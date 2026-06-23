Historyczne złoto 19-letniego Polaka w MŚ. Wspaniały dzień Biało-Czerwonych
Iwan Rakitski dwa lata temu został mistrzem Europy juniorów w węgierskim Gyoer, a teraz dołożył do tego tytuł mistrza świata juniorów w niemieckim Suhl. 19-letni Polak, reprezentujący Kaliber Białystok, triumfował pistolecie pneumatycznym na dystansie 10 metrów. To pierwsze złoto dla Polski w tej konkurencji w historii MŚJ. Rakitski finalnie odebrał jednak dwa złote medale.
Iwan Rakitski do finału mistrzostw świata juniorów w niemieckim Suhl w konkurencji pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 metrów, wszedł z trzecim wynikiem.
W pojedynku o mistrzowski tytuł 19-letni Polak uzyskał 239,6 pkt i pokonał reprezentanta Indii Shivę Narwala - 239,1 pkt.
Historyczne złoto Iwana Rakitskiego, ozłocona też drużyna
To historyczne złoto dla Biało-Czerwonych w męskiej rywalizacji w MŚ juniorów w tej konkurencji. Wśród pań po złote medale w pistolecie pneumatycznym 10 m sięgały Mirosława Sagun (1989) i Katarzyna Szymańska (2002).
Po złoty medal sięgnęła również drużyna w składzie: Rakicki, Wiktor Kopiwoda (Grot Płock) oraz Piotr Bujewicz (Gwardia Zielona Góra). Polacy zgromadzili 1718 punktów i wyprzedzili Indie - 1717.
W finale konkurencji karabin 50 metrów trzy postawy Jakub Goliszek (Śląsk Wrocław) był szósty, ustanawiając rekord Polski - 590 pkt.
Mistrzostwa świata juniorów potrwają do 26 czerwca.