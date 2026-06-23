Historyczne złoto 19-letniego Polaka w MŚ. Wspaniały dzień Biało-Czerwonych

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

Iwan Rakitski dwa lata temu został mistrzem Europy juniorów w węgierskim Gyoer, a teraz dołożył do tego tytuł mistrza świata juniorów w niemieckim Suhl. 19-letni Polak, reprezentujący Kaliber Białystok, triumfował pistolecie pneumatycznym na dystansie 10 metrów. To pierwsze złoto dla Polski w tej konkurencji w historii MŚJ. Rakitski finalnie odebrał jednak dwa złote medale.

Iwan Rakitski w czarnej koszulce, unosi rękę w hali obok stołów z pistoletem i akcesoriami strzeleckimi
Iwan RakitskiMariusz Palczyński/MPAimages.comNewspix.pl

Iwan Rakitski do finału mistrzostw świata juniorów w niemieckim Suhl w konkurencji pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 metrów, wszedł z trzecim wynikiem.

W pojedynku o mistrzowski tytuł 19-letni Polak uzyskał 239,6 pkt i pokonał reprezentanta Indii Shivę Narwala - 239,1 pkt.

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Historyczne złoto Iwana Rakitskiego, ozłocona też drużyna

To historyczne złoto dla Biało-Czerwonych w męskiej rywalizacji w MŚ juniorów w tej konkurencji. Wśród pań po złote medale w pistolecie pneumatycznym 10 m sięgały Mirosława Sagun (1989) i Katarzyna Szymańska (2002).

Po złoty medal sięgnęła również drużyna w składzie: Rakicki, Wiktor Kopiwoda (Grot Płock) oraz Piotr Bujewicz (Gwardia Zielona Góra). Polacy zgromadzili 1718 punktów i wyprzedzili Indie - 1717.

W finale konkurencji karabin 50 metrów trzy postawy Jakub Goliszek (Śląsk Wrocław) był szósty, ustanawiając rekord Polski - 590 pkt.

Mistrzostwa świata juniorów potrwają do 26 czerwca.

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Tomasz Kalemba
Trzech sportowców na podium, środkowy w biało-czerwonym stroju ze złotym medalem na szyi, pozostali w niebieskich kurtkach z medalami srebrnym i brązowym, w tle oficjalna ścianka z logo sponsorów i kwiaty ozdabiające scenę.
Iwan Rakitski ze złotym medalem MŚJFacebook/Polski.Zwiazek.Strzelectwa.Sportowegomateriały prasowe
Dwóch mężczyzn w odzieży sportowej z polskim godłem, jeden w czapce z daszkiem i drugi z urządzeniem elektronicznym na czole, stoją obok siebie i gestykulują kciukiem w górę.
Iwan Rakitski (po prawej) z trenerem Piotrem DanilukiemFacebook/Polski.Zwiazek.Strzelectwa.Sportowegomateriały prasowe
Trzy drużyny mężczyzn stojące na podium, każda w narodowych strojach sportowych, prezentują nagrody i medale zdobyte podczas turnieju strzeleckiego.
Polska drużyna ze złotymi medalami MŚJ w strzelectwieFacebook/Polski.Zwiazek.Strzelectwa.Sportowegomateriały prasowe


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