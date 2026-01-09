Dwukrotny mistrz Afryki nie dowierzał. Popis 14-letniego Szubarczyka
Michał Szubarczyk w poniedziałek skończy dopiero 15 lat, to jego debiutancki sezon w światowej elicie snookera. Egipcjanin Hatem Yassen jest starszy od niego o ćwierć wieku, dwukrotnie był mistrzem swojego kontynentu, w Main Tourze rozgrywa czwartą pełną edycję. Tymczasem w Sheffield to on patrzył, co na stole wyczynia młody Polak. Swoimi odstawieniami zniechęcał rywala do gry. I rozbił go w pierwszej rundzie Welsh Open aż 4:0. Wiemy już, z kim zagra o główną drabinkę. Dojdzie do wielkiego rewanżu.
Michał Szubarczyk w tym tygodniu rozegrał już w Sheffield dwa spotkania - w poniedziałek pokonał Kreishha Gurbaxaniego z Indii, później przegrał jednak ze znacznie wyżej notowanym Anthonym McGillem. Trochę szkoda, ale Szkot był w świetnej dyspozycji, a w kolejnej fazie pokonał 32. na światowej liście Irańczyka Hosseina Vafaiego - zagra więc w głównych zmaganiach w stolicy Niemiec.
Michał został w Sheffield, w środę stoczył dwumeczowy sparing z aktualnym mistrzem świata Zhao Xintingiem - i wygrał drugą potyczkę. Zobaczył, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi na świecie, nawet jeśli nie jest to mecz o rankingowe punkty.
A o te walczył już dzisiaj - w eliminacjach Welsh Open. Z 39-letnim Hatemem Yassenem z Egiptu, który przekonał się o talencie nastolatka z Lublina.
Welsh Open. Michał Szubarczyk w pierwszej rundzie. Rywalem dwukrotny mistrz Afryki
Egipcjanin lepiej zaczął to spotkanie, już po pierwszym ruchu Polaka znalazł sobie bilę do wbicia, a gdy Szubarczyk drugi raz podszedł do stołu, trochę za mocno wysunął czerwoną rywalowi. I to stworzyło już Egipcjaninowi okazję do uzyskanie sporej przewagi. Odskoczył na 33:0, miał całkiem dobry układ do kontynuowania serii, a tymczasem po bardzo mocnym uderzeniu wbił nie tylko czerwoną, ale i różową.
Michał postanowił nie wbijać żadnej czerwonej, a tylko odstawił białą na górę stołu. I już za moment Yassen popełnił drugi i trzeci faul, tym razem podarował Polakowi dwukrotnie po pięć punktów. Gdy zaś dokonał ruchu bez faulu, Szubarczyk miał świetny układ do uzyskania przewagi.
Michał zaczął więc czyścić stół, uzyskał brejka notowanego, po wbiciu ostatniej czerwonej i poprawieniu czarną prowadził 77:33. I to wystarczyło do wygrania frejma otwarcia. Brakowało więc jeszcze trzech.
Druga i trzecia rozgrywka były bardzo podobne, dość długo bardzo taktyczne. Polak nie silił się na ryzykowne wbicia, często po posłaniu do kieszeni czerwonej bili ustawiał białą za jakimś kolorem i czekał na to, co zrobi 39-latek z Egiptu. A ten miał problemy z taką grą.
Inna też sprawa, że w drugim frejmie wszystkie czerwone były mocno zbite, więc Polak grał bardzo spokojnie. Odskoczył na 29:6, co już było jakąś tam zaliczką, a później kontrolował sytuację.
W trzecim frejmie wyglądało to nieco inaczej, bo Michał gonił od wyniku 13:30. I uciekł na 53:30, do tego Yassen popełnił dwa faule.
Przed kolorowymi bilami było 60:30 dla Polaka, Egipcjanin potrzebował więc udanego snookera, by wymusić błąd naszego nastolatka. To mu się nie udało, znów przegrał. A koniec spotkania nastąpił dość szybko, bo w ostatniej rozgrywce Michał uciekł na 72:0 - i dopiero wtedy jego rywala zaczął punktować. Musiałby nie tylko wyczyścić stół z maksymalną zdobyczą, a zostało na nim pięć czerwonych bil, ale jeszcze wymusić jakieś błędy. Nie było o tym mowy, w pewnym momencie Egipcjanin po prostu podszedł do Szubarczyka, podał mu rękę. I zaczął pakować swój sprzęt.
W sobotę o godz. 17 Szubarczyk zagra w drugiej rundzie z Walijczykiem Jamiem Jonesem. I będzie to rewanż za ich starcie w pierwszej rundzie Shoot Out 2025. Wtedy, w Blackpoolu, lepszy był Polak.
Michał Szubarczyk (Polska) - Hatem Yassen (Egipt) 4:0
Frejmy: 77:33, 51:7, 69:35, 73:28.