Jest oficjalny komunikat. Klaudia Zwolińska zmienia barwy. To prawdziwa bomba

Tomasz Kalemba

Aktualizacja

Nie ma co ukrywać, że to jest prawdziwa bomba transferowa. Klaudia Zwolińska, dwukrotna mistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska w slalomie kajakowym, dokonała w swoim życiu wielkiej i zaskakującej zmiany. Wszystko ogłosił UKS KKK Kraków na swoim profilu na Facebooku.

Klaudia Zwolińska płynie kajakiem po wzburzonej wodzie, w kasku i kamizelce, trzymając wiosło z flagą Polski.
Klaudia ZwolińskaPZKajmateriały prasowe

Klaudia Zwolińska to Najlepszy Sportowiec Polski w 2025 roku. Ten tytuł przypadł jej w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". W ubiegłym roku zawodniczka z Kłodnego została dwukrotną mistrzynią świata w K-1 i C-1, a do tego dorzuciła brązowy medal w kajak crossie w slalomie kajakowym.

Rok wcześniej Zwolińska została wicemistrzynią olimpijską w Paryżu w konkurencji K-1. Na koncie ma też brązowy medal MŚ z 2023 roku w K-1. W 2024 roku była mistrzynią Europy w K-1, a w 2023 roku została wicemistrzynią Europy i igrzysk europejskich w K-1 i C-1.

Przez pół roku nie zarobił ani złotówki, narobił sobie długów. A Polak jest jednym z najlepszych na świecie

Klaudia Zwolińska odpaliła bombę transferową

Przez wszystkie lata swojej kariery, kiedy zdobywała największe laury w gronie młodzieżowców i juniorów, reprezentowała Start Nowy Sącz. Od lat jej bazą treningową jest tor Kolna w Krakowie. I właśnie do stolicy Małopolski teraz przeniosła się nasza wspaniała zawodniczka.

UKS KKK Kraków ogłosił bowiem, że Zwolińska została zawodniczką tego klubu.

Nadszedł długo wyczekiwany moment! Do naszego klubu dołącza Klaudia Zwolińska, podwójna mistrzyni świata, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich oraz najlepsza zawodniczka polskiego kajakarstwa. To dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy, że taka zawodniczka będzie reprezentować barwy UKS KKK. Wierzymy, że wspólnie osiągniemy kolejne wielkie sukcesy! Witamy na pokładzie!
czytamy na profilu klubu na Facebooku.

Zobacz również:

Klaudia Zwolińska
Inne sporty

Wywróciła stolik w polskim sporcie, wywołała tsunami. "Niezadowoleni starają się szukać rysy"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Klaudia Zwolińska: Czasami sobie myślę "co tu się dzieje?"Polsat Sport

