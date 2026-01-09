Dwukrotny mistrz Afryki nie dowierzał. Popis 14-letniego Szubarczyka

Michał Szubarczyk w tym tygodniu rozegrał już w Sheffield dwa spotkania - w poniedziałek pokonał Kreishha Gurbaxaniego z Indii, później przegrał jednak ze znacznie wyżej notowanym Anthonym McGillem. Trochę szkoda, ale Szkot był w świetnej dyspozycji, a w kolejnej fazie pokonał 32. na światowej liście Irańczyka Hosseina Vafaiego - zagra więc w głównych zmaganiach w stolicy Niemiec.

Michał został w Sheffield, w środę stoczył dwumeczowy sparing z aktualnym mistrzem świata Zhao Xintingiem - i wygrał drugą potyczkę. Zobaczył, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi na świecie, nawet jeśli nie jest to mecz o rankingowe punkty.

A o te walczył już dzisiaj - w eliminacjach Welsh Open. Z 39-letnim Hatemem Yassenem z Egiptu, który przekonał się o talencie nastolatka z Lublina.

Welsh Open. Michał Szubarczyk w pierwszej rundzie. Rywalem dwukrotny mistrz Afryki

Egipcjanin lepiej zaczął to spotkanie, już po pierwszym ruchu Polaka znalazł sobie bilę do wbicia, a gdy Szubarczyk drugi raz podszedł do stołu, trochę za mocno wysunął czerwoną rywalowi. I to stworzyło już Egipcjaninowi okazję do uzyskanie sporej przewagi. Odskoczył na 33:0, miał całkiem dobry układ do kontynuowania serii, a tymczasem po bardzo mocnym uderzeniu wbił nie tylko czerwoną, ale i różową.

Michał postanowił nie wbijać żadnej czerwonej, a tylko odstawił białą na górę stołu. I już za moment Yassen popełnił drugi i trzeci faul, tym razem podarował Polakowi dwukrotnie po pięć punktów. Gdy zaś dokonał ruchu bez faulu, Szubarczyk miał świetny układ do uzyskania przewagi.

Egicpajnin długo zastanawiał się, jak uderzyć. I popełnił dwa faule, dwukrotnie zahaczał o niebieską bilę screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Michał zaczął więc czyścić stół, uzyskał brejka notowanego, po wbiciu ostatniej czerwonej i poprawieniu czarną prowadził 77:33. I to wystarczyło do wygrania frejma otwarcia. Brakowało więc jeszcze trzech.

Druga i trzecia rozgrywka były bardzo podobne, dość długo bardzo taktyczne. Polak nie silił się na ryzykowne wbicia, często po posłaniu do kieszeni czerwonej bili ustawiał białą za jakimś kolorem i czekał na to, co zrobi 39-latek z Egiptu. A ten miał problemy z taką grą.

Inna też sprawa, że w drugim frejmie wszystkie czerwone były mocno zbite, więc Polak grał bardzo spokojnie. Odskoczył na 29:6, co już było jakąś tam zaliczką, a później kontrolował sytuację.

W trzecim frejmie wyglądało to nieco inaczej, bo Michał gonił od wyniku 13:30. I uciekł na 53:30, do tego Yassen popełnił dwa faule.

Kluczowy moment w trzecim frejmie. Tej czerwonej Yassen nie wbił do bocznej kieszeni screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Przed kolorowymi bilami było 60:30 dla Polaka, Egipcjanin potrzebował więc udanego snookera, by wymusić błąd naszego nastolatka. To mu się nie udało, znów przegrał. A koniec spotkania nastąpił dość szybko, bo w ostatniej rozgrywce Michał uciekł na 72:0 - i dopiero wtedy jego rywala zaczął punktować. Musiałby nie tylko wyczyścić stół z maksymalną zdobyczą, a zostało na nim pięć czerwonych bil, ale jeszcze wymusić jakieś błędy. Nie było o tym mowy, w pewnym momencie Egipcjanin po prostu podszedł do Szubarczyka, podał mu rękę. I zaczął pakować swój sprzęt.

W sobotę o godz. 17 Szubarczyk zagra w drugiej rundzie z Walijczykiem Jamiem Jonesem. I będzie to rewanż za ich starcie w pierwszej rundzie Shoot Out 2025. Wtedy, w Blackpoolu, lepszy był Polak.

Welsh Open - 1. runda eliminacji

Michał Szubarczyk (Polska) - Hatem Yassen (Egipt) 4:0

Frejmy: 77:33, 51:7, 69:35, 73:28.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

