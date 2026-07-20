Historyczny wynik Marcina Dzieńskiego. Polak coraz bliżej bariery pięciu sekund

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Mimo 33 lat nie daje o sobie zapominać. Przed dziesięcioma laty Marcin Dzieński został mistrzem świata, a teraz wyśrubował najlepszy wynik w historii polskiej wspinaczki na czas, zbliżając się do magicznej granicy pięciu sekund. Rekord Polski pobił w zawodach Speed Open w Bad Wipfen.

Marcin Dzieński w niebieskiej sportowej bluzie z podniesionymi rękami, na tle zadaszonej sceny
Marcin DzieńskiANGELIKA WARMUTH/DPAAFP

Jeszcze zanim nastała era Aleksandry Mirosław oraz sióstr - Natalii i Aleksandry Kałuckich w polskiej wspinaczce sportowej na czas, wielkie sukcesy święcił Marcin Dzieński. "Rambo", bo tak jest nazywany, był wielką nadzieją polskiego sportu.

W 2016 roku został pierwszym polskim mistrzem świata w tej dyscyplinie. Zdobył też Puchar Świata. Jego sponsorem został Red Bull. Wszystko szło znakomicie do 2017 roku. Wtedy został mistrzem Europy. Potem jednak przyszło pasmo wielkich niepowodzeń.

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Rekord Polski Marcina Dzieńskiego

Przełamał je dopiero w 2021 roku Wskoczył do "10" w mistrzostwach świata, a rok później w Monachium został wicemistrzem Europy. W 2023 roku został też brązowy medalistą igrzysk europejskich. Niewiele mu zabrakło do tego, by zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Dzieński powoli schodzi ze sceny, bo już zaczął się zajmować pracą trenera, ale wciąż nie zwalnia tempa. W zawodach Speed Open w Bad Wipfen właśnie ustanowił nowy rekord Polski. Poprawił swoje poprzednie osiągnięcie sprzed prawie roku o 0,1 sek.

Zawodnik AZS Akademii Tarnowskiej zajął w tych zawodach czwarte miejsce. Rekordowy wynik uzyskał w przegranym półfinale. Dzieński pobiegł 5,11 sek. Zbliżył się zatem znowu do magicznej granicy pięciu sekund.

Rekord świata w tej konkurencji jest naprawdę kosmiczny. Wynosi 4,54 sek. i należy do Chińczyka Yichenga Zhao. Został ustanowiony w maju tego roku w zawodach Pucharu Świata w Wuijangu.

Przypomnijmy, że rekord Polski kobiet należy od września ubiegłego roku do Aleksandry Mirosław i wynosi 6,03 sek. Do 4 lipca tego roku buł to też rekord świata, ale w Krakowie poprawiła go Amerykanka Emma Hunt - 5,99 sek.

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Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Zawodnik wspinający się po ściance wspinaczkowej podczas zawodów, trzymający się jedną ręką chwytu i unoszący drugą ku górze, na ścianie rozmieszczone charakterystyczne czerwone chwyty oraz tablice z logotypami sponsorów po bokach.
Marcin Dzieński w czasie zawodów Pucharu Świata w Krakowie w 2026 rokuMarcin Golba/NurPhotoAFP
Mężczyzna w niebieskiej koszulce i czarnych spodenkach unoszący się w powietrzu podczas aktywności sportowej, z dynamicznym wyrazem twarzy i uniesioną ręką, w tle jasnobłękitne niebo.
Marcin Dzieński w czasie mistrzostw Europy w Monachium w 2022 rokuCHRISTOF STACHEAFP
Mężczyzna w sportowej koszulce z logotypami partnerów oraz godłem Polski, ubrany w uprząż wspinaczkową, stoi przy sztucznej ściance wspinaczkowej i trzyma linę asekuracyjną.
Marcin DzieńskiMarcin Golba/NurPhotoAFP


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