Jest oficjalny komunikat. Klaudia Zwolińska zmienia barwy. To prawdziwa bomba

Klaudia Zwolińska to Najlepszy Sportowiec Polski w 2025 roku. Ten tytuł przypadł jej w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". W ubiegłym roku zawodniczka z Kłodnego została dwukrotną mistrzynią świata w K-1 i C-1, a do tego dorzuciła brązowy medal w kajak crossie w slalomie kajakowym.

Rok wcześniej Zwolińska została wicemistrzynią olimpijską w Paryżu w konkurencji K-1. Na koncie ma też brązowy medal MŚ z 2023 roku w K-1. W 2024 roku była mistrzynią Europy w K-1, a w 2023 roku została wicemistrzynią Europy i igrzysk europejskich w K-1 i C-1.

Klaudia Zwolińska odpaliła bombę transferową

Przez wszystkie lata swojej kariery, kiedy zdobywała największe laury w gronie młodzieżowców i juniorów, reprezentowała Start Nowy Sącz. Od lat jej bazą treningową jest tor Kolna w Krakowie. I właśnie do stolicy Małopolski teraz przeniosła się nasza wspaniała zawodniczka.

UKS KKK Kraków ogłosił bowiem, że Zwolińska została zawodniczką tego klubu.

Nadszedł długo wyczekiwany moment! Do naszego klubu dołącza Klaudia Zwolińska, podwójna mistrzyni świata, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich oraz najlepsza zawodniczka polskiego kajakarstwa. To dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy, że taka zawodniczka będzie reprezentować barwy UKS KKK. Wierzymy, że wspólnie osiągniemy kolejne wielkie sukcesy! Witamy na pokładzie!

Rozwiń

Klaudia Zwolińska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Klaudia Zwolińska SAEED KHAN AFP

Klaudia Zwolińska ze złotem MŚ Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Klaudia Zwolińska Przemysław Skrzydło materiały prasowe

Klaudia Zwolińska: Czasami sobie myślę "co tu się dzieje?"