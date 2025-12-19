Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kapitalny występ Polaka na mistrzostwach świata. Ekspresowy triumf, rywal bezradny

Od tygodnia trwa wielkie święto darta w Londynie, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Świata federacji PDC. To wyjątkowy czempionat, bowiem do zwycięzcy trafi rekordowy czek o wartości miliona funtów, co w przeliczeniu na polskie złotówki daje blisko 5 milionów. W czwartek, tuż przed północą, do gry wkroczyła nasza największa nadzieja na dobry występ. W akcji zobaczyliśmy Krzysztofa Ratajskiego. Ćwierćfinalista imprezy sprzed pięciu lat dał prawdziwy popis i rozgromił swojego rywala.

Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej wyraża silne emocje, ściskając pięści i krzycząc z zaciśniętymi ustami, prawdopodobnie świętując sukces na sportowym wydarzeniu.
Krzysztof Ratajski rozpoczął walkę o mistrzostwo świata w darcieSEBASTIAN GOLLNOWAFP

11 grudnia wystartowała kolejna edycja mistrzostw świata w darcie, imprezy organizowanej przez federację PDC. Aktualne rozgrywki w Alexandra Palace w Londynie są wyjątkowe pod wieloma względami. Po pierwsze, rozszerzono turniejową drabinkę z 96 do 128 zawodników. Najlepsza "32" nie ma już wolnego losu w pierwszej rundzie. Stworzono formułę znaną z wielkoszlemowych zmagań w tenisie. Wraz ze wzrostem liczby uczestników powiększyła się także pula nagród. Triumfator rozgrywek na przełomie 2025 i 2026 roku zarobi aż milion funtów (około 4,8 mln zł). To dwa razy więcej niż 12 miesięcy temu, kiedy to Luke Littler sięgał po koronę, pokonując w wielkim finale Michaela van Gerwena 7-3.

    Stawka jest zatem pokaźna. Do rywalizacji przystąpiło trzech reprezentantów Polski. Jeden z nich został już wyeliminowany z turnieju. Mowa o Sebastianie Białeckim. 22-latek miał jednak przed sobą arcytrudne zadanie, bowiem mierzył się z rozstawionym z "4" Stephenem Buntingiem. I był o krok od sprawienia sensacji. Wrócił ze stanu 0-2 w setach, prowadził 2-1 w decydującej partii. Ostatecznie to jednak triumfator Masters 2024 zameldował się w drugiej fazie.

      Dzisiaj do gry wkroczyła nasza największa nadzieja na dobry rezultat. Mowa o Krzysztofie Ratajskim, ćwierćfinaliście MŚ z przełomu 2020 i 2021 roku. To właśnie w tamtym czasie Polska zakochała się w darcie. Pięć lat temu doświadczony zawodnik eliminował kolejnych rywali i meldował się w coraz bardziej zaawansowanej fazie rozgrywek. Ostatecznie zatrzymał się na etapie najlepszej "8", a pokonał go wówczas wspomniany już Stephen Bunting. Teraz Ratajski, notowany obecnie na 37. miejscu w rankingu, z pewnością chciałby co najmniej powtórzyć tamto osiągnięcie. Dwadzieścia minut po północy wykonał pierwszy krok w tym celu.

      Wtedy bowiem dobiegło końca starcie Polaka z nieobliczalnym Alexisem Toylo. Reprezentant Filipin to leworęczny zawodnik, słynący z powolnego stylu gry, który potrafi wytrącać przeciwników z równowagi. Kilka tygodni przekonał się o tym Bunting, podczas Grand Slama. Tak się składa, że Krzysztof miał okazję zmierzyć się z Alexisem rok temu, właśnie podczas MŚ. Wówczas panowie walczyli o awans do trzeciej rundy, a spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1 na korzyść naszego zawodnika.

        MŚ w darcie: Krzysztof Ratajski awansował do drugiej rundy

        Potyczka, która toczyła się na przełomie czwartku i piątku czasu polskiego, rozpoczęła się doskonale z perspektywy Ratajskiego. Premierowego seta przebrnął bez najmniejszego problemu, wygrywając go 3:0. Drugą partię inaugurował gracz z Filipin. W trzecim legu zobaczyliśmy kapitalny finisz ze strony naszego reprezentanta. Krzysztof przełamał rywala, rzucając tzw. "big fisha", czyli 170 (dwie potrójne "20" oraz "BULL", a więc sam środek tarczy). Po chwili Alexis mógł zniwelować stratę, ale najpierw zamiast rzucić podwójną "16", trafił w "8", a następnie spudłował podwójną "12". Ostatecznie Ratajski zamknął seta, wygrywając go 3:1.

        Trzecią partię znów rozpoczynał 37. zawodnik rankingu. Najpierw panowie utrzymali swoje liczniki. Potem szansę na breaka posiadał Toylo, ale znów nie wykorzystał swojej okazji. Następnej możliwości już nie miał, bowiem Krzysztof rzucił podwójną "16" i zamknął lega. Ten moment dodał sporo otuchy Polakowi, a zabrał impet przeciwnikowi. Kilka minut później Alexis został przełamany po świetnej końcówce naszego reprezentanta. 48-latek mógł zakończył spotkanie efektowną "137", ale potrzebował jeszcze jednego podejścia do tarczy. To już okazało się skuteczne. Na finiszu rzucił podwójną "16", która przyniosła mu sporo cennych legów w tym spotkaniu. Dzięki temu Ratajski wygrał spotkanie 3-0 i awansował do drugiej rundy. Tam jego przeciwnikiem będzie rozstawiony z "24" Ryan Joyce. Poprzeczka powędruje zatem jeszcze bardziej w górę.

        Krzysztof Ratajski
        Krzysztof Ratajski
