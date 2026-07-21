W skład reprezentacji Polski mikstów weszli Katarzyna Dufrat, Maciej Hutyra, Danuta Kazmucha, Piotr Marcinowski, Piotr Zatorski i Justyna Żmuda. Niegrającym kapitanem zespołu był Piotr Kołuda, a funkcję trenera pełnił Mirosław Cichocki.

Złoty medal wywalczony w Rydze jest pierwszym medalem reprezentacji Polski mikstów w Drużynowych Mistrzostwach Europy. Zespół w tym samym składzie zwyciężył również w Olimpiadzie Brydżowej w 2024 roku oraz zajął trzecie miejsce podczas mistrzostw świata w 2025 roku.

W turnieju seniorów Polskę reprezentowali Piotr Bizoń, Piotr Gawryś, Michał Kwiecień, Krzysztof Martens, Włodzimierz Starkowski i Marek Witek. Niegrającym kapitanem drużyny był Piotr Kołuda, a trenerem Mirosław Cichocki.

Polacy zdobyli również trzy srebrne medale w Mistrzostwach Europy Par. Drugie miejsca zajęli Sophia Bałdysz i Cathy Bałdysz w kategorii par kobiecych, Danuta Kazmucha i Maciej Hutyra w mikście oraz Michał Kwiecień i Włodzimierz Starkowski w turnieju seniorskim.

Kwalifikację do mistrzostw świata uzyskała także reprezentacja Polski kobiet, która zakończyła rywalizację na siódmym miejscu. Reprezentacja Polski Open nie zajęła miejsca premiowanego awansem.





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