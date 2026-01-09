Jeszcze Szubarczyk nie skończył, a tu awans Polaka w Welsh Open. Demolka

Polscy uczestnicy Main Touru w Sheffield są już od kilku dni, bo przecież w poniedziałek i wtorek grali w eliminacjach German Masters, którego decydujące rundy odbędą się pod koniec tego miesiąca już w stolicy Niemiec. Tyle że nasi zawodnicy tam nie pojadą, jedynie Michał Szubarczyk zdołał pokonać pierwszą przeszkodę, ograł Kreishha Gurbaxaniego z Indii 5:3, choć przegrywał już 1:3. Odpadł jednak w starciu z doświadczonym Anthonym McGillem, bardzo sprytnie grającym Szkotem.

Z kolei Antoni Kowalski i Mateusz Baranowski przepadli już na pierwszych rywalach, co jednak nie przeszkodziło młodszemu ze snookerzystów z Zielonej Góry uzyskać... cenne wyniki z zawodnikami ze ścisłej światowej czołówki.

Welsh Open. Znakomity początek Antoniego Kowalskiego. Demolka w spotkaniu ze starszym o dwa lata Anglikiem

Kowalski został bowiem zaproszony do dwudniowych zmagań nierankingowych w ramach Main Touru, czyli BetVictor Championship League Snooker. I z tej grupy był bardzo blisko awansu do kolejnej fazy. Źle zaczął rywalizację odbywającą się do trzech wygranych frejmów, przegrał dwa pierwsze mecze. Później jednak pokonał 3:2 Gary'ego Wilsona i 3:1 Si Jiahui, a to przecież zawodnicy z drugiej dziesiątki światowego rankingu. Mało tego, w obu spotkaniach notował ponad 100-punktowe brejki, z Chińczykiem miał 127 pkt. A to już coś znaczy. Gdyby nie źle taktycznie rozegrane ostatnie spotkanie z Xiao Gudongiem, mógłby grać dalej.

Antoni Kowalski screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Po dwóch dniach i tak jednak 21-letni trzykrotny mistrz Polski wrócił do stołu - na spotkanie pierwszej rundy eliminacji Welsh Open. Dla niego to jedna z trzech ostatnich okazji, by utrzymać się w elicie profesjonalistów, choć kluczowe i tak będą mistrzostwa świata za 3,5 miesiąca.

Rywalem Kowalskiego w Sheffield był Anglik Connor Benzey - 23-latek, debiutujący w tym roku ze stałą przepustką do Main Touru. I na razie bez jakichkolwiek sukcesów w tym gronie. Antoni jest wyżej notowany, ale nawet w takich spotkaniach praktycznie nie zdarza sie, by jeden zawodnik zdobył tylko pięć punktów. Nie we frejmie, ale w całym spotkaniu! A tymczasem Polak wygrał trzy partie do zera, w jednej pozwolił rywalowi ugrać pięć punktów. Kowalski zanotował też jednego brejka notowanego - na 76 punktów.

Aby awansować do głównej fazy Welsh Open, w sobotę musi wygrać z Thepchaiyą Un-Noohem z Tajlandii. Zawodnikiem o dwie klasy lepszym od Benzeya, 40. obecnie w rankingu WST.

Welsh Open - 1. runda eliminacji

Antoni Kowalski (Polska) - Connor Benzey (Anglia) 4:0

Frejmy: 73:0, 53:5, 76:0, 66:0.

Antoni Kowalski, Shoot Out 2025 screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

