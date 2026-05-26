Sportowcy z Rosji w wielu dyscyplinach sportu są wykluczeni z rywalizacji na arenie międzynarodowej. Jest to pokłosie zbrojnej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Ludzie Władimira Putina odpowiedzialni za sport walczą o to, aby sportowcy byli przywróceni do rywalizacji. W wielu przypadkach to się udało, ale często muszą oni spełnić szereg wytycznych.

Powrót Rosjan to jedno, ale powrót Rosjan wraz z symbolami narodowymi (flagą i hymnem w przypadku zwycięstwa w zawodach) to drugie. Sportowcy z tego kraju mieli okazję występować pod własną flagą m.in. w trakcie zimowych igrzysk paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie, co wywołało wielkie oburzenie w wielu krajach na świecie.

Rosjanie wracają na pełną skalę. Ważne zawody rozpoczynają się w środę

W środę (27 maja) w bułgarskiej Warnie rozpoczynają się kobiece mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej zarówno seniorek, jak i juniorek. To będzie wydarzenie, o którym jest już głośno w Rosji, a z pewnością będzie na całym świecie.

Będą to pierwsze od pięciu lat duże zawody, w których rosyjscy sportowcy będą rywalizować pod flagą narodową i hymnem

W składzie reprezentacji Rosji znajduje się 9 seniorek i 4 juniorki, które walczyć będą o medale.

Ostatni raz Rosjanki w zawodach międzynarodowych pod własną flagą rywalizowały na mistrzostwach Europy 2021, które także odbyły się w Warnie. Wówczas wywalczyły dziewięć złotych, dwa srebrne i dwa brązowe medale, wygrywając klasyfikację medalową.

Mistrzostwa Europy w Warnie potrwają do 31 maja. Łącznie w nich udział wezmą 362 gimnastyczki z 43 krajów świata. Zawody są jednocześnie eliminacjami do mistrzostw świata, które w połowie sierpnia zorganizowane będą we Frankfurcie nad Menem.

