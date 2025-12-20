W skrócie Maciej Łasicki, wybitny polski wioślarz i lider medalowej osady, zmarł w wieku 60 lat.

Pasmo sukcesów polskiej czwórki zakończył dramatyczny wypadek w górach Sierra Nevada, przez który Łasicki doznał poważnej kontuzji.

Wypadek przed igrzyskami w Atlancie przekreślił szanse na dalsze olimpijskie triumfy całej drużyny.

Kilka lat temu miałem okazję spotkać się z naszymi wioślarzami. Niesamowite persony. Z przyjemnością słuchało się ich opowieści o tym, jak stawali się jedną z najlepszych wioślarskich osad świata. Niestety ich pasmo sukcesów zakończył wypadek w górach.

Był jeszcze z nami wówczas Tomasz Tomiak, który zmarł pięć lat temu. Teraz odszedł Maciej Łasicki. I to wieku zaledwie 60 lat. Wtedy z wielkim żalem opowiadał o tym, co wydarzyło się w Sierra Nevada, kiedy jeden jego nieprzemyślany krok wystarczył, by w gruzach legło wiele lat treningów.

Maciej Łasicki - jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego wioślarstwa, prawdziwy przywódca

To właśnie Łasicki był motorem napędowym i przywódcą całej czwórki stworzonej przez trenera Witolda Srogę, w której pływali jeszcze: Tomiak, Wojciech Jankowski, Jacek Streich i sternik Michał Cieślak. Zresztą właśnie od jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci w historii polskiego wioślarstwa ta czwórka nazywana była "Łasikami".

Bardzo szybko wszyscy złapali właściwy rytm, który niósł ich po medale, co w wioślarstwie wcale nie jest takie proste. Pierwszym sukcesem był brązowy medal mistrzostw świata w Wiedniu (1991) zdobyty po niesamowitym finiszu, co można zobaczyć na filmie poniżej.

Przed igrzyskami olimpijskimi w 1992 roku przyszły prestiżowe regaty w Lucernie, które wygrali. Do Barcelony jechali walczyć o złoto. Skończyło się na brązie olimpijskim. Lepsi byli Rumuni i Niemcy. To był jednak dziwny bieg, bo start był powtarzany.

To był historyczny medal, bo po raz ostatni na igrzyskach odbywała się rywalizacja w czwórce ze sternikiem. Można zatem powiedzieć, że nasi wioślarze są wciąż aktualnymi brązowymi medalistami olimpijskimi w tej konkurencji.

Czwórka zmieniła szyld, pozbyła się sternika, bo na kolejnych igrzyskach była już rywalizacja czwórek bez sternika, ale wciąż należała do światowej czołówki. W 1993 roku Polacy zostali wicemistrzami świata.

Dwa lata później zdobyli w tej imprezie brązowy medal. Z miejsca stali się naszym kandydatem do podium w igrzyskach olimpijskich w Atlancie (1996). Mało tego, mówiło się nawet o tym, że mogą bić się o złoto, bo byli bardzo mocni.

Ich pasmo sukcesów przerwał jednak dramat w górach Sierra Nevada. Łasicki w czasie naszego spotkania nie bardzo chciał wracać do tych chwil. Widać było, że to wszystko wciąż siedziało w nim bardzo.

Wtedy przytrafił się ten cholerny wypadek w Sierra Nevada. Trochę w tym mojej winy, że nie udało się wywalczyć medalu w Atlancie. Wymyśliłem sobie skróty w górach i już z tą osadą nie wyjechaliśmy na igrzyska w Atlancie

- Chcieliśmy się w Atalancie zrewanżować za Barcelonę. Niestety przeżyliśmy dramat. Wypadek Maćka w Sierra Nevada zniweczył wszystko - dodał trener Sroga.

Dramat w górach. Został sportowym inwalidą

Do zdarzenia doszło w styczniu 1996 roku w czasie przygotowań do igrzysk olimpijskich. Wioślarska osada była na zgrupowaniu wysokogórskim w Sierra Nevada. Czuć było brak tlenu, a Łasickiego roznosiło. Nie mógł usiedzieć w miejscu. Łasicki wraz z Piotrem Bastą, który zastąpił w osadzie Tomiaka, wracali do hotelu z marszobiegu.

- Tak mnie roznosiło, że zjechałem z góry i w zasadzie zakończyła się moja kariera. Zawsze byłem prowodyrem do głupich rzeczy. Szliśmy trawersem w górach. Już widzieliśmy hotel. Zaproponowałem Piotrkowi, żebyśmy poszli na skróty. On zrobił krok i ja też. Polecieliśmy razem. Dzień wcześniej była odwilż, a potem chwycił mróz. Na śniegu zrobiła się warstwa lodu. Zjechaliśmy w dół - opowiadał Łasicki.

- Piotrek miał tylko trochę popalone dłonie od hamowania i tarcia nimi o lód i skały. Mnie rzuciło w kamienie. Dostałem uderzenie w głowę. Ocknąłem się zakrwawiony w strumieniu. To była głupota - dodał.

Na szczęście leżał na plecach, ale miał problemy z oddychaniem, bo miał odbite płuca.

- Kiedy ruszyłem lewą ręką, wiedziałem, że coś jest nie tak. Co chwilę traciłem przytomność. Wojtek Jankowski poleciał po pomoc do ratowników górskich. Zwieźli mnie stamtąd toboganem - wspominał Łasicki.

Jak się okazało, miał skomplikowane złamanie. Potrzebnych było wiele operacji, bo kość źle się zrastała i uciskała na nerw promieniowy. Do końca życia pozostała nie w pełni niesprawna. Tak Łasicki, który miał bić się o złoto igrzysk, stał się sportowym inwalidą.

Z pełnosprawnego człowieka stałem się kimś, kto nie może zupełnie nic zrobić. To był trudny czas. Przychodziły do głowy głupie myśli

Wrócił jeszcze do wioślarstwa. Z niesprawną ręką wystartował nawet w mistrzostwach świata w Aiguebelette w 1997 roku, ale wiedział, że to nie ma szans powodzenia. Zakończył karierę.

Przez pewien czas pracował w klubie AZS AWFiS Gdańsk. Choć osiągał sukcesy, to jednak został zwolniony. Przez pewien czas współpracował też z kadrą narodową. Kilka lat przed śmiercią, kiedy udało nam się spotkać, rozwoził jajka do sklepów.

Aż trudno uwierzyć, że już nie ma go wśród nas.

"Maciej - byłeś inspiracją dla wielu ludzi. Byłeś i będziesz, bo zostaniesz w naszych sercach i na naszej przystani na zawsze. Dziś w klubie spotkała nas tylko niesłychana pustka. Będzie nam Ciebie brakowało" - napisało GTW Gedania Gdańsk w mediach społecznościowych.

Maciej Łasicki Maciej Śmiarowski/Przegląd Sportowy Newspix.pl

