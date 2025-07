Dramatyczny wyścig z czasem w Karakorum. Szli po Polaka. Koniec akcji ratunkowej

" Będą z pewnością szybsi i sprawniejsi na wysokości niż my, wspinacze z Europy i USA. Bez względu na to, będzie to jednak poważna i wymagająca akcja. Będziemy śledzić ich postępy z bazy. Trzymajcie kciuki za powodzenie całej akcji i za bohaterów tego przedsięwzięcia!" - napisał w mediach społecznościowych podróżnik Łukasz Supergan, również przebywający na miejscu.

Kowalewski był już wtedy w drodze do obozu drugiego. Na jakiś czas będzie musiał zapomnieć o górskich eskapadach. Ale po odzyskaniu zdrowia wróci zapewne do misji, której realizację rozpoczął 13 lat temu - czyli do projektu zdobycia wszystkich 14 ośmiotysięczników. Do tej pory stawał na szczycie 12 najwyższych gór świata.