚ sięgała tylko Maria Ćwiertniewicz w K-1 i miało to miejsce 50 lat temu.

Dla 26-latki to drugi medal MŚ w karierze. Na koncie ma brąz w K-1 sprzed dwóch lat.

