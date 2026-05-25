Gwizd w Sejmie i przeprosiny, sportowiec wywołał burzę w polityce

Tomasz Kalemba

Jacek Niedźwiedzki, poseł Koalicji Obywatelskiej, przesłał posłance niezrzeszonej Paulinie Matysiak kwiaty w ramach przeprosin za swoje kompromitujące zachowanie w czasie posiedzenia Sejmu w dniu 15 maja. Do tego na platformie X były wielokrotny mistrz Polski zamieścił oświadczenie, które odnosi się do tego incydentu.

Jacek Niedźwiedzki w marynarce przemawia do mikrofonów telewizyjnych, w tle flagi i bannery
Jacek Niedźwiedzki

W czasie posiedzenia Sejmu 15 maja Jacek Niedźwiedzki, pełniący funkcję sekretarza obrad, w czasie gdy posłanka Paulina Matysiak wchodziła na mównicę, wydał dźwięk przypominający gwizd lokomotywy. Jak się okazuje, nie było to pierwsze tego typu zachowanie posła Koalicji Obywatelskiej.

Po tym incydencie niezrzeszona posłanka pisała, że "komuś sala sejmowa pomyliła się z przedszkolem".

Poseł Niedźwiedzki, jak ustaliła TVN24, wysłał kwiaty do biura Matysiak, ale zamierza też posłankę przeprosić osobiście.

W serwisie X zamieścił też oświadczenie, w którym czytamy:

"Chciałem serdecznie przeprosić panią poseł Paulinę Matysiak za to, że mogła się poczuć urażona moim niestosownym zachowaniem w czasie posiedzenia Sejmu. Przyznaję, że żart był niestosowny, nie na miejscu, tym bardziej że pełniłem w tym czasie funkcję sekretarza" - napisał Niedźwiedzki.

"Jednocześnie chciałem prosić, żeby nie nadawać mojemu niefortunnemu żartowi kontekstu, którego on nie zawierał. Odnosił się wyłącznie do tematyki kolejowej, o której się często wypowiada pani poseł. Raz jeszcze przepraszam" - dodał.

Niedźwiedzki to wielokrotny medalista mistrzostw Polski w badmintonie. Na koncie ma pięć złotych medali w singlu.

W trakcie kariery reprezentował klub SKB Suwałki. Był akademickim wicemistrzem świata, ale też wygrywał międzynarodowe mistrzostwa Litwy. Po zakończeniu kariery był trenerem klubowym, ale też prowadził juniorską kadrę Polski, jak również seniorską reprezentację Czech.

Od wielu lat działa też w polityce. W ostatnich wyborach dostał się do Sejmu.

Kobieta w okularach i zielonym swetrze stoi za mównicą w sali sejmowej.
Paulina Matysiak
Mężczyzna w czarnej koszulce i szortach pochyla się dynamicznie z rakietką do badmintona na hali sportowej, przygotowując się do odbicia lotki.
Jacek Niedźwiedzki


