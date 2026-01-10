Gala Mistrzów Sportu 2026. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Gala Mistrzów Sportu 2206, w trakcie której zostaną ogłoszeni laureaci 91. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa z wydarzenia oraz wyniki plebiscytu będą dostępne w Interii Sport.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

91. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Gala Mistrzów Sportu 2026. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego", w którym wyłaniany jest najlepszy sportowiec Polski danego roku, powstał w 1926 roku, a więc obchodzi on teraz swoje 100-lecie. W latach 1939-1947 ze względu na II wojnę światową nagroda nie była przyznawana.

Rekordzistką pod względem zwycięstw w plebiscycie jest Justyna Kowalczyk, która pięć razy była wybierana najlepszym sportowcem Polski. Cztery razy triumfowali za to Adam Małysz, Irena Szewińska oraz Stanisława Walasiewicz, które jako jedyne aż osiem razy znajdowały się na podium plebiscytu. W ubiegłym roku nagroda główna trafiła do Aleksandry Mirosław.

W tym roku wśród nominowanych znaleźli się m.in. Aleksandra Król-Walas, Robert Kubica, Wilfredo Leon, Robert Lewandowski, Natalia Maliszewska, Aleksandra Mirosław, Ewa Pajor, Aneta Rygielska, Vladimir Siemirunni, Julia Szeremeta, Iga Świątek, Bartosz Zmarzlik, Klaudia Zwolińska czy Maria Żodzik.

Transmisję na żywo z tego wydarzenia po raz pierwszy od 2017 roku będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

Aleksandra Mirosław - laureatka plebiscytu w 2025 roku Jan Graczyński East News

Robert Lewandowski AFP