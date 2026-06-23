Historyczne złoto 19-letniego Polaka w MŚ. Wspaniały dzień Biało-Czerwonych

Iwan Rakitski dwa lata temu został mistrzem Europy juniorów w węgierskim Gyoer, a teraz dołożył do tego tytuł mistrza świata juniorów w niemieckim Suhl. 19-letni Polak, reprezentujący Kaliber Białystok, triumfował pistolecie pneumatycznym na dystansie 10 metrów. To pierwsze złoto dla Polski w tej konkurencji w historii MŚJ. Rakitski finalnie odebrał jednak dwa złote medale.