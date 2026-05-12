Historyczny sukces młodej Polki z Krakowa w Pucharze Świata!

W dniach 7-10 maja podczas zawodów Pucharu Świata w gimnastyce sportowej kobiet w bułgarskiej Warnie młoda zawodniczka Wisła Kraków Maria Drobniak wywalczyła złoty medal w finale ćwiczeń na równoważni. To jedno z największych osiągnięć polskiej gimnastyki sportowej kobiet ostatnich lat oraz historyczny moment dla biało-czerwonych.

Podczas ceremonii dekoracji na międzynarodowej arenie ponownie wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego - chwila niezwykle wzruszająca dla całej reprezentacji Polski oraz środowiska gimnastycznego. Tak spektakularny sukces polskiej zawodniczki w zawodach tej rangi od dawna nie miał miejsca.

Młoda krakowianka zachwyciła sędziów doskonałą techniką, opanowaniem i niezwykle trudnym układem, który zapewnił jej najwyższy stopień podium. Jej dynamiczny rozwój i kolejne sukcesy pokazują, że polska gimnastyka może wracać do światowej czołówki.

- To wyjątkowy moment dla polskiej gimnastyki sportowej. Jesteśmy ogromnie dumni z tego sukcesu, ponieważ pokazuje on, że wieloletnia praca zawodniczki, trenerów i całego środowiska przynosi efekty. Usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego podczas Pucharu Świata to chwila, która wzrusza i daje ogromną nadzieję na przyszłość naszej dyscypliny - podkreśla Małgorzata Solarz-Kulbicka, Wiceprezes Polskiego Związku Gimnastycznego.

Jak zaznaczają przedstawiciele środowiska gimnastycznego, sukces w Warnie może stać się przełomowym momentem dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce i inspiracją dla kolejnych młodych zawodniczek marzących o międzynarodowej karierze.

Maria Drobniak od początku swojej kariery trenuje w Wiśle Kraków. Prowadzona przez krakowskich trenerów zdobywała Mistrzostwo Polski w każdej kategorii wiekowej.

- Bardzo się cieszę, że nasza konsekwentna polityka wspierania młodych talentów zaczyna przynosić spektakularne efekty - powiedział Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu TS Wisła Kraków. - To przede wszystkim efekt wielkiego zaangażowania trenerów naszej sekcji gimnastycznej prowadzonej z sukcesami od lat przez Małgorzatę Solarz-Kulbicką, na której ręce składam serdeczne gratulacje - dodał.

Flavio Cobolli - Thiago Agustin Tirante. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport