Dramat w górach. Ten wypadek zakończył pasmo sukcesów Polaków
Bardzo smutne wieści napłynęły tuż przed świętami. W wieku zaledwie 60 lat zmarł Maciej Łasicki. To był lider wspaniałej czwórki ze sternikiem, która wciąż pozostaje aktualnym medalistą olimpijskim, choć od ich sukcesu minęły już 33 lata. Pasmo sukcesów tej osady wioślarskiej zakończyło się nie na wodzie, a w wysokich górach w Sierra Nevada.
Kilka lat temu miałem okazję spotkać się z naszymi wioślarzami. Niesamowite persony. Z przyjemnością słuchało się ich opowieści o tym, jak stawali się jedną z najlepszych wioślarskich osad świata. Niestety ich pasmo sukcesów zakończył wypadek w górach.
Był jeszcze z nami wówczas Tomasz Tomiak, który zmarł pięć lat temu. Teraz odszedł Maciej Łasicki. I to wieku zaledwie 60 lat. Wtedy z wielkim żalem opowiadał o tym, co wydarzyło się w Sierra Nevada, kiedy jeden jego nieprzemyślany krok wystarczył, by w gruzach legło wiele lat treningów.
Maciej Łasicki - jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego wioślarstwa, prawdziwy przywódca
To właśnie Łasicki był motorem napędowym i przywódcą całej czwórki stworzonej przez trenera Witolda Srogę, w której pływali jeszcze: Tomiak, Wojciech Jankowski, Jacek Streich i sternik Michał Cieślak. Zresztą właśnie od jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci w historii polskiego wioślarstwa ta czwórka nazywana była "Łasikami".
Bardzo szybko wszyscy złapali właściwy rytm, który niósł ich po medale, co w wioślarstwie wcale nie jest takie proste. Pierwszym sukcesem był brązowy medal mistrzostw świata w Wiedniu (1991) zdobyty po niesamowitym finiszu, co można zobaczyć na filmie poniżej.
Przed igrzyskami olimpijskimi w 1992 roku przyszły prestiżowe regaty w Lucernie, które wygrali. Do Barcelony jechali walczyć o złoto. Skończyło się na brązie olimpijskim. Lepsi byli Rumuni i Niemcy. To był jednak dziwny bieg, bo start był powtarzany.
To był historyczny medal, bo po raz ostatni na igrzyskach odbywała się rywalizacja w czwórce ze sternikiem. Można zatem powiedzieć, że nasi wioślarze są wciąż aktualnymi brązowymi medalistami olimpijskimi w tej konkurencji.
Czwórka zmieniła szyld, pozbyła się sternika, bo na kolejnych igrzyskach była już rywalizacja czwórek bez sternika, ale wciąż należała do światowej czołówki. W 1993 roku Polacy zostali wicemistrzami świata.
Dwa lata później zdobyli w tej imprezie brązowy medal. Z miejsca stali się naszym kandydatem do podium w igrzyskach olimpijskich w Atlancie (1996). Mało tego, mówiło się nawet o tym, że mogą bić się o złoto, bo byli bardzo mocni.
Ich pasmo sukcesów przerwał jednak dramat w górach Sierra Nevada. Łasicki w czasie naszego spotkania nie bardzo chciał wracać do tych chwil. Widać było, że to wszystko wciąż siedziało w nim bardzo.
Wtedy przytrafił się ten cholerny wypadek w Sierra Nevada. Trochę w tym mojej winy, że nie udało się wywalczyć medalu w Atlancie. Wymyśliłem sobie skróty w górach i już z tą osadą nie wyjechaliśmy na igrzyska w Atlancie
- Chcieliśmy się w Atalancie zrewanżować za Barcelonę. Niestety przeżyliśmy dramat. Wypadek Maćka w Sierra Nevada zniweczył wszystko - dodał trener Sroga.
Dramat w górach. Został sportowym inwalidą
Do zdarzenia doszło w styczniu 1996 roku w czasie przygotowań do igrzysk olimpijskich. Wioślarska osada była na zgrupowaniu wysokogórskim w Sierra Nevada. Czuć było brak tlenu, a Łasickiego roznosiło. Nie mógł usiedzieć w miejscu. Łasicki wraz z Piotrem Bastą, który zastąpił w osadzie Tomiaka, wracali do hotelu z marszobiegu.
- Tak mnie roznosiło, że zjechałem z góry i w zasadzie zakończyła się moja kariera. Zawsze byłem prowodyrem do głupich rzeczy. Szliśmy trawersem w górach. Już widzieliśmy hotel. Zaproponowałem Piotrkowi, żebyśmy poszli na skróty. On zrobił krok i ja też. Polecieliśmy razem. Dzień wcześniej była odwilż, a potem chwycił mróz. Na śniegu zrobiła się warstwa lodu. Zjechaliśmy w dół - opowiadał Łasicki.
- Piotrek miał tylko trochę popalone dłonie od hamowania i tarcia nimi o lód i skały. Mnie rzuciło w kamienie. Dostałem uderzenie w głowę. Ocknąłem się zakrwawiony w strumieniu. To była głupota - dodał.
Na szczęście leżał na plecach, ale miał problemy z oddychaniem, bo miał odbite płuca.
- Kiedy ruszyłem lewą ręką, wiedziałem, że coś jest nie tak. Co chwilę traciłem przytomność. Wojtek Jankowski poleciał po pomoc do ratowników górskich. Zwieźli mnie stamtąd toboganem - wspominał Łasicki.
Jak się okazało, miał skomplikowane złamanie. Potrzebnych było wiele operacji, bo kość źle się zrastała i uciskała na nerw promieniowy. Do końca życia pozostała nie w pełni niesprawna. Tak Łasicki, który miał bić się o złoto igrzysk, stał się sportowym inwalidą.
Z pełnosprawnego człowieka stałem się kimś, kto nie może zupełnie nic zrobić. To był trudny czas. Przychodziły do głowy głupie myśli
Wrócił jeszcze do wioślarstwa. Z niesprawną ręką wystartował nawet w mistrzostwach świata w Aiguebelette w 1997 roku, ale wiedział, że to nie ma szans powodzenia. Zakończył karierę.
Przez pewien czas pracował w klubie AZS AWFiS Gdańsk. Choć osiągał sukcesy, to jednak został zwolniony. Przez pewien czas współpracował też z kadrą narodową. Kilka lat przed śmiercią, kiedy udało nam się spotkać, rozwoził jajka do sklepów.
Aż trudno uwierzyć, że już nie ma go wśród nas.
"Maciej - byłeś inspiracją dla wielu ludzi. Byłeś i będziesz, bo zostaniesz w naszych sercach i na naszej przystani na zawsze. Dziś w klubie spotkała nas tylko niesłychana pustka. Będzie nam Ciebie brakowało" - napisało GTW Gedania Gdańsk w mediach społecznościowych.